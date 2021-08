Noitel nasce nel 2011 come spin-off di un’azienda con esperienza ventennale in ambito IT, e negli anni si è saputa fare un nome tra gli operatori virtuali della telefonia. Ecco cosa propone e quali sono le opinioni di chi l’ha provata.

Come abbiamo già avuto modo di notare più volte, il mondo degli operatori virtuali di telefonia è assai articolato. D’altronde si tratta di un mercato dove la concorrenza è assai agguerrita ed ottenere nuove fette di clientela è essenziale ai fini del successo di un marchio. Oggi, scegliere tra gli operatori non è operazione così semplice, giacchè si sono moltiplicati a dismisura. Nell’ampia varietà di offerte disponibili, magari vi è davvero quella perfetta per le proprie esigenze, ma non sempre è rintracciabile con immediatezza.

Qui di seguito vogliamo prendere in considerazione un operatore virtuale che forse è sconosciuto ai più: ci riferiamo a Noitel, che nasce nel 2011 come spin-off di un’azienda con esperienza ventennale in ambito IT. Ci focalizzeremo, come sempre, sugli elementi chiave dell’offerta di telefonia; per poi dare un’occhiata alle opinioni di coloro che hanno già avuto a che fare con questo innovativo operatore. Prevalgono i commenti positivi e gli elogi o invece le critiche hanno un ruolo preponderante? Scopriamolo.

Noitel offerte telefonia: la società è sicura?

Il sito web ufficiale di questo operatore è molto chiaro nell’esporre quale la sua finalità e il motivo per cui è stato creato. Ebbene, Noitel è un internet provider e un operatore mobile virtuale (MVNO), nato nel nostro paese per dare soluzioni di connettività complete e convenienti. In virtù della capacità di ascolto e comprensione dei bisogni dei clienti, oggi Noitel è in grado di garantire una soluzione tecnologica per tutte le esigenze. O almeno questo è quanto precisato dall’operatore sul proprio sito web.

L’impegno di Noitel è quello di fornire soluzioni sempre più tecnologiche e performanti. Ecco perchè l’operatore virtuale in questione collabora con i migliori partner sul mercato, così da assicurare una risposta innovativa per ogni tipo di necessità. In virtù di un approccio assai evoluto ed esteso, Noitel è in grado di offrire al cliente un servizio di connettività integrata per tutte le esigenze. Ecco alcune parole chiave dell’offerta Noitel:

Mobile: i piani tariffari sono semplici, trasparenti e convenienti;

Adsl: la connessione di casa via cavo;

Fibra con prestazioni superiori.;

Satellite: connettività arriva dallo spazio, per raggiungere il cliente in ogni luogo;

Wireless: la soluzione ad hoc via radio di Noitel per contrastare il digital divide, ossia il divario che sussiste tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione e chi invece ne è escluso.

Come accennato, questo operatore è presente da pochi anni sul mercato, e la sua storia può essere riassunta nei termini seguenti: come sopra accennato, Noitel nasce nel 2011 come spin-off di un’azienda italiana con esperienza ultradecennale in ambito IT. Fin dalla sua nascita propone servizi innovativi e in grado di venire incontro anche a chi non ha ingenti disponibilità economiche. Nel 2014 diventa operatore mobile virtuale (MVNO) a completare l’offerta commerciale che prevede tutte le maggiori tecnologie di telecomunicazione. Il 2017 è un altro anno chiave per l’operatore, giacchè Noitel è acquisita dal gruppo Clouditalia Telecomunicazioni spa.

L’operatore Noitel lavora da anni anche nel settore dei servizi e offerte commerciali per la telefonia fissa sia per i privati; sia per il Business. Mentre da luglio 2019 – non avendo infrastrutture proprie – sfrutta la rete Vodafone 4G con una velocità stimata fino a 60 Mbps in download e fino a 40 Mbps in upload.

Offerte Noitel: quali fattori chiave considerare per scegliere un operatore della telefonia

E’ ben noto che il catalogo offerte telefoniche degli operatori è davvero ampio e non sempre è agevole individuare quella migliore per le proprie necessità. In particolare, qualsiasi persona interessata a valutare le offerte telefoniche più adatte alle proprie esigenze deve tener conto di alcuni fattori. Essi certamente hanno un peso nell’orientare la scelta finale verso un operatore piuttosto che un altro. Ecco in sintesi quali sono questi fattori:

Copertura : essenziale per capire se davvero un certo operatore ha una buona copertura del territorio;

: essenziale per capire se davvero un certo operatore ha una buona copertura del territorio; Spesa : il rapporto qualità prezzo è essenziale per rendersi conto quando un’offerta è realmente conveniente;

: il rapporto qualità prezzo è essenziale per rendersi conto quando un’offerta è realmente conveniente; Assistenza : qualità del servizio reso dai singoli operatori, intesa sia a livello di cortesia, sia a livello di professionalità e capacità di risolvere i problemi;

: qualità del servizio reso dai singoli operatori, intesa sia a livello di cortesia, sia a livello di professionalità e capacità di risolvere i problemi; Velocità: non tutti gli operatori, specialmente quelli low-cost, hanno la stessa velocità di navigazione.

Ovviamente ogni persona ha particolari esigenze per quanto attiene alle offerte della telefonia, in altre parole non tutti cercano le stesse caratteristiche in un prodotto. Tuttavia i quattro fattori appena elencati debbono sempre guidare il singolo cliente nella fase di scelta dell’operatore e della specifica offerta.

Noitel, quattro offerte mobile per tutte le esigenze: ecco come funzionano

Di seguito, vediamo quali sono le caratteristiche cruciali delle quattro offerte che l‘operatore Noitel propone a coloro che scelgono questo operatore virtuale per i servizi mobile.

Noitel offerta Step

Si tratta dell’offerta dedicata a chi prende contatto per la prima volta con questo operatore e vuole sperimentare i suoi meccanismi. Come si può leggere nel sito web ufficiale dell’offerta Noitel “Step è l’offerta dedicata a chi inizia un percorso: con voce e internet il tuo smartphone è un passo avanti, a un incredibile prezzo di lancio”. Il costo dell’offerta è davvero assai ridotto, essendo pari a 2,99 euro al mese. Ecco gli aspetti salienti in sintesi:

4G;

2GB di traffico internet;

300 minuti di chiamate verso tutti;

10 sms;

Costo di attivazione pari a 5 euro;

Costo della SIM pari a 10 euro;

Consegna in promozione gratuita in tutta Italia.

Per quanto riguarda i costi, l’offerta Noitel denominata ‘Step’ ha dunque un costo di pochi euro al mese e si rinnova in maniera automatica se il credito restante della SIM è sufficiente.

In particolare, alla data di scadenza il rinnovo è scalato dal credito restante della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà di seguito confermato da un SMS. Se il credito non basta, l’offerta sarà oggetto di sospensione per 15 giorni nei quali i minuti e il traffico dati saranno tariffati come stabilito dal Piano Base (consultabile qui), fino ad esaurimento del credito. Ciò salvo opzioni ulteriori attive sulla linea. Se la ricarica non è compiuta dall’interessato entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire l’iter di cessazione dell’offerta.

L’offerta in oggetto include Avviso di chiamata, LoSai, Call Conference e e Segreteria. L’offerta può essere attivata da chi passa a Noitel e da tutti i nuovi clienti e già clienti, il costo di attivazione della promo è di 5 euro una tantum.

Offerta Noitel Step: la chiarezza al primo posto

Come si può leggere nel sito web ufficiale Noitel, l’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è permesso in caso di viaggi occasionali; e in ogni caso nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto, di cui Regolamento Europeo 2016/2286. I costi applicati al Traffico Internazionale e al Roaming sono quelli di cui alla sezione Tariffe Estero (consultabile qui). I minuti di traffico e i Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese di riferimento non saranno tuttavia cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. L’offerta Noitel spicca dunque per essere piuttosto nitida nei confronti della clientela.

Inoltre, i giga previsti nell’offerta si consumano a scatti anticipati e sono validi per il traffico dati 4G su APN “web.noitel.it”. L’offerta si applica anche per l’utilizzo del telefono anche come modem e come hot spot Wi-Fi. In ipotesi di esaurimento dei minuti inclusi, disponibili per ciascun mese, saranno valevoli le tariffe previste dal profilo tariffario Piano Base, a meno di opzioni ulteriori minuti, attive sulla linea.

L’utente può comunque controllare l’attivazione dell’offerta; i successivi rinnovi; la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico restante, accedendo all’Area Clienti o chiamando il numero gratuito 4060. La SIM Noitel è ricaricabile in tutti i punti vendita Noitel, sul sito www.noitel.it e nell’Area Personale del sito. La ricarica è consentita anche in tutte le ricevitorie Sisal domandando una ricarica Noitel. Sarà possibile ricevere un PIN di 12 cifre da immettere nella procedura guidata raggiungibile al 4060. Nel sito web dell’operatore si segnala altresì che tutti i costi sono IVA inclusa.

Noitel offerta Next Step

L‘operatore virtuale Noitel appare sempre molto attento ai costi. Infatti, anche l’offerta superiore, denominata ‘Next Step’ prevede un prezzo ridotto, 4,99 euro al mese. Anch’essa si rinnova automaticamente se il credito rimanente della SIM lo consente. Di seguito le caratteristiche chiave dell’offerta:

4G;

5GB di traffico internet;

500 minuti di chiamate verso tutti;

50 SMS;

Attivazione al costo di 5 euro;

Costo SIM: 10 euro;

Consegna in promozione gratuita in Italia.

Per la tariffazione dei minuti e dati eccedenti le soglie compresa nell’offerta valgono le condizioni di cui al Piano Base 30, a meno di opzioni ulteriori attive sulla linea. L’offerta in oggetto include Avviso di chiamata, LoSai, Call Conference e e Segreteria.

La convenienza dell’offerta Next Step

L’offerta in oggetto è attivabile per tutti coloro che passano a Noitel e da tutti i nuovi clienti e già clienti, mentre il costo di attivazione della promo è di 5 euro una tantum.

Anche in questo caso, l’offerta si rinnova in via automatica per ciascun mese se il credito sulla SIM consente di far fronte al costo di rinnovo.

Alla data di scadenza il rinnovo è scalato dal credito residuo della SIM, entro 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato tramite l’invio di un SMS. Se il credito non basta, l’offerta sarà sospesa per 15 giorni nei quali i minuti e il traffico dati saranno tariffati come previsto dal piano base, fino ad esaurimento del credito restante. E ciò salvo ovviamente opzioni ulteriori attive sulla linea. Se la ricarica non è compiuta entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire l’iter di cessazione dell’offerta.

Rispetto a quanto visto con riferimento alla prima offerta, non vi sono sostanziali variazioni. L’uso delle offerte nazionali in Europa senza sovrapprezzo è permesso in caso di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto, di cui al Regolamento Europeo 2016/2286. I costi applicati al Traffico Internazionale e al Roaming sono chiariti nella sezione Tariffe Estero (consultabile qui). I minuti di traffico e i Giga 4G inclusi nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo, come già succede per l’offerta Step vista sopra.

I Giga previsti nell’offerta si consumano a scatti anticipati e sono validi per il traffico dati 4G su APN “web.noitel.it”. L’offerta è valida per l’uso del cellulare anche come modem e come hot spot Wi-Fi. In ipotesi di esaurimento dei minuti previsti, disponibili ogni mese, saranno valevoli le tariffe previste dal profilo tariffario Piano Base, salvo opzioni ulteriori minuti attive sulla linea. In ogni caso, è possibile controllare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico restante, facendo accesso all’Area Clienti o telefonando al numero gratuito 4060. Su questo Noitel appare molto chiara.

La SIM Noitel è ricaricabile in tutti i punti vendita Noitel, sul sito www.noitel.it e nell’Area Personale del sito. La ricarica è consentita anche in tutte le ricevitorie Sisal domandando una ricarica Noitel: sarà possibile ricevere un PIN di 12 cifre da immettere nella procedura guidata raggiungibile al 4060. Nel sito web dell’operatore si segnala altresì che tutti i costi sono IVA inclusa.

Noitel offerta More Voice

Allo stesso costo mensile dell’offerta appena vista, abbiamo il prodotto dell’operatore virtuale Noitel denominato ‘More Voice‘. Ecco le caratteristiche chiave di questa offerta:

Minuti illimitati verso tutti;

20 SMS;

Spedizione gratis;

Consegna in promozione gratuita in Italia;

Attivazione al costo di 5 euro;

SIM al costo di 10 euro;

Rinnovo mensile al costo di 4,99 euro.

Anche qui risulta evidente la componente di risparmio sui costi, che potrebbe fare breccia in non pochi interessati. L’offerta ha infatti un costo di pochi euro al mese, e si rinnova in maniera automatica se il credito restante della SIM lo consente. Per quanto attiene alla tariffazione dei minuti e dati eccedenti le soglie compresa nell’offerta, valgono le condizioni previste di cui al Piano Base 30, a meno di opzioni ulteriori attive sulla linea. Le opzioni incluse sono quelle viste sopra: avviso di chiamata, LoSai, call conference, segreteria. Da questo punto di vista, niente di nuovo rispetto a quanto visto sopra.

Offerta More Voice: praticità a costi ridotti

L’offerta in oggetto è attivabile per chi sceglie di passare a Noitel e da tutti i nuovi clienti e già clienti; mentre il costo di attivazione della promo è pari a 5 euro una tantum. Da rimarcare che anche qui l’offerta si rinnova in modo automatico per ciascun mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo.

Alla data di scadenza dell’offerta, il rinnovo è scalato dal credito rimanente della SIM, entro 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato dall’invio di un SMS. Se il credito non basta, l’offerta sarà sospesa per 15 giorni nell’ambito dei quali i minuti e il traffico dati saranno oggetto di tariffazione come previsto dal Piano Base, fino ad esaurimento del credito. Ciò ovviamente salvo opzioni ulteriori attive sulla linea. Se la ricarica non è compiuta dall’interessato entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire l’iter di cessazione dell’offerta. Si conferma quanto visto in precedenza con riferimento alle altre offerte.

Inoltre, l’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è ammesso in ipotesi di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto, di cui al Regolamento Europeo 2016/2286. I costi fatti valere per quanto riguarda il traffico internazionale e il roaming sono indicati nella sezione Tariffe Estero. Come già visto per le altre offerte, i minuti di traffico e i Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese, non saranno cumulabili con quelli assegnati nel periodo successivo.

I Giga previsti nell’offerta si consumano a scatti anticipati e sono validi per il traffico dati 4G su APN “web.noitel.it”. L’offerta è valida per l’uso del cellulare anche come modem e come hot spot Wi-Fi. In ipotesi di esaurimento dei minuti inclusi, disponibili ogni mese, saranno valevoli le tariffe di cui al profilo tariffario Piano Base, salvo opzioni ulteriori minuti attive sulla linea. In ogni caso, è possibile verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico rimanente all’utente, facendo accesso all’Area Clienti o telefonando al numero verde 4060.

Rimarchiamo che anche per questa offerta, la SIM Noitel è ricaricabile in tutti i punti vendita Noitel, sul sito www.noitel.it e nell’Area Personale del sito. La ricarica è consentita anche in tutte le ricevitorie Sisal domandando una ricarica Noitel: sarà possibile ricevere un PIN di 12 cifre da immettere nella procedura guidata raggiungibile al 4060. Nel sito web dell’operatore si segnala altresì che tutti i costi sono IVA inclusa.

Offerta Noitel Super Jump

A seguire ecco le caratteristiche generali dell’offerta denominata Super Jump:

100GB di traffico internet;

Minuti illimitati verso tutti;

50 SMS;

Costo SIM 10 euro;

Prezzo attivazione 5 euro;

Costo mensile pari a 7,99 euro;

Consegna in promozione gratuita in Italia.

L’offerta appare particolarmente interessante e, come si può leggere nel sito web,

tutti i nuovi clienti che attivano la Sim con bundle Super Jump dal 01/07/2021 al 31/08/2021 avranno 50 Giga di traffico dati in più per il primo mese. Si tratta di una promozione estiva che potrebbe convincere non poche persone a scegliere questo operatore.

Come accennato, l’offerta ha un prezzo di 7,99 euro al mese e ha un rinnovo automatico se il credito residuo della SIM lo consente. Per quanto riguarda la tariffazione dei minuti e dati eccedenti le soglie compresa nell’offerta, sono valevoli le condizioni previste dal Piano Base 30, a meno di opzioni ulteriori attive sulla linea. Le opzioni incluse sono quelle viste sopra: avviso di chiamata, LoSai, call conference, segreteria.

Noitel offerta Super Jump: analogie con le offerte viste sopra

L’offerta vale per chi passa a Noitel e per tutti i nuovi clienti e già clienti, il costo di attivazione della promo è sempre lo stesso, ossia 5 euro una tantum. Anche l’offerta Noitel Super Jump ha un rinnovo automatico per ciascun mese, a condizione che il credito sulla SIM basti a coprire il costo di rinnovo. Al momento della scadenza il rinnovo è scalato dal credito rimanente della SIM, entro 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato dall’invio di un SMS. Se il credito non basta, l’offerta sarà sospesa per 15 giorni nell’ambito dei quali i minuti e il traffico dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base, fino ad esaurimento del credito, salvo opzioni supplementari attive sulla linea. Se la ricarica non è compiuta entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà intrapreso anche in questo caso, il processo di cessazione dell’offerta.

Quanto visto per le altre tre offerte, vale anche con riferimento a Noitel Super Jump: perciò l’uso delle offerte nazionali in Europa senza sovrapprezzo è ammesso nell’ambito di viaggi occasionali; e nel rispetto delle politiche di uso corretto di cui al Regolamento Europeo 2016/2286. I costi applicati al Traffico Internazionale e al Roaming sono chiaramente segnalati nella sezione Tariffe Estero. I minuti di traffico e i Giga 4G compresi nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. Anche su questo piano insomma, vi sono analogie con le offerte sopra indicate. E’ da rimarcare che il sito web ufficiale di Noitel è molto chiaro nell’esporre le caratteristiche delle varie offerte.

Anche con Super Jump, i Giga compresi nell’offerta si consumano a scatti anticipati e sono validi per il traffico dati 4G su APN “web.noitel.it”. L’offerta è applicabile anche all’utilizzo del cellulare eanche come modem e come hot spot Wi-Fi. In circostanze di esaurimento dei minuti previsti, previsti per ciascun mese, saranno valevoli le tariffe previste dal profilo tariffario Piano Base, salvo opzioni aggiuntive minuti attive sulla linea. Anche qui niente di nuovo.

Lo abbiamo già visto sopra ma lo ribadiamo: anche qui il cliente può sempre verificare l’attivazione dell’offerta; i successivi rinnovi; la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico rimanente all’utente, facendo accesso all’Area Clienti o chiamando al numero verde 4060. Rimarchiamo che anche per questa offerta, la SIM Noitel è ricaricabile in tutti i punti vendita Noitel, sul sito www.noitel.it e nell’Area Personale del sito. La ricarica è consentita anche in tutte le ricevitorie Sisal domandando una ricarica Noitel. Sarà possibile ricevere un PIN di 12 cifre da immettere nella procedura guidata raggiungibile al 4060. Nel sito web dell’operatore si segnala altresì che tutti i costi sono IVA inclusa.

Le opinioni dei clienti sull’offerta Noitel: pro e contro

In conclusione, ci soffermiamo come al solito su alcuni dei principali commenti e pareri di coloro che hanno scelto le offerte dell’operatore virtuale Noitel. Ciò al fine di avere un po’ più le idee chiare su che aria tira nella clientela e dunque per contribuire ad orientare gli interessati alle offerte più compatibili con le proprie esigenze.

I commenti positivi sull’offerta Noitel

Gli utenti soddisfatti del servizio hanno sottolineato le ottime tempistiche di attivazione SIM e spedizione, ed anche una buona efficienza del servizio clienti il quale, in più casi, si dimostrerebbe all’altezza delle domande poste dagli utenti (specialmente per le problematiche collegate alla SIM). Ovviamente, in molti hanno rilevato che il fattore convenienza delle tariffe gioca enormemente a favore di quest’operatore virtuale. Molti sottolineano i piani tariffari assai convenienti sul piano del rapporto qualità-prezzo. Ma si sa: tutti gli operatori senza infrastrutture proprie, puntano ad offerte ad alto risparmio di costi.

Altri ancora hanno notato la chiarezza espositiva del sito web ufficiale di Noitel, che presenta con nitidezza le offerte previste; e che secondo molti spicca per trasparenza e semplicità di navigazione. Pareri tutto sommato positivi anche per quanto riguarda la rete e la copertura, ma d’altronde si appoggia a Vodafone. E per molti il servizio roaming funziona molto bene. C’è anche chi fa opportunamente notare questo operatore è onesto giacche non attiva abbonamenti o funzionalità non richieste, ovviamente a pagamento. Anzi in tanti riscontrano estrema correttezza negli addebiti-rinnovi mensili.

I commenti negativi sull’offerta Noitel

Alcuni utenti hanno evidenziato problemi inerenti la SIM (rete dati) e la sua attivazione, mentre altri hanno affermato che l’assistenza clienti non sempre sarebbe così efficace nel risolvere i problemi e cortese nel rapporto con il cliente. Ma è pur vero che questa critica si riscontra per la generalità degli operatori, virtuali e non.

Altri ancora hanno segnalato cadute continue di collegamento e costi più o meno nascosti, che da un mese all’altro, di fatto modificano l’offerta a cui si è aderito. Qualche utente ha segnalato inoltre difficoltà pratiche nel fare la ricarica con questo operatore. Infine alcuni utenti hanno segnalato che il sito web ufficiale, pur nel complesso chiaro, non appare assai innovativo e su alcuni dettagli si presenta lacunoso, tanto da costringere gli interessati a chiedere chiarimenti all’assistenza. Insomma, anche con questo operatore vi è un controbilanciamento tra elogi e critiche; a dimostrare ancora una volta che sul mercato un operatore in grado di convincere proprio tutti, non esiste.