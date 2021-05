Il ciclismo è uno degli sport più amati dagli italiani e per questo sono in molti a chiedersi quanto guadagnino i big delle due ruote. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

Fin da bambini s’impara ad andare in bici, con la passione per le due ruote che finisce, molto spesso, per accompagnarci nell’arco di tutta la nostra vita. Non a caso il ciclismo è uno degli sport più praticati nel nostro Paese, sia a livello agonistico che amatoriale. Se poi si aggiunge il fascino che ha sempre portato con sé il Giro D’Italia, è facile capire il motivo per cui questo sport sia da sempre in grado di attirare un certo interesse.

A proposito del Giro d’Italia, ricordiamo che l’edizione 2021 si correrà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio. Ben tre settimane all’insegna di questo sport, con 21 tappe da disputare e quasi 3500 chilometri da percorrere. Molti i nomi altisonanti che prendono parte alla Corsa Rosa, come ad esempio Egan Bernal (Ineos) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Un vero e proprio spettacolo, con molti curiosi di conoscere qualcosa in più sui protagonisti, come ad esempio i guadagni dei corridori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Ciclismo, quanto guadagnano i big delle due ruote: la classifica

Quando si pensa ai compensi degli sportivi, quasi sempre l’immaginario collettivo corre agli stipendi milionari dei calciatori. Non tutti gli sport, però, riescono a generare la stessa mole di denaro del calcio, pur riuscendo ad attirare un grande interesse del pubblico. Allo stesso tempo, vista la classifica dei ciclisti più pagati al mondo, è possibile notare come anche i corridori possano, molto spesso, vantare delle cifre da urlo.

1. Chris Froome (Gran Bretagna, Israel Start-Up Nation): 5,5 milioni di euro

2. Peter Sagan (Slovacchia, Bora-hansgrohe): 5 milioni

2. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates): 5 milioni

4. Geraint Thomas (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers): 3,5 milioni

5. Egan Bernal (Colombia, Ineos Grenadiers): 2,8 milioni

6. Michal Kwiatkowski (Polonia, Ineos Grenadiers): 2,5 milioni

7. Julian Alaphilippe (Francia, Deceuninck Quick-Step): 2,3 milioni

8. Alejandro Valverde (Spagna, Movistar): 2,2 milioni

8. Wout van Aert (Belgio, Jumbo-Visma): 2,2 milioni

10. Vincenzo Nibali (Italia, Trek-Segafredo): 2,1 milioni

10. Richard Carapaz (Ecuador, Ineos Grenadiers): 2,1 milioni

11. Romain Bardet (Francia, Team DSM): 2 milioni

11. Jakob Fuglsang (Danimarca, Astana): 2 milioni

11. Thibaut Pinot (Francia, Groupama-FDJ): 2 milioni

11. Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo-Visma): 2 milioni

11. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi, Alpecin-Fenix): 2 milioni

11. Adam Yates (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers): 2 milioni

17. Nairo Quintana (Colombia, Arkéa-Samsic): 1,9 milioni

17. Elia Viviani (Italia, Cofidis): 1,9 milioni

È questa, quindi, la classifica dei corridori più pagati al mondo, con alcuni ciclisti che possono vantare dei compensi indubbiamente da capogiro.