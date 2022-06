By

Avere una casa di villeggiatura o magari una villa a due passi dal mare è il sogno di milioni di italiani. C’è un posto dove i sogni si avverano.

Molte persone sognano una villetta al mare, in cui trascorrere le calde giornate estive in compagnia di tutta la famiglia. In molti casi, si tratta di un sogno che resta tale per tutta la vita, senza poterlo mai realizzare.

In effetti, le case di villeggiatura hanno costi decisamente sopra la media, ma c’è una villa a due passi dal mare che può essere acquistata a meno di €50.000. Utopia? No, ma bisogna spostarsi dall’Italia e migrare verso sud, in particolare occorre andare sull’isola greca di Creta.

In questo luogo incantato, bagnato da uno dei mari più belli d’Europa, è possibile acquistare una villetta di 55 metri quadri, a pochi passi dal mare, con meno di €50.000.

Villa due passi dal mare: un sogno che può diventare realtà

La seconda casa al mare il sogno di milioni di italiani. Questo desiderio è stato ulteriormente rafforzato dalla pandemia e dalla possibilità di lavorare anche da casa grazie allo smart working.

Questa nuova opportunità di lavoro ha permesso a tante persone di coniugare al meglio il dovere con il piacere.

Sono, infatti, tanti i lavoratori in smart working, soprattutto giovani, che, approfittando della possibilità di lavorare da casa, decidono di migrare dalle grandi città industrializzate (es. Torino, Milano, etc.) verso i luoghi di villeggiatura ben prima del periodo di ferie.

Per questo motivo, un crescente numero di persone desiderano acquistare una piccola casa in riva al mare, per poter sfruttare al meglio quest’opportunità di lavorare da remoto.

Tuttavia, trovare seconde case, soprattutto vicino al mare, a prezzi accessibili non è affatto semplice. Inoltre, l’aumento delle richieste di seconda case al mare ha contribuito all’inevitabile aumento dei prezzi delle stesse.

Ma, ci sono anche le dovute eccezioni. È questo il caso, degli immobili presenti nei borghi del sud Italia, vicini al mare, che possono essere acquistati al costo simbolico di €1.

Ci stiamo riferendo alla lodevole iniziativa di molti comuni italiani di incentivare il ripopolamento dei borghi, mettendo in vendita alcuni abitazioni cadute in rovina. Tuttavia, per poter diventare proprietari di questi mobili è necessario provvedere alla loro ristrutturazione.

Acquistare una villetta, vicino al mare, a meno di €50.000

Per chi desidera acquistare una villa a due passi dal mare senza spendere centinaia di migliaia di euro, basta guardare oltre il mercato immobiliare italiano.

Chi ha il forte desiderio di una seconda casa al mare deve provare a dare un’occhiata all’isola di Creta, dove è possibile diventare proprietari di una casa in pietra di 55 metri quadrati, spendendo solo 49.500 euro.

L’immobile a cui stiamo facendo riferimento è situato nella zona di Laconia ed è circondata da una bellissima campagna. La villetta è distante solo 15 minuti di auto da una delle spiagge più rinomate di Creta, la Agios Nikolaos.

L’immobile è ubicato ad appena 40 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Heraklion.

Si tratta di una casa estremamente accessibile e in perfette condizioni, caratterizzato dalla presenza di due camere da letto, una cucina e un bagno. L’abitazione è tenuta perfettamente ed è realizzata in pietra.

Per raggiungere Creta, dall’Italia, sono necessarie circa 2 ore e mezzo di volo. Ma il mare della Grecia merita un piccolo sacrificio, di fatto si tratta di uno dei più belli d’Europa, se non del mondo.