Importante contributo in arrivo dall’Inps per i genitori in possesso di determinati requisiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Ormai da due anni a questa parte il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, portandoci a cambiare molte nostre abitudini.

Al fine di contrastare la diffusione del virus il governo ha deciso di attuare tutta una serie di misure che finiscono per avere delle ripercussioni anche sull’economia. Molte persone, purtroppo, si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate. Ne consegue, pertanto, che riuscire a far fronte alle varie spese risulti per molti sempre più difficile.

A ricoprire un ruolo importante in tale contesto, pertanto, si annoverano i vari aiuti economici messi in campo dal governo. Ebbene, interesserà sapere che è in arrivo un importante contributo dall’Inps per i genitori in possesso di determinate requisiti. Ma di cosa si tratta e soprattutto chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza e falsi invalidi, occhio ai furbetti: rubati 15 miliardi in due anni

Inps, importante contributo in arrivo per i genitori: occhio ai requisiti

Mantenere e crescere un figlio comporta indubbiamente dei costi non affatto indifferenti. Tante, d’altronde, sono le voci che finiscono inevitabilmente per incidere sul bilancio famigliare, con sempre più genitori alle prese con delle serie difficoltà economiche. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che è in arrivo un importante contributo dall’Inps per i genitori in possesso di determinati requisiti. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, si tratta del contributo per genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Entrando nei dettagli ricordiamo che con il termine nuclei familiari monoparentali si fa riferimento a quelli caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico.

Con il termine genitore disoccupato si fa riferimento ad una persona senza lavoro oppure con reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro all’anno. Ma non solo, il genitore richiedente, per poter beneficiare di tale aiuto economico deve presentare un Isee con valore inferiore a 3 mila euro.

Inps, importante contributo in arrivo per i genitori: come fare domanda

Una volta visto i requisiti richiesti per poter beneficiare di tale contributo, ricordiamo che la domanda è annuale e deve essere presentata telematicamente all’istituto di previdenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023.

In base a quanto si evince dal messaggio numero 471 dell’Inps del 31 gennaio 2022, in effetti, si evince che la procedura in questione è disponibile a partire dal 1° febbraio 2022. I soggetti interessati, pertanto, non devono fare altro che accedere al sito dell’ente attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi ad un Patronato.

Inps, contributo per genitori disoccupati o monoreddito: importi

Sempre in base a quanto si evince dal messaggio dell’Inps: “Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore – richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021“.

Isee 2022, il valore fondamentale: a cosa stare attenti per non perdere bonus e agevolazioni

Ma non solo, bisogna anche indicare una modalità di pagamento tra bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure accredito su IBAN. Per quanto riguarda l’importo, sarà pari a 150 euro al mese per un anno. L’importo massimo del contributo mensile è pari a 500 euro netti. In presenza di due o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo sarà pari a 300 euro al mese in presenza di due figli. Tale importo è pari a 500 euro al mese in presenza di più di due figli.