Lycamobile è uno dei maggiori operatori virtuali MVNO nel globo. Presente anche in Italia, mette a disposizione una SIM internazionale ricaricabile, con traffico voce e dati a basso costo. Ma l’ultima parola spetta ai clienti.

Tutti coloro che scelgono un operatore al posto di un altro, debbono valutare con estrema attenzione quale sia in concreto la ricezione del segnale nella propria zona di riferimento. Il brand Lycamobile è attivo dal 2006 con un aumento del proprio business, anno dopo anno, e proprio il segnale rappresenta, almeno sulla carta, uno dei suoi punti di forza. Questo operatore è in grado di dare a tutti i suoi clienti servizi nel complesso molto buoni, e con prezzi estremamente vantaggiosi, soprattutto per quel che attiene alle chiamate verso l’estero. Lycamobile dal 2013 si appoggia alla rete Vodafone, conseguentemente garantisce una estesa copertura su tutto il territorio nazionale e anche nei tanti paesi del globo in cui è presente. In linea generale, la ricezione è di buon livello non solo per la telefonia mobile ma anche per navigare su internet.

Di seguito ci focalizzeremo proprio sull’offerta di questo operatore virtuale, evidenziando quali sono le caratteristiche chiave e i costi. Per finire, come al solito, daremo un’occhiata alle opinioni delle persone che hanno provato Lycamobile, per capire cosa pensano e quali commenti sono in grado di orientare la scelta verso questo operatore.

Lycamobile: leader mondiale della telefonia

Vero è che quando si parla di reti mobili, si pensa in primis ad operatori come TIM o Vodafone. Ma il mercato si sta piano piano spostando verso operatori piu’ piccoli, noti come MVNO che non soltanto offrono alternative a costi assai economici, ma aiutano anche ad ottenere la flessibilità voluta, laddove si intende scegliere una SIM.

Lycamobile è uno dei maggiori operatori virtuali al mondo: è presente in decine di paesi, e il fatturato positivo testimonia la sua crescita. Svariati milioni i clienti che nel mondo hanno scelto le offerte Lycamobile: in particolare questo operatore è considerato da chi ha la necessità di contattare amici e familiari all’estero. Infatti, punto di forza di Lycamobile sono senza dubbio le tariffe per l’estero che mette a disposizione: esse infatti, sono tra le più convenienti. Fondata nel 2006 inizialmente come operatore di riferimento per gli utenti espatriati in Europa oggi è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano restare in contatto con familiari e amici in tutto il mondo.

Proprio l’internazionalità appare la caratteristica clou dell’offerta Lycamobile: come si può infatti leggere nel sito web ufficiale dell’operatore “Più di 15 milioni di utenti hanno già scelto la SIM internazionale Ricaricabile di Lycamobile e, ogni 2 secondi, un nuovo cliente decide di unirsi a noi. La missione di Lycamobile è quella di mettere in contatto amici e familiari in tutto il mondo. Essendo il più grande MVNO internazionale, Lycamobile offre servizi voce e dati di alta qualità, a basso costo, a oltre 15 milioni di clienti in 22 Paesi, e si sta espandendo sempre piu’ per offrire una vasta gamma di servizi finanziari e di viaggio, inclusi Lycamoney e Lycafly, che aiutano le persone a rimanere in contatto abbattendo ogni frontiera“.

Da notare che Lycamobile si può davvero trovare ovunque, infatti è presente nei seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Macedonia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti.

Lycamobile è uno dei principali MVNO: che significa?

Nel complesso mondo delle telecomunicazioni un operatore virtuale di rete mobile, in inglese Mobile Virtual Network Operator – ossia in sigla MVNO – è una società che dà servizi di telefonia mobile senza avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi. Ciò può avvenire sfruttando a tal scopo una parte dell’infrastruttura di un operatore mobile reale (nel caso di Lycamobile è Vodafone, di cui sfrutta la potente rete).In altre parole, abbiamo di fronte un fornitore di servizi che non ha un’infrastruttura di rete wireless, ma si appoggia alla rete fonia e dati di un operatore.

Con ancor più chiarezza, possiamo affermare che gli MVNO sono società indipendenti che hanno accordi con reti mobili tradizionali per acquistare minuti di conversazione e traffico dati all’ingrosso per poi rivenderle ai clienti a costi molto più economici. Anche questo, insomma, è libero mercato. Tra i big del mercato MVNO una società che si è imposta sin dalla sua nascita nel 2006 e’ appunto Lycamobile. Con oltre 15 milioni di clienti, Lycamobile consente loro di restare in contatto con amici e familiari grazie ai più convenienti piani tariffari per SIM; chiamate internazionali a costo zero; chiamate nazionali e SMS; dati ad alta velocità e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Vodafone, caratteristiche chiave dell’offerta, costi ed opinioni dei clienti

Lycamobile: i vantaggi offerti da questo operatore in sintesi

Sono interessanti le informazioni a riguardo, che si trovano indicate nel sito web della società Lycamobile. Infatti l’operatore offre piani tariffari nel complesso economici, mentre le SIM di Lycamobile sono prepagate. In buona sostanza, per il cliente non vi è nessun obbligo di contratto. Anzi, è possibile cambiare il proprio piano tariffario quando si vuole, e infatti si può cambiare l’attuale operatore telefonico in modo semplice, veloce e a costo zero, tenendo il proprio numero telefonico. Lycamobile si caratterizza altresì per prevedere offerte, sconti speciali e credito telefonico a costo zero quando un cliente Lycamobile invita un amico. Ancora, Lycamobile dà la più ampia possibilita’ di acquistare ricariche telefoniche per se o per i propri amici. Per questa via, i clienti possono restare sempre in contatto. Altro punto a favore dell’operatore, che conferma la sua ‘internazionalità’ è rappresentato dal fatto che ha un servizio clienti multilingue.

Come detto, Lyca Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile che si appoggia alla rete Vodafone. Per quel che attiene al Gruppo, il cliente ha la garanzia di sapere che tutte le zone coperte da Vodafone sono attive e non daranno particolari problemi durante le telefonate oppure mentre si naviga sul web. Questo operatore virtuale ha scelto di affidarsi ad una delle reti più rilevanti a livello internazionale, riuscendo così a soddisfare ogni tipo di esigenza e richiesta da parte della sua innumerevole clientela. In sintesi, due sono i motivi essenziali per cui scegliere Lycamobile:

è un operatore assai consigliato per chi contatta con frequenza numeri esteri: molte delle sue offerte, infatti, prevedono pacchetti di minuti per chiamate verso paesi esteri, anche non europei;

Lycamobile, come più volte ricordato, si appoggia alla rete Vodafone, certamente tra le migliori per copertura di segnale e velocità. Lycamobile può connettersi a reti 3G e 4G, con velocità massima di 60 mbps sia in download che in upload. E anche questo elemento gioca a favore di questo operatore.

Offerte Lycamobile: ecco quali sono quelle nazionali

A questo punto vedremo in sintesi le offerte Lycamobile, distinguendole tra quelle nazionali e quelle internazionali. Di seguito vedremo in sintesi le caratteristiche essenziali di ciascuna di esse, per renderci conto se davvero il catalogo offerte di questo operatore è ampio come si sostiene.

Offerta Lycamobile ITALY Blue: le caratteristiche chiave

Minuti illimitati verso Lycamobile in Italia;

200 minuti verso tutti;

100 SMS;

1 GB;

Costo: 5,99 euro al mese.

Rinviamo comunque alla pagina web della specifica offerta per tutti le informazioni di dettaglio.

Offerte Lycamobile ITALY Gold: le caratteristiche chiave

Minuti illimitati;

SMS illimitati;

20 GB (40 GB il primo mese per chi acquista online), di cui 5 GB anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 9,99 euro al mese.

Rinviamo comunque alla pagina web della specifica offerta per tutti le informazioni di dettaglio.

Offerta Lycamobile ITALY White: le caratteristiche chiave

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati;

100 GB, di cui 6,5 GB anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 11,99€/mese.

Rinviamo comunque alla pagina web della specifica offerta per tutti le informazioni di dettaglio.

Offerte Lycamobile: ecco quali sono quelle internazionali

Come sopra accennato, l’operatore in oggetto punta soprattutto al mercato internazionale. Pertanto non deve stupire che le offerte internazionali di Lycamobile includano minuti verso paesi esteri, divisi in due gruppi. In linea generale, i minuti sono sia per chiamate verso numeri fissi che mobile. Ecco questi gruppi:

Gruppo 1: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Malta, Ungheria, India, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti;

Gruppo 2: Bolivia, Cile, Ecuador, Venezuela, Pakistan, Turchia (solo linea fissa), Marocco (solo linea fissa).

Di seguito prenderemo in considerazione le più interessanti offerte internazionali di Lycamobile.

Offerta Lyca Globe: le caratteristiche principali

Costo 9.99 euro (30 Giorni);

15GB dati;

300 minuti verso paesi Gruppo 1;

40 minuti verso paesi Gruppo 2;

500 Minuti Nazionali;

Minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia;

SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia;

Minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Romania;

EU Roaming.

Il pacchetto prevede un limite massimo di utilizzo dati di 5.5GB in roaming nei paesi EU/EEA. Inoltre, i minuti internazionali disponibili per le chiamate nei territori della Gran Bretagna non possono essere utilizzati per le chiamate verso Isle Of Man, Guernsey, Jersey & Channel Islands. Sará addebitata la tariffa a consumo a partire da 39 cent/min. Qui il link all’offerta nel sito ufficiale.

Offerta Lyca Globe Plus: le caratteristiche principali

Costo 11.99 euro (30 Giorni);

35 GB dati;

300 minuti verso paesi Gruppo 1;

100 minuti verso paesi Gruppo 2;

500 minuti Nazionali;

Minuti illimitati erso tutti i numeri Lycamobile in Italia;

SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia;

Minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Romania;

Eu Roaming.

ll pacchetto prevede un limite massimo di utilizzo dati di 7 GB in roaming nei paesi EU/EEA. Attenzione però: i minuti internazionali disponibili per le chiamate nei territori della Gran Bretagna non possono essere sfruttati per le chiamate verso Isle Of Man, Guernsey, Jersey & Channel Islands. Sará addebitata la tariffa a consumo a partire da 39 cent/min. Qui il link all’offerta nel sito ufficiale.

Offerta Lyca Globe Power: le caratteristiche principali

Costo euro 14.99 (30 Giorni);

100GB Dati;

1000 Minuti Internazionali verso 57 Paesi;

Minuti Nazionali illimitati;

Minuti & SMS verso Lycamobile illimitati;

Eu Roaming.

Il pacchetto prevede un limite massimo di utilizzo dati di 8 GB in roaming nei paesi EU/EEA. Inoltre, i minuti internazionali disponibili per le chiamate in territori della Gran Bretagna non possono essere utilizzati per le chiamate verso Isle Of Man, Guernsey, Jersey & Channel Islands. Sará addebitata la tariffa a consumo a partire da 39 centesimi /min. Come si può leggere nel sito web ufficiale dell’operatore Lycamobile, si tratta altresì di un’offerta a tempo limitato valida dal 11/06/2021. Qui il link all’offerta nel sito ufficiale. Insomma si può certamente affermare che il catalogo offerte internazionali di Lycamobile è davvero ampio ed articolato, pertanto rimandiamo qui all’elenco di tutte le offerte disponibili.

Offerta Lyca Globe Infinity non è più attiva

Lycamobile, operatore virtuale su rete Vodafone, dall’8 giugno 2021, non commercializza più l’offerta che prendeva il nome di Lyca Globe Infinity, la quale comportava minuti illimitati nazionali e internazionali e Giga illimitati rispettando però alcune condizioni.

Insomma, la interessante promo con cui Lycamobile pubblicizzava la possibilità di ottenere Giga illimitati non è più prevista in catalogo in maniera definitiva, per le nuove attivazioni. Infatti, sul sito web ufficiale dell’operatore virtuale è sparita la pagina dedicata all’offerta, che come come anche ribadito anche dal servizio clienti Lycamobile non è più sottoscrivibile dai clienti. In particolare, l’offerta Lyca Globe Infinity era stata messa a disposizione degli interessati a partire dal 24 Febbraio 2021 con una prima scadenza fissata al 31 Marzo 2021, poi prorogata al 15 Aprile 2021, in seguito al 30 Aprile 2021 e per l’ultima volta ufficialmente fino al 31 Maggio 2021. Lo scorso giugno lo stop definitivo.

Offerte dati Lycamobile: ecco quali sono

Come abbiamo avuto modo di rilevare più volte, il catalogo offerte di questo operatore virtuale è davvero ampio, e comprende altresì offerte che comportano soltanto dati, senza dunque SMS o minuti. D’altronde l’ampiezza del catalogo ben si abbina ad un operatore che vuole essere anche e soprattutto ‘internazionale’. Vediamo allora le ultime offerte accennate, in estrema sintesi:

Data S

1 GB, utilizzabile anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 4,99 euro al mese.

Per ulteriori informazioni e per l’attivazione, è preferibile fare riferimento alla pagina web ufficiale dell’offerta.

Data M

2 GB, utilizzabili anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 6,99 euro al mese.

Per ulteriori informazioni e per l’attivazione, è preferibile fare riferimento alla pagina web ufficiale dell’offerta.

Data L

4 GB, utilizzabili anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 9,99 euro al mese.

Per ulteriori informazioni e per l’attivazione, è preferibile fare riferimento alla pagina web ufficiale dell’offerta.

Data XL

10 GB, di cui 6 GB utilizzabili anche in roaming nei paesi EU/EEA;

Costo: 11,99 euro al mese.

Per ulteriori informazioni e per l’attivazione, è preferibile fare riferimento alla pagina web ufficiale dell’offerta.

Offerta Lycamobile: l’assistenza al primo posto

Lycamobile si dimostra un operatore molto attento alle esigenze della clientela, come dimostra quanto segue in merito all’assistenza. Infatti l’app Lyca Selfcare consiste in pratica in un assistente virtuale, che ha le seguenti funzionalità:

Accesso a capacità di autodiagnosi esclusive;

Risoluzione dei problemi legai ai servizi essenziali come dati, SMS, chiamate selezione manuale della rete;

Invio richieste di risoluzione dei problemi;

Test della velocità Internet;

Esplorazione delle capacità e le funzionalità del proprio smartphone;

Visualizzazione in tempo reale di utilizzo di dati, chiamate e SMS;

Visualizzazione delle tariffe internazionali e di roaming, senza rischi di addebiti imprevisti.

L’app è disponibile negli app store Android e iPhone.

Inoltre, come accennato all’inizio, se l’interessato ha dubbi e domande o vuole saperne di più su quest’operatore può contattare il servizio clienti multilingue di Lycamobile, che è a disposizione per consigli e chiarimenti sui servizi da lunedi a sabato dalle 9.00 alle 18.00, domenica chiuso:

Chiamando il 40322 dal numero Lycamobile (nessun costo della chiamata);

Telefonando allo 06 45 21 2322 da altra linea;

Chiamando il +39 06 45 21 2322 dall’estero

Via email a cs@lycamobile.it;

Compilando l’apposito form nella pagina relativa all’assistenza nel sito web ufficiale Lycamobile.

Come si può notare, nonostante la dimensione ‘internazionale’ l’operatore garantisce assistenza ad ogni singolo utente.

Come passare a Lycamobile e come ricaricare la SIM

Chi intende passare a Lycamobile, può comprare la SIM direttamente via web sul sito Lycamobile.it. In alternativa, si può andare di persona nello Store Lycamobile più vicino dopo averlo trovato sulla mappa disponibile cliccando qui.

Per quanto riguarda la ricarica della propria SIM, vi sono diverse possibilità. Infatti, i codici di ricarica possono essere agevolmente comprati presso i supermercati a marchio Pam, Lydl, Esselunga, Expert, Panorama, Penny Market. I tagli di ricarica variano dai 5 ai 30 euro e, in più, tutte le volte che si fa una ricarica Lycamobile è possibile conseguire un bonus sulle chiamate e gli SMS verso i numeri dello stesso operatore.

LEGGI ANCHE >>> Offerta ho. Mobile, caratteristiche, costi ed opinioni dei clienti

Le opinioni dei clienti sulle offerte Lycamobile: pro e contro

A questo punto, come al solito, vedremo in sintesi quelli che sono i commenti e i pareri più utili e chiarificatori degli utenti che hanno scelto l’operatore Lycamobile. Ciò per sgomberare il campo da possibili dubbi e incertezze, contribuendo ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I commenti positivi su Lycamobile

Anticipiamo subito che i pareri di chi è soddisfatto sono davvero molti e certamente al di sopra della media per quanto riguarda gli operatori virtuali. In tanti hanno apprezzato i costi davvero ridotti e l’assistenza clienti, generalmente molto professionale e cortese. Elogi anche per le funzionalità dell‘app dedicata Lycamobile, che aiutano il cliente in tutte le possibili questioni pratiche legate all’offerta a cui si è aderito. Altri hanno sottolineato l’ottima linea dati e rete, che porrebbero l’operatore al passo con i più moderni standard di affidabilità.

Soprattutto, è l’amplissimo catalogo di offerte disponibili, che fa fare il salto di qualità a Lycamobile, secondo la maggioranza degli utenti. Tantissime infatti le proposte, differenziate per funzionalità incluse e costi, adatte insomma alle esigenze di tutti. Ed anche il sito web appare tutto sommato ben strutturato secondo la clientela, con informazione date in modo chiaro e la navigazione appare fluida. Altri ancora hanno rilevato il fatto che appoggiarsi alla rete Vodafone, per Lycamobile rappresenta garanzia di affidabilità in termini di copertura della rete.

I commenti negativi su Lycamobile

Posto che è impossibile soddisfare tutta la clientela nella sua interezza, ecco dunque esservi alcune note stonate circa il catalogo offerte Lycamobile. Infatti, non tutti sono soddisfatti della linea internet e della qualità delle telefonate; inoltre, il servizio clienti per alcuni non sarebbe così soddisfacente nel risolvere i problemi evidenziati da coloro che vi si rivolgono.

Per alcuni giorni a metà luglio inoltre, non pochi clienti Lycamobile hanno lamentato problemi di connessione con i dati mobili dell’offerta Lyca sottoscritta, trovandosi costretti a rivolgersi al customer care. Problemi di natura tecnica poi risolti, ma che secondo quando riportato da una parte dei clienti, si sono affiancati ad altri sempre di natura tecnica, che non di rado continuano a verificarsi. Ed altri ancora hanno dichiarato di aver perso del credito disponibile e residuo. Sul piano degli esborsi di denaro, ecco perchè non tutti ritengono che l’offerta Lycamobile sia apprezzabile sul piano del rapporto qualità-prezzo. Ma è pur vero che ogni operatore presenta luci ed ombre, che puntualmente sono evidenziate dai clienti che sperimentano ciascuna offerta.