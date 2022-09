Bonus spesa di 200 euro: non serve l’ISEE, è sufficiente un unico requisito

Scopriamo come ottenere immediatamente il bonus spesa di 200 euro, per il quale non è necessario presentare l’ISEE. È, infatti, sufficiente un unico requisito.

A partire da lunedì 19 settembre, è possibile ottenere buoni spesa per un valore di €200. I percettori non devono essere in possesso di alcun requisito reddituale. Tuttavia, occorre rispettare una particolare condizione.

Per accedere al bonus spesa da €200 è necessario fare la spesa in un supermercato specifico, ovvero quello della Lidl. Il bonus di €200 è un’iniziativa che ha lo scopo di offrire un sostegno economico alle famiglie italiane, afflitte dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

Grazie a questo piccolo aiuto è possibile fare la spesa cercando di contenere i costi che ogni famiglia deve affrontare in questo periodo di crisi economica.

Per accedere al beneficio non è necessario essere in possesso di specifiche condizioni reddituali. Dunque il bonus non è rivolto solo alle famiglie in difficoltà economica.

Bonus spesa di 200 euro: ecco come funziona

La Lidl, una delle più importanti catene di supermercati presenti nel nostro paese, ha messo a disposizione delle famiglie italiane un buono spesa di €200.

Grazie a questo aiuto economico molte famiglie potranno fare la spesa con maggiore serenità e senza temere l’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Il bonus è attivo da lunedì 19 settembre 2022 e sarà accessibile a tutti i clienti Lidl, a prescindere dalla condizione reddituale. Dopotutto, non si tratta di un beneficio sociale, ma di un aiuto che ha l’intento di sostenere e, contemporaneamente, fidelizzare la clientela.

I clienti intenzionati ad accaparrarsi il bonus di €200, messo a disposizione dai supermercati Lidl, hanno un mese di tempo.

Ma il vantaggio non finisce qui. Infatti, coloro che percepiranno all’iniziativa del bonus spesa di €200 della Lidl hanno la possibilità di partecipare anche ad un’estrazione, che regalerà il fortunato vincitore un premio di €5.200. Anche in questo caso si tratta di un buono spesa dall’incredibile valore economico.

Come accaparrarsi il beneficio

Per entrare in possesso del buono spesa Lidl di €200 è necessario scaricare l’applicazione ufficiale della catena di supermercati. Dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma, sarà possibile passare in cassa per attivare e confermare la propria partecipazione.

La procedura è gratuita e non comporta alcun costo per il cliente. Tramite questa modalità è possibile attivare la propria carta Lidl Plus virtuale che permette di partecipare all’iniziativa.

Così facendo, infatti, sarà possibile accumulare i punti effettuando la spesa alla Lidl. Per ogni €7 di spesa, il cliente riceverà un punto e al raggiungimento di 5 punti egli potrà inoltrare la propria partecipazione.

Ogni settimana saranno distribuiti 40 buoni spesi: 30 da €100 e 10 da €200.