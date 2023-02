Gratta e vinci, è successo di nuovo: la città baciata dalla fortuna

La scia fortunata degli italiani al gioco non si ferma. Ancora una vincita, ancora grandissime soddisfazioni al gioco.

Inutile ribadire quanto possa essere rischioso destinare ogni speranza al gioco, questo è chiaro, sacrosanto. La realtà dei fatti, però, ci racconta che considerata la situazione generale nel nostro paese, non è certo facile non farsi tentare dalla possibilità di portare a casa una vincita abbastanza corposa e dare una svolta significativa alla propria vita. In questo senso il gioco in qualche modo arriva a rappresentare l’ultima speranza.

La notizia del giorno è quella che riguarda l’ennesima vincita nel nostro paese al gioco, in un momento in cui, cosi come si diceva, per certi versi, questo diventa l’unica speranza per gli italiani, travolti più che mai da una crisi imprevedibile, in merito alla portata, e contro la quale, per ora, lo Stato ha fatto davvero poco. Lo sconforto è tanto e tutti sanno più che mai bene che superare questa fase, con le sole proprie forze è assolutamente impossibile.

Resta quindi l’attesa, comprendere quali possano essere gli scenari futuri, in che modo si possa arrivare alla fine di questo tremendo momento. Dall’altro lato, il gioco rappresenta l’unica possibilità, concreta di provare ad arrivare a una somma di denaro importante in un tempo estremamente ridotto. La giusta moderazione in certi casi è essenziale, quasi vitale, ciò non toglie però che gli italiani stessi credano fortemente che il sogno possa essere realizzato.

I concorsi a premi maggiormente apprezzati nel nostro paese sono principalmente tre, quelli che più di tutti, insomma, riescono a catalizzare l’attenzione dei potenziali vincitori. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi abbiamo a che faro con la lotteria vera e propria, qualcosa che sa di tradizione insomma. Tirare fuori dalla propria testa una serie di numeri, combinarli tra loro e puntarci sopra dei soldi, poi, chiaramente, sperare.

Il Gratta e vinci invece rappresenta in qualche modo la nuova modalità di gioco, il concorso moderno, quello che ti dice subito, in pochi secondi se hai vinto o meno. Al Gratta e vinci puoi giocarci in ogni momento, in ogni situazione e praticamente ovunque. Qui, per esempio, aumenta il rischio dipendenza e occorre sempre la giusta attenzione nel dosare i vari tentativi. Pochi secondi, insomma, tra quando si sceglie il tagliando in questione e quando si scopre se questi è vincente o meno.

Il più gettonato in assoluto, oggi, è però senza alcun dubbio il Superenalotto. Il jackpot a disposizione di chi dovesse indovinare la sestina vincente è oggi fissato a 366 milioni di euro. Una cifra, questa, mai vista nel nostro paese associata, per l’appunto ad un concorso a premi. In passato, la vincita più “generosa” per cosi dire, è risultata essere quella di Lodi, con 209 milioni di euro assegnati nel 2019 a un fortunato giocatore, protagonista, tra l’altro di una giocata da pochissimi euro proprio al Superenalotto.

Gratta e vinci, si vince ancora in città: a Seregno la dea fortuna è ormai di casa

Il paese fortunato, in merito alle ultime notizie in quanto a vincite è ancora Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Qualche giorno fa, infatti presso il Bar Zoeu di Corso del popolo, un fortunato giocatore dopo aver acquistato un biglietto Gratta e vinci si era scoperto vincitore di ben 500mila euro. Oggi, invece, la nuova vincita arriva dal Bar San Carlo di Via Colzani. Protagonista, in questo caso è un biglietto del concorso “Il Miliardario” da 5 euro. Al fortunato giocatore in questione, un premio da ben 300mila euro.

“È successo a pranzo -spiegano i titolari Camilla Redaelli e Silvano Huang, coniugi residenti a Cesano Maderno-. L’avventore è una persona che passa abitualmente di qui, per comperare biglietti del gratta e vinci. Non sappiamo dove abiti. All’inizio, è rimasto stupito lui per primo e ci ha chiesto una verifica. Poi, ha voluto capire come comportarsi. Lo abbiamo indirizzato in banca, perché le vincite al di sopra dei 10mila euro non sono di nostra competenza”.

I due titolari, inoltre aggiungono: “Lavoriamo qui da 6 anni, ormai, e questa è la vincita più importante che è stata registrata in questo periodo. Il regolamento prevede però che a noi non spetti alcun compenso, salvo ovviamente che il vincitore non voglia gratificarci di una mancia. Vedremo. Intanto, siamo comunque contenti di questa bella novità”. Una gran bella soddisfazione, certo, non c’è che dire. Il sogno, insomma, per gli italiani continua e chissà quale sarà la prossima vincita assegnata.