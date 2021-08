Il rinnovo di PostePay deve seguire una specifica procedura, semplice, pratica e veloce. Ogni utente può scegliere tra tre modalità differenti, telefonicamente, online o in un Ufficio Postale.

PostePay, la carta prepagata di un’azienda italiana spin-off di Poste Italiane, ha una data di scadenza indicata sul fronte della tessera. Il possessore può leggere il mese e l’anno entro cui procedere al rinnovo per continuare ad utilizzare la carta. Procedere con il rinnovo di PostePay è facile e soprattutto gratuito. Si occuperà dell’invio della nuova tessera Poste Italiane che in prossimità della scadenza la inoltrerà direttamente al domicilio del proprietario. E’ bene, però, conoscere i passaggi da seguire se la carta sta per scadere o è già scaduta.

Come comportarsi alla scadenza della carta

La carta prepagata di PostePay riporta sul fronte il mese e l’anno di scadenza. Il giorno non è indicato perché si prende come riferimento l’ultimo giorno del mese indicato. Se troviamo scritto, ad esempio, 04/2022 sappiamo che occorrerà rinnovare la tessere entro il 31 aprile del 2022.

L’utente può procedere con il rinnovo di PostePay a partire da due mesi prima del termine fino ai 18 mesi successivi. Il tutto avverrà gratuitamente e il possessore della carta potrà scegliere tra tre differenti modalità.

Tre modi per il rinnovo di PostePay

La prima modalità è online e prevede che il cliente entri nella sua Area Riservata per procedere con il rinnovo. Tale possibilità è consentita solamente se il proprio numero è stato in precedenza abilitato alla “Sicurezza Web”.

La richiesta di rinnovo, poi, si può fare telefonicamente contattando il Servizio Clienti BancoPosta e PostePay. Il numero verde è 800 00 33 22. Infine, l’utente può decidere di recarsi in un Ufficio Postale per completare la procedura di rinnovo di PostePay. Questa strada è necessaria nel caso in cui la carta di identità associata alla tessera sia scaduta, qualora si cambi la residenza anagrafica, se si è un cittadino extracomunitario o e si appartiene alle categorie politicamente esposte.

Attivare la nuova carta PostePay

Dopo la richiesta di rinnovo, Poste Italiane invierà la nuova prepagata al domicilio del richiedente. Possono volerci fino a 50 giorni per la ricezione della tessera che potrà, cmq essere richiesta anche in caso di scadenza già avvenuta. Se sono passati 18 mesi, però, occorrerà attivare direttamente una nuova carta PostePay.

Una volta ricevuta in casa, sarà necessario attivarla. L’attivazione potrà avvenire online tramite portale oppure app o potrà essere conclusa telefonicamente contattando il numero 800 00 33 22. Il credito residuo passerà direttamente dalla vecchia alla nuova carta. E’ importante ricordarsi di tagliare la vecchia tessera non appena la procedura di attivazione della nuova verrà conclusa.