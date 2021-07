Volti noti sia del piccolo che del grande schermo, così come anche dello sport, ecco alcune delle case più belle delle celebrità e i loro stratosferici patrimoni.

A partire dal mondo del cinema fino ad arrivare a quello dello sport, sono tante le celebrità in grado di far sognare sia grandi che piccini. Veri e propri campioni del loro settore, sono stati in grado di costruire nel corso delle loro vite delle carriere all’insegno del successo.

Delle vere e proprie celebrità che detengono delle cifre da capogiro e vantano dei patrimoni da urlo. Ne sono un chiaro esempio gli immobili e i redditi di sei grandi vip. Volti noti sia del piccolo che del grande schermo, così come anche del calcio, che vantano ricchezze da sogno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di chi si tratta.

Da Del Piero a Sophia Loren, le più belle case delle celebrità e patrimoni da capogiro

Sono tante le celebrità che vantano patrimoni a sei zeri e immobili in grado di far sognare sia grandi che piccini. Si tratta di volti noti sia del grande che del piccolo schermo, così come dello sport, che spesso fanno sognare i loro tantissimi fan attraverso foto e video pubblicati sui social. Tra le case più belle delle celebrità, con patrimoni stratosferici si annoverano:

Alessandro Del Piero . Soprannominato Pinturicchio e stella della Juventus, Del Piero è senza ombra di dubbio uno dei più forti calciatori della storia italiana. Da qualche anno vive a Los Angeles dove possiede una villa da urlo sulle colline della famosa Beil Air, circondata da un immenso giardino e con tanto di piscina. Il suo patrimonio stimato è pari a circa 55 milioni di dollari .

Cristiano Ronaldo . A proposito di campioni del mondo del calcio, non potevamo non citare Cristiano Ronaldo. Ha un contratto con la Juventus fino al 2022 da 31 milioni all'anno netti. A questo si aggiunge un contratto con Nike da 24 milioni di euro all'anno. In seguito al suo trasferimento a Torino ha acquistato due ville unite tra di loro e stando a delle stime, sembra che vanti un patrimonio netto stimato pari a 290 milioni di euro .

. A proposito di campioni del mondo del calcio, non potevamo non citare Cristiano Ronaldo. Ha un contratto con la Juventus fino al 2022 da 31 milioni all’anno netti. A questo si aggiunge un contratto con Nike da 24 milioni di euro all’anno. In seguito al suo trasferimento a Torino ha acquistato due ville unite tra di loro e stando a delle stime, sembra che vanti un patrimonio netto stimato pari a . Will Smith. È uno dei più ricchi di Hollywood con un patrimonio netto stimato pari a circa 300 milioni di dollari. Ha comprato una villa californiana di 25 mila metri quadrati con 9 camere da letto per 42 milioni di dollari. Ci sono voluti nove anni per costruire questa villa, che presenta interni personalizzati, uno studio di registrazione e un grandissimo garage. L’area esterna, inoltre, presenta servizi all’avanguardia, come un trampolino ad incasso, una sala di meditazione, una grande piscina, campi da basket, tennis e pallavolo.

