Risparmiare 5 mila euro in meno di un anno è possibile, basta semplicemente utilizzare questo incredibile trucco. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

A partire dalle bollette di acqua, luce e gas, passando per la rata del mutuo o del canone di affitto, fino ad arrivare all’alimentazione, sono davvero tanti i beni e servizi da pagare, che finiscono inevitabilmente per incidere sul bilancio famigliare.

A causa della crisi causata dal Covid e al contestuale aumento dei prezzi, però, in molti riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese. Proprio in tale contesto, pertanto, non stupisce che in molti decidano di limitare i consumi, in modo tale da prestare una maggior attenzione al risparmio e avere, così, qualche euro extra a cui attingere in caso di necessità.

Diverse sono le strategie attuate in tal senso, tra cui un trucco che permette di risparmiare più di 5 mila euro in meno di un anno. Ma di cosa si tratta e soprattutto come fare per mettere da parte un bel po’ di soldi nel giro di pochi mesi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, arriva l’app che ti paga per camminare: l’opportunità da non perdere

Soldi, risparmiare 5 mila euro in meno di un anno è possibile: il trucco delle buste

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme 5 facili trucchi da poter utilizzare per poter risparmiare un bel po’ di soldi. Oggi ve ne illustreremo un altro che permette di risparmiare ben 5.050 euro in meno di un anno. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta della cosiddetta “Envelop challenge”, ovvero trucco della busta

Per poter sfruttare tale trucco non bisogna fare altro che prendere 100 buste e numerarle da 1 a 100. Ebbene, per 25 settimane, due volte a settimana, bisogna estrarre due buste a caso. A questo punto si deve inserire dentro la busta in questione la stessa cifra in denaro, così come indicato dal numero scritto sul foglio.

Se sulla busta vi è, ad esempio, il numero 40, allora dovremo mettere nella busta 40 euro. Se, invece, sulla busta vi è scritto il numero 75, allora dovremo mettere nella busta 75 euro e così via. Giunti alle 25esima settimana, quindi, ecco che avremo messo da parte ben 5.050 euro in circa 6 mesi.

Soldi, risparmiare 5 mila euro in meno di un anno è possibile: la formula matematica

Questo trucco, che permette di risparmiare 5 mila euro in meno di un anno, si basa su una formula matematica sviluppata dal matematico tedesco Carl Friedrich Gauss nel XVII secolo. In pratica si rese conto che dividendo i numeri in due gruppi, ovvero da 1 a 50 e poi da 51 a 100, è possibile sommarli e ottenere sempre 101.

In pratica sommando i numeri agli estremi della serie da 0 a 100 si ottiene come risultato sempre 101. Basti pensare a 1 + 100 oppure 50 + 51, 2 + 99 e così via. Il totale dei due gruppi è quindi 50 volte 101, che, sommate tutte assieme, danno come risultato 5.050. Proprio sfruttando questa formula matematica, quindi, è possibile utilizzare il trucco delle buste che permette di risparmiare fino a 5.050 euro in 25 settimane.

Ovviamente per poter utilizzare tale strategia bisogna avere con sé del denaro contante da poter mettere nelle buste. In alternativa è possibile usare una sorta di busta virtuale, come ad esempio una carta prepagata, sulla quale versare gli importi che puntualmente vengono sorteggiati.

Riscaldare casa con meno di 5 euro è possibile: il trucco che non ti aspetti

Come è facile intuire non si tratta di un metodo innovativo grazie al quale poter guadagnare denaro, bensì di una valida strategia da poter utilizzare nel caso in cui si desideri risparmiare un bel po’ di soldi nel giro di pochi mesi.