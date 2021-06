Banca Mediolanum è uno degli istituti più affermati nella penisola, grazie all’attenzione alla tecnologia e a soluzioni innovative. Selfy conto si presenta in particolare come un prodotto interessante, sotto più punti di vista. Ma i clienti sono tutti d’accordo?

Banca Mediolanum negli anni ha saputo conquistarsi una credibilità sempre maggiore tra i clienti della penisola. Tanto che oggi può certamente definirsi come uno degli istituti più solidi in Italia e con un numero di clienti non lontano dal milione e mezzo.

Questo istituto non ha una storia secolare alle spalle, essendo nato nel 1997 come prima banca online d’Italia. Tratti distintivi di Banca Mediolanum sono l’assenza delle filiali tradizionali e lo sviluppo di prodotti e tecnologie nuove, che si servono del potenziale della realtà digitale applicata ai conti correnti dei cittadini.

La Banca Mediolanum è oggi dunque sempre più digitale e mira sempre di più alla convenienza. Il nuovo conto corrente Selfy giovani di Banca Mediolanum, infatti, è previsto per dare un servizio completo e integralmente digitale. Ma soprattutto per garantire autonomia nella gestione della liquidità. Una soluzione pensata anzitutto per i giovani, insomma.

Qui di seguito vogliamo concentrare l’attenzione proprio sul prodotto Selfy Conto offerto da questa banca, per coglierne gli aspetti di rilievo e il meccanismo di funzionamento. Infine, faremo un po’ di luce sui commenti e pareri degli utenti, per capire quali sono pro e contro del Selfy conto Banca Mediolanum.

Selfy Conto Banca Mediolanum: di che si tratta?

Spiegare in sintesi cosa sia l’offerta Selfy conto Mediolanum, non è affatto complicato. Con essa abbiamo semplicemente un particolare strumento tecnico-bancario di tipo digitale, su cui Banca Mediolanum punta, al fine di permettere ad ogni nuovo cliente correntista di verificare tutti i giorni la propria attività bancaria via web. Potrà farlo in maniera integralmente autonoma, in ogni luogo e momento.

Infatti, anche l’offerta Selfy conto di Banca Mediolanum si avvale delle funzioni di cui all’app mobile dedicata e creata espressamente dall’istituto per rendere più semplice la vita ai correntisti, specialmente quelli più giovani, che hanno scarsa familiarità con le regole delle banche, ma che padroneggiano le nuove tecnologie.

Tanti i possibili benefici per i clienti, come ad es, il canone zero il primo anno; il bancomat gratuito e i prelievi senza commissioni in zona euro. Ecco perchè conoscere Selfy Conto si rivela assai interessante.

Le proposte di Banca Mediolanum sono assai varie e con l’app Mediolanum il cliente può domandare un prestito e ottenerlo in tempo reale; ma anche può gestire fondi comuni di investimento. In un’ottica di estrema attenzione alle nuove tecnologie, è anche possibile fare accesso alla piattaforma evoluta di trading online.

Caratteristiche essenziali di Selfy Conto: ecco quali sono

Selfy Conto di Banca Mediolanum consiste in un conto corrente elettronico sfruttabile in totale sicurezza in qualsiasi luogo ci si trovi e in ogni momento se ne abbia bisogno, tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ciò è permesso in virtù dei servizi bancari disponibili via app Mediolanum.

Proprio questa app è di importanza cruciale giacchè tale applicazione mobile garantisce la sicurezza del conto corrente Selfy; avvalendosi del riconoscimento biometrico del cliente con conto corrente, per poterlo individuare senza alcun margine di errore. Sufficiente è infatti lo sguardo o l’impronta biometrica.

Anche il nome stesso, dato a questa particolare tipologia di c/c, non deve stupire giacchè la parola “Selfy” deriva da selfie, ossia la comune fotografia ottenibile con l’autoscatto dello smartphone, oggi sempre più essenziale per l’identificazione degli utenti presso gli istituti di credito.

I vantaggi dell’assistenza clienti e della carta gratuita

Due aspetti interessanti di Selfy Conto Banca Mediolanum balzano subito all’occhio. Ci riferiamo anzitutto alla previsione del servizio gratuito di banca diretta via telefono (numero verde) e tramite web (con e-mail oppure chat).

Infatti, gli utenti che si avvalgono di Selfy Conto di Banca Mediolanum possono contare sull’assistenza clienti via chat dal lunedì al venerdì dalle 8.00 del mattino alle 22.00 della sera; ed anche il sabato nell’orario fra le 9.00 e le 18.00. È possibile altresì domandare ogni consiglio o aiuto agli specialisti del Banking Center, attraverso la funzione ‘chat’ all’Home Banking del sito web ufficiale o anche via app mobile. Insomma, le opportunità per contattare l’istituto onde avere tutte le delucidazioni del caso, non mancano di certo.

Tra i vantaggi di Selfy Conto Banca Mediolanum, non possiamo non citare anche le carte di pagamento sfruttabili. Infatti, oltre alla carta bancomat gratuita è possibile domandare ed ottenere a prezzi tutto sommato buoni, anche la carta di credito personalizzabile con una fotografia. Essa permette di pagare in maniera innovativa anche con lo smartwatch. Ottenibile anche la carta prepagata ricaricabile. Non è finita qui, perchè si possono conseguire anche degli sconti convenienti facendo acquisti presso i partner di BancaMediolanum. Ancora, i clienti possono ricevere premi, presentando nuovi clienti.

Selfy Conto Banca Mediolanum: come aprire il conto?

A questo punto, diamo qualche indicazione pratica circa le modalità con cui aprire il Selfy Conto. Ebbene, per aprire questo c/c occorre fare riferimento alla procedura guidata disponibile sul sito web ufficiale; immettendo i propri dati anagrafici e di contatto negli spazi ad hoc.

E’ possibile altresì decidere se cointestare il conto corrente con un’altra persona. Nell’iter, è necessario caricare i documenti identificativi digitalizzati, ma anche bisogna indicare quali carte di pagamento voler ottenere (carta prepagata, carta di credito e carta bancomat). Da selezionare anche il metodo di riconoscimento desiderato, per accedere al conto corrente. Attenzione anche al servizio di Firma Digitale, attraverso cui il nuovo cliente può sottoscrivere il contratto con Banca Mediolanum.

Ovviamente svariate le operazioni effettuabili, una volta aperto il Selfy Conto. Infatti, con questo conto il cliente può effettuare varie operazioni bancarie sia molto comuni sia assai nuove. Per es. può accreditare lo stipendio; fare bonifici; domiciliare le bollette; ricaricare il cellulare; pagare da remoto i tributi, i bollettini e il canone RAI.

Selfy Conto Banca Mediolanum: costi e limiti

Uno degli aspetti di punta del conto Selfy è rappresentato dai suoi costi tutto sommato bassi. Ciò consente ai correntisti di gestire in maniera economica la propria liquidità.

Il conto in oggetto è gratis per il primo anno di utilizzo, ma per gli under 30 lo è anche dopo il primo anno. Ben si può notare che il target di clientela di questo conto è rappresentato dunque dai nati dagli anni ’90 in poi.

Nell’offerta, gratis la carta di debito contactless, con la caratteristica di poter fare shopping sia sul web che nei negozi fisici senza obbligo di immettere il PIN ed è collegabile ai più conosciuti sistemi di pagamento mobili, che consentono ai clienti dell’istituto di pagare via smartphone e il tablet. Ma Selfy Conto di Banca Mediolanum prevede gratuiti i bonifici in valuta Euro tramite Internet; gratis anche i prelievi e versamenti di contanti e assegni agli sportelli convenzionati di Poste Italiane e Intesa Sanpaolo, e i prelievi di denaro compiuti dagli sportelli ATM presenti in Italia e negli altri Stati membri UE che fanno parte dell’Unione Monetaria Europea.

Attenzione però perchè dal secondo anno di utilizzo, il conto corrente Selfy Banca Mediolanum fa scattare un canone mensile corrispondente a 3,75 euro (in sostanza 11,25 euro versati ogni 3 mesi, ossia 45 euro ogni anno). Detto canone è pero azzerabile sia sottoscrivendo un prodotto di credito o una polizza assicurativa di tutela della persona o della casa; sia essendo titolare di risparmio gestito di almeno un valore pari a 15.000 euro.

Costi fissi e costi variabili: il quadro in sintesi

Ricapitolando sul piano dei costi abbiamo dunque la seguente situazione, circa la gestione e la tenuta nel tempo del Selfy Conto Banca Mediolanum.

Costi fissi

Spese di apertura conto: zero euro:

Canone: gratis primo anno, poi €3,75/mese azzerabile. Sempre gratis per under 30

Imposta di bollo: € 34,20 annui, tuttavia pari a zero se il valore medio di giacenza annuo non supera i 5.000 euro;

apertura del conto corrente solo online, senza costi di apertura.

Da rimarcare che come accennato, la spesa del canone è azzerabile anche per coloro che hanno superato i 30 anni, a condizione che questi ultimi siano:

Titolari di patrimonio complessivo di oltre 15.000 euro;

Titolari di un prestito o un mutuo concesso da Banca Mediolanum; o titolari di un prodotto assicurativo di Banca Mediolanum.

Costi variabili

I costi variabili compresi in Selfy Conto Banca Mediolanum sono del tutto vantaggiosi. In particolare, le operazioni compiute in Italia e nell’area SEPA non comportano alcun particolare costo. Anzi, i prelievi sono gratis in tutti gli ATM nella penisola e nel continente, così come le emissioni di bonifici. Non prevista l’emissione del carnet assegni. Sui costi variabili abbiamo quindi in sintesi:

Canone carta di debito: gratis;

Prelievo ATM: gratis;

Prelievo all’estero (UE): gratis;

F24,RAV, MAV: gratis;

Bollettini postali: €2 premarcati, €2,50 in bianco;

Invio estratto conto: gratis online, €0,77 cartaceo;

Bonifico SEPA: gratis;

Bonifico extra SEPA: 7 euro.

Selfy Conto: Promo Selfy Summer dall’11 giugno all’11 luglio 2021

In questo periodo e fino all’11 luglio è prevista anche una proposta vantaggiosa di Banca Mediolanum, la quale vale per tutti coloro che decideranno di aprire un nuovo Selfy Conto nel lasso di tempo della promozione attiva.

Precisiamo subito che i destinatari sono tutte le persone fisiche che, alla data dell’adesione all’iniziativa, siano:

residenti in Italia;

maggiorenni;

mai censiti come clienti nei sistemi di Banca Mediolanum.

L’istituto tiene a precisare che con il termine “cliente” “s’intende un “soggetto che è o è stato titolare o contitolare di un rapporto contrattuale con Banca Mediolanum avente ad oggetto un servizio o un prodotto dalla stessa direttamente prestato/offerto ovvero distribuito per conto di altre società appartenenti al Gruppo Mediolanum“.

Come si può partecipare alla promo in corso?

Nel sito web ufficiale della banca, sono indicate altresì le modalità di partecipazione alla promozione legata al Selfy Conto. Ebbene, i concorrenti che nel citato lasso di tempo perfezioneranno come “primo intestatario” l’apertura di un conto corrente “SelfyConto” attraverso il sito www.bancamediolanum.it e che dalla data di apertura del conto corrente ed entro i 3 mesi posteriori, adotteranno almeno uno dei comportamenti che seguono:

accredito su c/c degli emolumenti/pensione in base alle modalità previste da Banca Mediolanum;

accredito su c/c di bonifici ricorrenti o assegni bancari ricorrenti di almeno 800 euro ogni mese nei 3 mesi;

aver domandato e ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum ‘Credit Card’ oppure Mediolanum Credit Card Prestige;

addebito sul c/c di almeno 2 utenze (ambo le utenze devono produrre almeno un addebito nei 3 mesi) più una delle caratteristiche che seguono: titolarità di un fido, oppure di un mutuo o addebiti legati all’uso della carta di credito o bancomat, per un importo di 3mila euro.

avranno diritto al Premio indicato nell’apposita sezione “MONTEPREMI”. Nello specifico, il montepremi include il ChromeBook Go 14″ WiFi Samsung del valore totale di € 286,07 + IVA = € 349,00. La banca altresì specifica che prevede di versare premi per un valore totale di € 171.642 + IVA = € 209.400.

In ogni caso, per maggiori informazioni, rinviamo al documento illustrativo di tutti i dettagli della promozione, consultabile qui.

Le opinioni dei clienti che hanno provato Selfy conto di Banca Mediolanum: pro e contro

A questo punto, come al solito, diamo un’occhiata a cosa pensa la gente che ha provato questo conto corrente elettronico. Quali sono gli aspetti positivi notati dalla clientela? Quali – se vi sono – le note stonate? Vediamolo di seguito.

I commenti positivi su Selfy conto Banca Mediolanum

Visto il periodo favorevole per l’istituto di credito, non stupisce che siano tante le opinioni positive dei clienti di Banca Mediolanum. Per es. c’è chi ha notato che conto Selfy si rivela un prodotto bancario piuttosto concorrenziale rispetto ad altri prodotti simili. Infatti, il conto si presenta con un canone annuo che contiene tante possibili operazioni. Molti notano che i costi sono tutto sommato bassi o assenti, e perciò appaiono soddisfatti.

Specialmente gli under 30 hanno tratto vantaggi dall’apertura di questo conto, giacchè la formula è pensata soprattutto per loro.

Ancora, oltre ai servizi previsti in modo tradizionale e come gli altri conti correnti sulla piazza, la piattaforma web (home-banking) e l’app dedicata fanno il loro dovere per molti clienti. Infatti, è possibile monitorare qualsiasi prodotto finanziario in modo intuitivo, rapido e semplice.

Inoltre i clienti sono concordi nel ritenere Selfy conto un prodotto innovativo anche per la facoltà di prevedere la cointestazione fino a 2 persone.

Altri utenti hanno apprezzato la peculiarità di Conto Selfy, ossia di essere abilitato al trading online. Infatti sono disponibili grafici e di schede assai dettagliate che consentiranno di analizzare il reale andamento dei titoli prima di fare investimenti in maniera autonoma.

Positivo per tanti anche il fatto di essere un conto multicanale, perciò con la possibilità di gestire tutte le attività via web, ma anche quella di rivolgersi a uno sportello bancario convenzionato per compiere le operazioni fondamentali.

Infine, c’ chi ha rilevato che il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum è un prodotto totalmente digitale e la solidità dell’istituto è un elemento che dà fiducia.

I commenti negativi su Selfy conto di Banca Mediolanum

In verità, è possibile rintracciare anche qualche critica a questo prodotto, a riprova che è impossibile soddisfare le richieste di tutta la clientela complessivamente considerata. E ciò vale per qualsiasi operatore.

Per es. c’è chi ha mosso qualche critica all‘app dedicata, che non sarebbe così intuitiva per chi non è affatto pratico con le nuove tecnologie. Altri hanno puntato il dito contro alcuni costi che renderebbero questa soluzione talvolta un po’ dispendiosa.

Ma tutto sommato si tratta di aspetti marginali rispetto ad un’offerta considerata buona nel complesso.