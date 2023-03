Non solo tanti soldi, ecco cosa lascia in eredità Maurizio Costanzo alla moglie e ai figli. Le informazioni disponibili.

Tra i volti più amati del mondo dello spettacolo italiano, Maurizio Costanzo non lascia in eredità solamente tanti soldi, ma anche immobili e proprietà intellettuali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Noto giornalista, conduttore, autore, regista e sceneggiatore italiano, Maurizio Costanzo si è spento lo scorso 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Una notizia che ha sconvolto tutti quanti, con il mondo dello spettacolo nostrano, e non solo, che piange la scomparsa dell’inventore del talk show.

Volto particolarmente amato, è stato in grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna delle soddisfazioni. Vero e proprio monumento del piccolo schermo, lascia in eredità ai figli e alla moglie un patrimonio immenso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Maurizio Costanzo, non solo tanti soldi, cosa lascia in eredità: le informazioni disponibili

Maurizio Costanzo è stato sposato dal 1973 al 1984 con la giornalista Flaminia Morandi. Dalla loro relazione sono nati due figli: Camilla nel 1973 e Saverio nel 1975. Il terzo figlio del compianto giornalista, ovvero Gabriele, è nato nel 1992 ed è stato adottato nel 2004 con la quarta e ultima moglie Maria De Filippi.

Proprio ai figli e alla moglie Maurizio Costanzo lascia un’eredità non di certo indifferente. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, così come riportato da Repubblica, si stima un patrimonio superiore a quota 70 milioni di euro. L’inventore del talk show non lascia in eredità solo denaro, ma anche immobili e proprietà intellettuali.

Entrando nei dettagli sembra che abbia lasciato appartamenti, terreni e ville. In particolare si annovera un attico nel condominio di via Poma a Roma. Altri immobili si troverebbero in provincia di Grosseto, come ad esempio una villa ad Ansedonia.

A questa si aggiunge un immobile da 150 metri quadrati situato in Località Poderi di Sotto e alcuni terreni. Come già detto, comunque, si tratta solo di voci e ipotesi. Non è dato infatti sapere quali siano gli immobili e a quanto ammonti il patrimonio lasciato da Maurizio Costanzo.