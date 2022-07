Consumi pazzi, occhio agli elettrodomestici: questi ci mandano in rovina

I tempi che viviamo ci costringono a particolari sacrifici, soprattutto dal punto di vista dei consumi. I prezzi ormai sono alle stelle.

Gli ultimi tempi non possono di certo essere considerati i migliori considerando l’aumento spropositato dei prezzi dell’energia elettrica. I problemi non nascono soltanto sotto quel punto di vista, questo è chiaro, ma è li che spesso i cittadini risultano maggiormente in affanno. Rincorrere la bolletta della luce, di certo non è una bella cosa, fare in modo invece di risparmiare invece è più che possibile.

Siamo tutti più che consapevoli del fatto che negli ultimi tempi la guerra dei consumi ha letteralmente messo in ginocchio i cittadini italiani. Una vera e propria battaglia al risparmio, alla ricerca del modo più conveniente per condurre quella che in fin dei conti è la solita vita di tutti i giorni. Gli importi periodici delle bollette è aumentato a dismisura negli ultimi mesi, complice la crisi generalizzata, figlia della pandemia di covid e della guerra in Ucraina.

Oggi insomma i cittadini sono alla continua ricerca di metodi efficaci per risparmiare quanto più possibile. Non solo l’energia elettrica, ma tutto, o quasi tutto è aumentato nel breve periodo. Basti pensare ai beni di prima necessità oppure a praticamente qualsiasi prodotto acquistabile al supermercato e non solo. Servizi, pizzeria, ristorante, pub, cinema, teatro, una vera e propria guerra dei prezzi, dei consumi, una battaglia infinita all’ultimo aumento.

Luce e gas su tutto, il riscaldamento in inverno e l’aria fresca in estate insomma. Colpiti in ogni stagione gli italiani si interrogano come poter fare per abbassare quelli che sono i consumi quotidiani in casa propria. Un modo non troppo complicato per farlo sarebbe quello di conoscere gli effettivi consumi dei propri elettrodomestici in modo da regolarsi di conseguenza. In questo modo, quindi, si potrebbe realmente provare a risparmiare e non poco.

Consumi pazzi, occhio agli elettrodomestici: ecco quali sono i nostri strumenti mangiasoldi

Con l’estate, cosi come avviene con l’inverno ed i termosifoni aumenta l’utilizzo di particolari elettrodomestici, tra questi sicuramente il climatizzatore, il frigorifero e perchp no forse anche la lavatrice. Più consumi vuol dire bollette più care di conseguenza bilanci sempre familiari sempre più difficili da tenere in equilibrio. Proprio per chiarire questo punto, Selectra, un servizio che confronta ed attiva successivamente offerte di luce, gas, internet per privati ed aziende ha stilato una speciale classifica.

Il consumo dei nostri elettrodomestici medio orario, con rispettivi costi in bolletta. Le tariffe sono quelle del Servizio Maggior Tutela attive dal 1° luglio 2022. Primo elettrodomestico per consumi prodotti è la stufa elettrica con 0,90 euro l’ora, seguono il bollitore elettrico, con 0,73 euro l’ora, e l’asciugacapelli, con 0,72 euro l’ora. Successivamente troviamo al quarto posto la friggitrice ad aria, con 0,68 euro l’ora, il quinto dalla piastra per capelli, con 0,59 euro l’ora, e il sesto dall’asciugatrice, con 0,53 euro l’ora.

Settimo posto per il ferro da stiro, con 0,45 euro l’ora, ottavo per forno elettrico, con 0,42 euro l’ora, il nono per l’aspirapolvere, con 0,42 euro l’ora. Decimo occupato infine, quasi a sorpresa dal condizionatore, con 0,32 euro l’ora. In coda, la lavatrice, 0,14 euro l’ora, e la lavastoviglie, 0,11 euro l’ora. Un bell’elenco di mangiatori di corrente elettrica insomma. Elettrodomestici che alimentano e non poco i consumi che periodicamente ci portano a bollette della luce sempre più alte.

A questo punto conosciamo e bene quai sono gli elettrodomestici più “pericolosi” per la salute del nostro bilancio domestico. Limitare quindi i consumi di qualcuno di essi potrebbe portare soltanto ad una condizione di maggiore equilibrio. Oggi più che mai c’è bisogno di risparmio. Oggi più che mai è tempo di contenere i consumi e dare una regolata ai costi che sempre più spesso mettono in seria difficoltà le famiglie italiane.