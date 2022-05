Pellet, preoccupante aumento dei prezzi: cosa sta succedendo

In un periodo storico segnato dall’aumento dei prezzi si annovera anche quello del pellet. Ecco cosa sta succedendo.

Nonostante l’estate sia vicina, in molti continuano a volgere un occhio di riguardo al pellet che di recente ha registrato un preoccupante aumento dei prezzi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico difficile quello in cui ci ritroviamo a vivere. A partire dal Covid, passando per l’aumento generale dei prezzi, fino ad arrivare alle possibili ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, sono tanti purtroppo i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre vite e sull’economia. Sempre più persone purtroppo riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

A rivestire un ruolo importante, quindi, sono le varie agevolazioni messe in campo dal governo, come ad esempio il bonus per l’acquisto e la messa in opera di una nuova stufa a pellet. Proprio in tale ambito, pertanto, non può passare inosservato il recente aumento dei prezzi del pellet. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pellet, preoccupante aumento dei prezzi: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come desti preoccupazione l’allarme sociale scattato nell’ultimo periodo, inerente il rischio povertà energetica, con molti anziani che si ritrovano senza acqua e luce. Proprio in tale contesto non stupisce che in molti decidano di trovare alcune soluzioni alternative grazie a cui, ad esempio, poter riscaldare le proprie abitazioni.

A destare particolare interesse in tale ambito sono proprio le stufe a pellet che non a caso hanno di recente registrato un crescente interesse. Soffermandosi su quest’ultime, come già detto, non può passare inosservato il recente e preoccupante aumento dei prezzi del pellet. Come si evince dai dati di Aiel, Associazione Italiana Energie Agroforestali, i prezzi del pellet, ad esempio, per un sacco da 15 chili è pari in media a 5,77 euro.

Si registra quindi un aumento di 1,2 euro rispetto ad un anno fa. Entrando nei dettagli, si registrano prezzi nel Nord Est pari a circa 9 euro a sacco, mentre nelle isole addirittura pari a circa 10 euro. Cifre indubbiamente importanti, soprattutto considerando il consumo di pellet giornaliero il cui costo finisce, inevitabilmente, per pesare sulle tasche delle famiglie.