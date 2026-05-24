Una barca ferma in mezzo al blu, il sole a picco, un silenzio che pesa più dell’aria. Alle Maldive, paradiso da cartolina, cinque sub non sono tornati in superficie. E da quel momento, tra indagini, email e ricordi, qualcosa ha iniziato a muoversi sott’acqua e dentro di noi.

Maldive: Il mistero delle email e la verità sulla morte dei sub – L’indagine della professoressa Montefalcone

Proseguono gli accertamenti della squadra mobile di Genova, su delega della procura di Roma, per fare chiarezza sulla morte della professoressa Monica Montefalcone e degli altri quattro sub italiani. L’incidente è avvenuto durante un’immersione alle Maldive. I contorni restano incerti. Non mancano i punti fermi, però, e da quelli conviene partire.

Cosa sappiamo finora

Gli inquirenti stanno ricostruendo la sequenza dei fatti con una verifica tecnica e documentale. Hanno acquisito i computer subacquei e i dispositivi personali, perché quei dati – profondità, tempo, risalite, eventuali allarmi – raccontano la verità di un tuffo più di tante parole. Sono in corso analisi su attrezzatura, bombole e miscele, procedure standard in casi di incidenti gravi. Si valutano anche le condizioni meteo-marine: corrente, visibilità, stato del mare. Dettagli concreti, misurabili.

La procura ha disposto accertamenti medico-legali. Autopsie e analisi tossicologiche richiedono tempo, ma possono escludere ipotesi come malori preesistenti o intossicazioni accidentali. Parallelamente si esamina la condotta degli operatori locali: briefing, numero di guide in acqua, gestione dei gruppi, piani di emergenza, ossigeno a bordo, tempi di risposta. Norme e prassi internazionali offrono un quadro chiaro su cosa andava fatto e quando.

Fin qui, è indagine. Fredda, metodica, necessaria. Ma non basta a spiegare tutto. Perché qui non si cerca solo la dinamica. Si cerca la verità.

Il mistero delle email

In queste ore spunta un punto sensibile: le email. Non è ancora confermato il contenuto dei messaggi acquisiti. Gli investigatori, però, starebbero verificando scambi di comunicazioni prima e dopo l’immersione: prenotazioni, richieste, possibili segnalazioni di sicurezza, comunicazioni con il dive center e tra i partecipanti. È lecito chiedersi se in quelle righe ci sia un allarme ignorato, un dettaglio sottovalutato, una divergenza su piani e responsabilità. Ad oggi, non ci sono dati pubblici e certi su questi contenuti. La prudenza è d’obbligo.

Chi è stato alle Maldive conosce il fascino e l’insidia: passaggi in corrente, discese rapide, “washing machine” che scombina assetto e fiato. Basta poco per uscire dal tracciato. E allora contano preparazione, lucidità, guida. Contano i margini. Contano i secondi.

La figura della professoressa Monica Montefalcone, stimata e amata, dà alla storia un volto preciso. Non solo una vittima. Una persona con una rete di affetti, un lavoro, una vita piena. Forse è per questo che l’indagine risuona così forte: tocca il nostro bisogno di sentirci protetti quando affidiamo la nostra fiducia a un’organizzazione, a una guida, a una prassi che dovrebbe funzionare sempre.

Cosa aspettarsi ora? Tre linee decisive:

L’incrocio tra i log dei computer subacquei e i resoconti dei testimoni.

Gli esiti medico-legali, che possono confermare o escludere la malattia da decompressione o altri eventi acuti.

La verifica di eventuali falle nelle procedure: numero di sub per guida, piani d’emergenza, dotazioni, tempi di intervento.

Molte cose non sono ancora note. E va bene dirlo così. Perché ci salva dall’invenzione e dall’ansia del “tutto e subito”. Intanto, una domanda rimane sospesa, come una boa rossa al largo: in quelle email, nei dispositivi elettronici, nelle scelte fatte minuto per minuto, c’è la chiave per restituire giustizia e responsabilità? O dobbiamo imparare ad accettare che il mare, a volte, trattiene una parte della risposta?