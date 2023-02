Poste Italiane stop alle attese: arriva il ticket che fa saltare la fila

È disponibile una nuova soluzione che permetterà di dire: Poste Italiane stop alle attese. Scopriamo di cosa si tratta e come fare.

Poste Italiane è la società di corrispondenza più antica e longeva d’Italia. Uno degli aspetti che ha permesso alle aziende di durare nei decenni è la sua capacità di rinnovarsi e innovarsi. Così facendo, Poste è sempre riuscita a rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori.

Da oggi è disponibile un nuovo servizio che permette di saltare la fila agli sportelli, evitando inutili perdite di tempo. Si tratta di un servizio gratuito che eroga un ticket grazie al quale è possibile evitare lunghe code.

Scopriamo di cosa si tratta e come ottenere il ticket salta coda.

Poste Italiane stop alle attese: di cosa si tratta

Per anni ci si è lamentati delle lunghe attese che bisogna affrontare quando ci si reca negli uffici di Poste Italiane. Un po’ per la lentezza degli operatori, un po’ per l’età media dei consumatori, quando si va in Posta non si sa mai quanto tempo ci vorrà per eseguire l’operazione.

Ma per fortuna è disponibile un nuovo servizio che permette di saltare la coda riducendo al minimo le attese. Ci stiamo riferendo al ticket Poste che permette di prendere appuntamento tramite app o senza app, verificando gli orari di apertura dell’ufficio postale.

In sostanza, il servizio permette ai clienti di prenotare il proprio turno da casa. L’operazione può essere eseguita tramite un qualsiasi dispositivo collegato alla rete: pc, tablet o smartphone.

Una volta effettuata la prenotazione online, il cliente dovrà presentarsi circa quindici minuti prima della fascia oraria indicata e in men che non si dica visualizzerà il numero della sua prenotazione sul display presente nell’ufficio postale.

Come prenotare

Per poter saltare la fila grazie al servizio ticket Poste è necessario assicurarsi che l’ufficio postale in questione sia abilitato. Di fatto, per ora, non tutti gli uffici permettono di fruire del servizio. Ma per scoprirlo basta collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane e consultare la mappa degli uffici postali in cui sono indicati: orari, giorni di apertura e servizi disponibili.

Per rendere più semplice l’operazione è possibile utilizzare l’app di Poste Italiane. Per scaricare l’applicazione basta andare in App Store o Play Store ed effettuare il download gratuitamente.

Una volta avviata l’applicazione è possibile impostare l’ufficio più vicino a casa propria come quello predefinito. In questo modo, sarà possibile avere sempre sotto controllo orari e giorni di apertura e chiusura.

Dopo aver verificato la disponibilità al servizio ticket Poste e aver consultato i giorni e gli orari, l’utente può prenotare un appuntamento saltando la fila.

Al momento della prenotazione è possibile selezionare il tipo di servizio di cui si intende usufruire:

Corrispondenza e spedizione

Pagamenti bollette e bollo auto o moto.

Per prenotare il ticket è necessario essere registrati al sito ufficiale di Poste Italiane. In questo modo, sarà necessario cliccare sul bottone ticket per accedere al servizio. Una volta effettuata la prenotazione tramite ticket, questo sarà visualizzabile nella pagina principale dell’app di Poste Italiane.

Sul ticket è riportato l’ufficio presso il quale è stata effettuata la prenotazione, l’orario e la data dell’appuntamento e il numero, che è una sequenza alfanumerica.