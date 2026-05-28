Erin Brockovich Contro l’Intelligenza Artificiale: L’Appello per la Trasparenza nei Data Center

Una donna che ha fatto parlare l’acqua torna a parlare di futuro: oggi guarda ai capannoni silenziosi della nuova economia e chiede una cosa semplice, quasi antica: sapere quanta terra, quanta energia, quanta acqua costa davvero la nostra intelligenza digitale.

Dalla California di Hinkley all’era dell’Intelligenza Artificiale, Erin Brockovich non ha cambiato bussola. Sa che i problemi più seri spesso non fanno rumore. I data center ne sono l’esempio. Li immaginiamo “nel cloud”. In realtà sono cemento, tubazioni, cavi, torri di raffreddamento. Hanno fame di energia e sete d’acqua. E crescono veloci.

L’acqua nascosta dell’AI

Partiamo dai fatti. Oggi i centri dati usano circa l’1-1,5% dell’elettricità mondiale. Secondo stime solide, la domanda potrebbe quasi raddoppiare entro il 2026. È come aggiungere un Paese in più alla mappa dei consumi. La spinta arriva dai carichi dell’AI, che tengono accesi server e sistemi di raffreddamento senza sosta.

C’è poi la parte che vediamo ancora poco: il consumo di acqua. Un grande addestramento può richiedere fino a 700.000 litri di acqua dolce, tra raffreddamento e generazione elettrica. Alcuni test hanno stimato che 20-50 domande a un chatbot possano “bere” l’equivalente di una mezza bottiglia d’acqua. Sono medie, variano per luogo e stagione. Ma la direzione è chiara.

I numeri aziendali confermano la tendenza. Un big del web ha dichiarato oltre 21 miliardi di litri d’acqua usati in un anno recente. Un altro ha segnalato +34% di consumi idrici in dodici mesi, arrivando a circa 6,4 miliardi di litri. In Oregon, a The Dalles, una contesa pubblica si è giocata su quanta acqua potesse prelevare un grande centro dati e su quali documenti la cittadinanza avesse diritto di vedere. Non è un caso isolato. Quartieri vicini ai siti riferiscono rumori notturni, test dei generatori diesel, flussi di camion. L’impatto c’è, anche quando non si vede.

Ed è qui, a metà della mappa, che Brockovich entra di taglio. Non per dire “no” alla tecnologia. Per dire “sì” alla trasparenza.

Un patto chiaro per comunità e innovazione

La richiesta è diretta: diritto di sapere. Chi ospita i centri dati deve poter leggere, senza sigle e senza segreti, cosa succede dietro i cancelli. Non tutti i dati oggi sono pubblici e gli standard sono disomogenei. Alcuni comuni firmano accordi di riservatezza con le utility. Altri non hanno regole su acqua e calore di scarico. Qui sta l’appello: fissare una base minima, verificabile, uguale per tutti.

Cose semplici, e subito utili: Report mensili aperti su acqua ed energia, con picchi orari e stagionali. Valutazione del rischio idrico locale e impegni di riduzione in periodi di siccità. Dati su scarichi termici e qualità delle acque trattate. Verifiche indipendenti e incontri pubblici periodici con le comunità.

Non servono slogan. Serve fiducia. La tecnologia può fare la sua parte: raffreddamento ad aria dove possibile, riuso di acque reflue, recupero di calore per teleriscaldamento, orari intelligenti per i carichi più pesanti. Ma senza accountability restano promesse.

Brockovich lo dice con la concretezza di chi conosce i rubinetti: l’AI è un’opportunità, a patto che non si beva il pozzo senza dirlo. La domanda, alla fine, è tutta nostra: vogliamo un futuro brillante a porte chiuse, o una potenza computazionale che si specchia nell’acqua che tutti beviamo?