Arretrati pensione d’invalidità: la procedura per recuperare i soldi spettanti

Scopriamo qual è la procedura per recuperare i soldi spettanti, relativi agli arretrati pensione d’invalidità. La procedura è piuttosto semplice.

La procedura per recuperare gli arretrati relativi alla pensione di invalidità è davvero semplice. Dunque vale la pena di effettuarla: perché perdere soldi che spettano di diritto?

Quando parliamo di arretrati sulla pensione di invalidità facciamo riferimento alle maggiorazioni che, fino ad oggi, non sono state applicate e che possono essere recuperate dagli aventi diritto.

I soggetti a cui è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa al 100% hanno il diritto di ricevere una pensione d’invalidità. Ci riferiamo alla prestazione economica che può essere cumulata con altre misure e che viene corrisposta per tredici mensilità.

Non tutti i cittadini possono accedere a tale misura. È, infatti, necessario avere età compresa tra 18 e 67 anni ed essere in possesso di requisiti amministrativi e sanitari specifici.

Per ottenere la pensione di invalidità permanente e totale occorre che il soggetto richiedente abbia maturato un reddito inferiore a €17.050,42 euro, per l’anno 2022.

Hanno la possibilità di accedere alla pensione d’invalidità per inabilità lavorativa, i cittadini italiani o comunitari o con permesso di soggiorno regolare, con residenza stabile nel territorio italiano.

La pensione di invalidità varia in base al ricalcolo effettuato annualmente. Attualmente, la somma di denaro spettante agli aventi diritto è pari a 291,69 euro.

Arretrati pensione d’invalidità: ecco come chiederli

Quando la prestazione relativa la pensione di invalidità non viene erogata, il soggetto che ne ha diritto può effettuare la richiesta degli arretrati. La maggior parte dei casi si tratta di un mancato adeguamento degli importi, nonostante il soggetto abbia i requisiti sanitari e reddituali per accedervi.

I soggetti under 60 hanno la possibilità di effettuare la richiesta degli arretrati della pensione di invalidità a partire dal mese di luglio 2020.

Tutti gli altri aventi diritto possono presentare la richiesta di rimborso fino a 5 anni precedenti all’inoltro della richiesta.

Per fare la domanda di rimborso e recuperare le somme a cui si ha diritto occorre essere in possesso di credenziali digitali SPID. In questo modo, sarà possibile accedere al portale dell’Istituto previdenziale per compilare il modulo AP70.