Poste Italiane opera nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi. Oggi l’azienda mette a disposizione anche la carta Postepay Digital. Come funziona?

Tutti in Italia conoscono l’espansione che negli ultimi anni ha avuto il gruppo Poste Italiane S.p.A. D’altronde, sono i numeri a parlare a favore di questo operatore: 159 anni di storia; una rete di oltre 12.700 Uffici Postali; 125 mila dipendenti; 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti, fanno immediatamente comprendere che Poste Italiane consiste in una parte fondamentale del tessuto economico; sociale e produttivo della penisola. Impossibile dunque negare che essa sia una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, diffusione nel territorio e fiducia da parte dei clienti.

Assai solida dal punto di vista finanziario, Poste Italiane S.p.A. è oggi quotata alla Borsa di Milano, ed è partecipata per il 29,3% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a sua volta controllata dal MEF, e per la restante componente da vari inve­stitori istituzionali e retail.

Al top in Italia nel settore logistico; finanziario; assicurativo; e dei servizi di pagamento, oggi l’offerta del Gruppo Poste Italiane è davvero ampia e variegata, come già abbiamo avuto modo di notare con riferimento ad esempio a PosteMobile nell’ambito della telefonia. Di seguito intendiamo focalizzarci sulla carta prepagata Postepay Digital, ossia una carta gestibile interamente online e che nasce come strumento digitale, con la possibilità di evolversi in una carta fisica. Ne vedremo le caratteristiche essenziali per capire come funziona e quali sono i punti essenziali, nonchè i vantaggi del prodotto.

Postepay Digital: la sicurezza del gruppo Poste Italiane

Abbiamo appena sottolineato l’ampiezza e la trasversalità dell’attività di Poste Italiane S.p.A.: non deve stupire dunque che tra le sue proposte, oggi vi sia anche l’innovativo strumento denominato carta Postepay Digital. Infatti, l’Azienda oggi riveste un ruolo importante nel Paese, ed anzi strategico, dando un consistente contributo alla filiera produttiva e all’economia nazionale. Attraverso investimenti mirati e la collaborazione con gli altri operatori della sua catena del valore, produce risultati positivi non soltanto con il proprio business, ma anche generando esternalità attraverso l’attivazione di una catena di fornitura locale.

Insomma, un’attività composita quella di Poste Italiane S.p.A., azienda che si occupa di servizi postali; bancari (con il Patrimonio Bancoposta); finanziari; di telecomunicazione; di telematica pubblica e di operazioni di riscossione, pagamento e di raccolta del risparmio postale. Come ricordato all’inizio, sono proprio i numeri a parlar chiaro e fare di Poste Italiane una indiscussa protagonista dello scenario delle aziende italiane. Detti impatti rappresentano l’effetto del coinvolgimento di un numero amplissimo imprese locali nella catena di fornitura e delle attività di investimento in società italiane e in titoli di Stato. E ciò va a diretto beneficio di tutte l’economia del paese e, in ultima analisi, del singolo cittadino.

Carta Postepay Digital: di che si tratta?

Fatte queste doverose premesse sul ruolo che oggi Poste Italiane S.p.A. occupa in Italia, ben si comprende il perchè dell’introduzione di uno strumento come la carta prepagata Postepay Digital. La carta Postepay Digital rappresenta lo strumento ideale per tutti coloro che intendono compiere acquisti online in piena sicurezza. E’ un prodotto semplice da usare e molto economico. Detta carta è una prepagata interamente digitale, ossia è la versione intangibile della nota carta prepagata emessa dall’azienda. Si può dunque totalmente usare sul web per fare acquisti e pagamenti su ciò che interessa al possessore.

La carta prepagata Postepay Digital è stata ideata per garantire al cliente che non vi siano rischi legati all’utilizzo dei propri dati bancari online. Vi è da ricordare che la carta in questione può essere collegata al sistema di pagamento Google Pay, e ciò rende facile il suo uso anche nei circuiti tradizionali. Inoltre, può essere con semplicità ricaricata anche tramite il sistema P2P. Ecco perchè può certamente definirsi comoda e immediata, sempre pronta all’utilizzo di chi ne possiede una. Alla luce di questi dati essenziali, ben si comprende perchè la carta Postepay Digital sta guadagnando sempre più stima tra i clienti di Poste Italiane, in particolare fra chi usa più assiduamente i servizi di Poste Italiane e, nonostante sia un prodotto del tutto innovativo sul mercato, le sue emissioni sono sempre in maggior numero.

Carta Postepay Digital: come funziona?