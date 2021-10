Risparmiare un bel po’ di soldi quando si fa la spesa è possibile, grazie a questi 5 facili trucchi. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Sono molte le persone che purtroppo, a causa anche del Covid, si ritrovano a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. In molti, infatti, registrano delle minori entrate, ritrovandosi pertanto a riscontrare delle serie difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Tante le voci che vanno ad impattare sul budget famigliare, tra cui la spesa settimanale. Proprio quest’ultima, d’altronde, si rivela necessaria e non può essere pertanto tagliata. Fortunatamente, però, prestando attenzione ad alcuni accorgimenti è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Spesa, risparmiare un bel po’ di soldi è possibile: alcuni consigli utili

Risparmiare sulla spesa richiede impegno! Ebbene sì, è proprio così. Proprio per questo motivo è bene sapere che prestando attenzione ad alcuni comportamenti è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Proprio in tale ambito giuste in nostro aiuto il decalogo del CREA, ovvero Consiglio per Ricerca in agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria.

Quest’ultimo, infatti, ha fornito ben dieci consigli utili per evitare di sprecare gli alimenti in casa. Tra questi si annoverano i seguenti cinque:

Pianificazione della spesa . Solo avendo già un minimo elenco delle cose che servono è possibile evitare possibili sprechi.

. Solo avendo già un minimo elenco delle cose che servono è possibile evitare possibili sprechi. Quantità . Soprattutto quando si acquistano prodotti freschi è meglio stare attenti alle quantità, onde evitare che i prodotti in questione vadano sprecati.

. Soprattutto quando si acquistano prodotti freschi è meglio stare attenti alle quantità, onde evitare che i prodotti in questione vadano sprecati. Attenzione all’etichetta . Prima di acquistare un prodotto bisogna sempre leggere bene l’etichetta. In questo modo è possibile ottenere maggior informazioni, come

ad esempio la durata.

. Prima di acquistare un prodotto bisogna sempre leggere bene l’etichetta. In questo modo è possibile ottenere maggior informazioni, come ad esempio la durata. Occhio alla differenza tra “Da consumarsi entro” e “Da consumarsi preferibilmente entro” . Nel primo caso vi è un preciso limite temporale da non superare. Nel secondo caso, invece, il prodotto può essere ancora consumato, ma entro tempi brevi.

. Nel primo caso vi è un preciso limite temporale da non superare. Nel secondo caso, invece, il prodotto può essere ancora consumato, ma entro tempi brevi. Avanzi. Se possibile si consiglia di mangiare il giorno dopo quello che è avanzato, oppure utilizzarlo in nuove ricette.

Risparmiare un bel po’ di soldi quando si fa la spesa al supermercato, quindi, è possibile. Basta prestare attenzione ad alcuni accorgimenti e il gioco è fatto.