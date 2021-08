Very Mobile è un operatore virtuale della telefonia già molto conosciuto. Ecco a chi si appoggia questo provider mobile, i servizi e i costi previsti nelle offerte. I clienti sono tutti soddisfatti oppure c’è qualcuno che ha espresso critiche?

Nel variegato panorama degli operatori virtuali o MNVO (Mobile Virtual Network Operator), uno di quelli più in voga al momento è certamente Very Mobile. Non deve stupire che molti utenti siano attratti dalle promozioni mobile di questo nuovo operatore, giacchè i pacchetti che propone sono in effetti molto convenienti, specialmente se confrontati con una concorrenza sì agguerrita, ma non sempre in grado di offrire servizi a costi moderati. Con Very Mobile, i clienti possono contare su offerte trasparenti senza vincoli di durata; penali di disattivazione o ogni altro tipo di costo indesiderato. Come già visto per diversi altri operatori virtuali low cost.

Di seguito vogliamo vedere da vicino proprio questo operatore, per capire in sintesi come funziona, che cosa offre e quali sono le condizioni delle tariffe, in modo che il possibile cliente abbia le idee chiare prima di sottoscrivere un eventuale contratto. Infine, ci focalizzeremo su alcuni dei commenti e pareri più interessanti di coloro che hanno già provato l’operatore virtuale Very Mobile. Ciò allo scopo di capire qual è l’umore prevalente e se davvero questo MNVO spicca per convenienza e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma prima di sottoscrivere un contratto con questo gestore è altresì importante sapere chi è proprietario della rete su cui si appoggia il MVNO e quali sono le condizioni delle tariffe. Facciamo chiarezza.

Very Mobile: una società di WindTre

Come abbiamo appena accennato, Very Mobile è un operatore virtuale della telefonia, ossia di fatto una società che fornisce servizi di telefonia mobile senza avere alcuna licenza per il relativo spettro radio; né avere per forza tutte le infrastrutture necessarie per offrire tali servizi, sfruttando a tal fine una parte dell’infrastruttura di un operatore mobile reale. In altre parole, i MVNO – tra cui Very Mobile – consistono in operatori che si affidano ad un provider tradizionale e alle infrastrutture proprietarie del gestore.

In particolare, Very Mobile è una società di proprietà di WindTre e i clienti che decidono di sottoscrivere le sue offerte navigano di fatto sulla rete del gestore. La copertura del servizio è dunque garantita in virtù delle antenne che WindTre ha in Italia. Non deve allora sorprendere che – come per tanti altri operatori virtuali – anche la rete di Very Mobile riesca a toccare il 99% del territorio nazionale. In estrema sintesi, le aree nelle quali il segnale dell’operatore principale è scarso o quasi assente saranno così le stesse in cui anche Very Mobile avrà problemi di linea.

Con riferimento al rapporto tra provider tradizionale (principale) e provider virtuale, è interessante notare quanto segue. Infatti, se per la copertura tra il MVNO e il gestore principale c’è praticamente una coincidenza assoluta, lo stesso non può dirsi per la connessione online. Infatti, una delle peculiarità che accomuna gli accordi tra provider tradizionale e virtuali è rappresentata dalla limitazione delle velocità fatta valere sulle reti dei MVNO da parte del gestore proprietario. Questo è ben comprensibile: se fosse altrimenti, i rischi di ‘migrazione’ degli utenti verso l’operatore low cost sarebbero tutt’altro che remoti. Ecco perchè l’intesa tra Very Mobile e WindTre non fa eccezione. Detto collegamento condiviso della rete implica – lo ribadiamo – che in ipotesi di guasti o malfunzionamenti delle antenne e delle strutture vi saranno problemi sia per gli utenti WindTre che per quelli Very Mobile.

Very Mobile: rete veloce, ma solo in teoria?

In base a quanto appena rilevato, è chiaro che gli utenti che attivano una delle offerte Very Mobile potranno accedere alle reti 2G, 3G e 4G di WindTre. Vi è da dire che come ad es. Vodafone, il gestore tradizionale spicca per avere una delle reti migliori d’Italia. Anzi, la sua Top Quality Network è stata premiata come linea che offre la miglior esperienza video; la più alta velocità di download e upload. Oggi inoltre è tra le prime tre per copertura in tutta la penisola.

Come detto però, scegliere una delle offerte economiche Very Mobile – che tra poco vedremo – non garantirà le prestazioni di questa rete, giacchè alle tariffe del suo MVNO il gestore applica un cd. limitatore di performance. Ecco perchè la velocità massima in download sarà fino a 30 Megabit/s, così come in upload. Attenzione però: questi sono i dati della banda che si potrebbe toccare a livello teorico; la reale velocità del collegamento sarà piuttosto legata alla copertura della zona in cui si trovano i clienti.

Ciò non impedisce agli utenti di sfruttare ampiamente i servizi offerti, come ad es. lo streaming, il download contenuti e l’invio di materiali in modo agevole. Inoltre grazie all’hotspot si potrà condividere il proprio pacchetto dati anche con gli altri dispositivi presenti nelle vicinanze del cellulare. Ciò è a costo zero.

Offerte Very Mobile: 4 criteri di scelta da considerare

Premettiamo che un utente che intende orientarsi verso le migliori offerte telefoniche per le proprie esigenze, deve o dovrebbe sempre tenere bene a mente i seguenti quattro parametri di riferimento:

Velocità , giacchè non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione

, giacchè non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione Costo , in quanto il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta per le proprie tasche;

, in quanto il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta per le proprie tasche; Copertura : rilevante è anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio;

: rilevante è anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio; Assistenza, ossia la qualità del servizio reso dai singoli operatori, a livello di cortesia e professionalità.

Offerte Very Mobile: alcuni servizi principali dei piani mobile

Da notare che Very Mobile è tra i gestori che interrompono la navigazione quando il cliente termina i dati inclusi nella promozione. Ciò nella evidente finalità di evitargli addebiti indesiderati. Assai apprezzata è anche la possibilità di usare il servizio ‘Rinnova Ora’, ossia un’opzione che consente agli utenti di anticipare l’offerta. In pratica, se il cliente termina i Giga o supera i bundle di minuti o sms potrà far valere il rinnovo della promozione azzerando i contatori. La data del nuovo rinnovo sarà dunque correlata questo nuovo termine.

Attenzione anche ad un altro elemento: per chi passa a Very Mobile (portabilità) o attiva una nuova Sim è anche possibile domandare ed ottenere le nuove Sim virtuali, meglio conosciute come eSim. Detti clienti non avranno più la scheda fisica che noi tutti conosciamo; invece potranno fare riferimento su un codice digitale ad hoc. E’ interessante notare che i tempi per il cambio sono molto brevi e le soluzioni in oggetto stanno si stanno diffondendo anche in Italia per la loro praticità. Tuttavia, prima di fare richiesta della eSim è obbligatorio assicurarsi che il dispositivo che si possiede sia compatibile con la tecnologia citata.

Le promozioni del gestore Very Mobile compaiono sul sito web ufficiale e nei negozi partner di Very Mobile; mentre sulla pagina dell’azienda è possibile trovare il punto vendita più vicino. Il lato positivo delle tariffe proposte da questo operatore virtuale sono i prezzi moderati e gli ampi bundle, ma anche i minuti e gli sms illimitati per i clienti. Lo vedremo ora: Very Mobile punta su promozioni molto aggressive, orientate limpidamente ad attrarre il maggior numero di clienti che compiono il passaggio da un altro gestore.

Offerte Very Mobile: ecco quali sono