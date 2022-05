Stanno avvelenando la nostra tavola, pasta in pericolo: se ne salva solo una

Quello che succede negli ultimi anni ha dell’incredibile. La nostra tavola è letteralmente invasa da prodotti dannosi per la salute.

Quasi ogni giorno, purtroppo riceviamo sempre maggiori informazioni sulla reale natura delle cose che abitualmente compongono la nostra tavola, i nostri alimenti insomma. Storie che spesso ignoriamo che nascondono verità non comodissime. Il modo in cui si preparano determinati alimenti, in fase di coltivazione ecc. Quello che arriva a casa nostra non è quel che sembra.

Le ultime settimane ci hanno mostrato quanto sia in effetti pericolosa l’attuale modernità, quello che viviamo, il nostro presente insomma, quello che viviamo nel quotidiano, trafitto, è proprio il caso di dirlo da casi di insospettabili situazioni di superficialità e cattiva condotta. Il tutto poi in un contesto molto delicato, quello alimentare. La sicurezza del nostro organismo insomma messa in pericolo costantemente dagli stessi uomini.

Nei mesi scorsi abbiamo visto, ad esempio quanto possa complicarsi di colpo tutto a causa magari di negligenza o superficialità. I casi si acque contaminate, cioccolato dal rischio salmonella, ingredienti corrotti da batteri o da pesticidi, come nel caso specifico dove ad essere esaminate stavolta sono state le filiere della pasta. Alimento principale della nostra dieta, in alcuni casi, delle nostra abitudini, le nostre tradizioni. Vediamo nello specifico cosa è emerso da un recente studio.

Stanno avvelenando la nostra tavola: la classifica delle migliori paste in commercio

Un solo marchio italiano di pasta risultato sicuro dopo appositi controlli. Uno solo sui tanti esaminati, se si stilasse una classifica avremmo insomma un unico vincitore, il marchio in questione. L’utilizzo dei pesticidi in agricoltura, chiaramente porta dritti dritti a certe dinamiche non proprio gradevoli. Spesso poi proprio per non correre rischi ad esempio ci si rivolge alla coltura biologica, ma in quei casi andiamo a confrontarci con prezzi molto alti giustificati dalle particolari tecniche con le quali si porta avanti l’intero discorso produttivo. Prodotti utilizzati e quant’altro.

Prodotti chimici nocivi per la nostra salute nei nostri piatti insomma, questo è il rischio più grande che corriamo, giorno dopo giorno. Un solo marchio è risultato assolutamente libero da pesticidi, questo marchio è Barilla, fiore all’occhiello della produzione commerciale italiana nel settore della pasta. La rivista svizzera K – Tipp ha pubblicato il resoconto di una ricerca condotta su 18 marchi di pasta. In questo caso specifico si è cercata la presenza di glisofato.

Parliamo di uno dei pesticidi più pericolosi e più utilizzati in certi contesti. Il prodotto Barilla è inoltre risultato privo di Pirimifos – metile. Parliamo di un una sostanza utilizzata per liberare le coltivazioni dalle piante infestanti e le piante di specie indesiderate. Parliamo di una sostanza che però provoca non pochi danni all’intero ecosistema. Sostanze che letteralmente avvelenano tutto ciò con cui entrano in contatto. Situazioni scomode, certo, che si potrebbero evitare, eccome.

Gli ultimi mesi insomma non sono certo stati i migliori per i consumatori italiani. Tra aumenti e veri propri casi di alimenti dannosi per l’organismo. Niente è quello che sembra purtroppo. Niente è quello che immaginiamo che sia. Gli ultimi casi per l’appunto ce l’hanno confermato. Cioccolato, acqua, prodotti d’ogni genere infestati da tremendi pesticidi o batteri più che dannosi per l’organismo. Niente è come sembra, nel vero senso della parola. I prodotti più innocui rischiano di diventare i più pericolosi in pochissimo tempo.