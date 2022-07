Lavoro, 1.500 euro al mese per fare il parcheggiatore: pochi requisiti richiesti, come candidarsi

Una buona opportunità di lavoro, vista la retribuzione prevista e i pochi requisiti richiesti per candidarsi.

Ci sono nuove opportunità di lavoro come parcheggiatore nella Regione Lazio. Si tratta di un lavoro stagionale, che non richiede particolari requisiti.

Infatti, non ci sono limiti di età ed è possibile inoltrare la propria candidatura anche solo con la licenza media. Il contratto, che sarà a tempo determinato, prevede una retribuzione mensile di 1.200 euro.

Dove si svolgerà il lavoro

Il bando è stato pubblicato dalla Regione Lazio. In particolar modo, è stato reso noto tramite il centro per l’impiego di Pomezia. Bisogna però fare attenzione, poiché l’attività sarà svolta a Torvaianica. Che è una frazione di 17 mila abitanti del Comune di Pomezia, nota per essere un’importante località balneare. Vista la stagione turistica, soprattutto nel mese di agosto, si ha la necessità di inserire un nuovo parcheggiatore. L’annuncio prevede l’inserimento di un solo parcheggiatore che lavorerà in uno storico lido della zona, Il ragno d’oro.

I requisiti per potersi candidare

Come anticipato, si può inoltrare la propria candidatura senza particolari requisiti. Viene richiesta il possesso della patente di guida di tipo B. Requisito preferenziale, ma non obbligatorio, è quello di essere automuniti. Altra caratteristica cercata, è che il candidato sia una persona educata e disponibile. Infatti, è molto importante per un lavoro di questo tipo essere gentili e accoglienti con i clienti.

Come procedere per la selezione

La selezione sarà effettuata dal servizio per l’impiego di Pomezia. Sarà loro compito effettuare un primo screening dei curriculum pervenuti. Nel caso in cui ci sarà una numero eccessivo di domande, si terrà conto dell’ordine cronologico con cui sono state presentate. Inoltre, avranno precedenza gli iscritti al centro per l’impiego che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro su Anpal. Dopo di loro, saranno presi in considerazione i curriculum di chi è occupato o cerca un nuovo lavoro. Infine, il curriculum di chi risulta essere iscritto al centro per l’impiego.

Come presentare la propria candidatura

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 31 luglio 2022. Ma come anticipato, tra i criteri di selezione ci sarà anche quello cronologico. Quindi prima si presenterà la domanda, più possibilità si avranno. Per inoltrare la propria candidatura è necessario accedere alla sezione avvisi e bandi, disponibile dal sito ufficiale della Regione Lazio. Da qui si potrà scaricare il modello di autocandidatura. Una volta compilato, sarà da inviare all’indirizzo email: preselezionecpipomezia@regione.lazio.it. Nell’oggetto della mail bisognerà indicare il codice dell’annuncio: 668298. Insieme al modulo, per completare la domanda, sarà necessario allegare il proprio curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali e un documento d’identità in corso di validità.