Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti: Il Retroscena della Storia d’Amore che Sembrava Impossibile

Tra i vicoli di Positano, tra il profumo di limoni e il rumore lieve delle onde, una coppia inattesa si lascia guardare: una conduttrice amatissima, un imprenditore brasiliano e un’intesa che non chiede permesso.

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti. I nomi girano da settimane. Le indiscrezioni parlano di una relazione nata in silenzio e cresciuta al sole di Positano. Gli scatti rubati li mostrano affiatati. Sorrisi rapidi. Gesti piccoli. Zero teatralità. I diretti interessati, finora, preferiscono il basso profilo. Nessuna conferma ufficiale. Solo segnali, quei segnali che il pubblico riconosce al volo.

In questa storia il luogo non è solo sfondo. Positano fa da cornice a un racconto che sembra scritto con cura. Barche ferme a mezz’acqua. Scalinate che costringono al passo giusto. Caffè presi senza fretta. È in queste pause che la cronaca si accende: “sono insieme”, dicono molti. Ma restano indiscrezioni. E conviene tenerlo a mente.

Chi sono e cosa sappiamo davvero

Alessia Marcuzzi è una delle volti più riconoscibili della TV italiana. Nata nel 1972, ha legato il suo nome a programmi popolari e, di recente, al progetto “Boomerissima”. È abituata ai riflettori e a gestire l’attenzione. Sa quando parlare. Sa quando tacere. Questo spiega il suo silenzio di queste settimane.

Di Tiago Schietti si dice che sia un manager con base tra Europa e Brasile. Il dettaglio chiave: in Italia non emergono profili aziendali ufficiali di grande visibilità a suo nome. Possibile che operi in network internazionali o in settori lontani dalla cronaca rosa. Non c’è una biografia pubblica certa e condivisa. È giusto dirlo: molte informazioni circolate online non sono verificabili. Per ora resta l’etichetta generica di “imprenditore brasiliano”, associata alle immagini di Positano e a poche uscite pubbliche.

Gli elementi confermati sono minimi ma chiari: presenza congiunta in Costiera Amalfitana, contatto visibile, atteggiamento complice. Alcune agenzie fotografiche hanno diffuso scatti ravvicinati in barca e a passeggio, con lo stesso look in momenti diversi della giornata. Non sono prove assolute, ma compongono un quadro coerente.

Il retroscena: perché sembrava impossibile

La storia “impossibile” nasce dal contrasto. Lei, volto di prima fila. Lui, profilo schivo. Lei con una vita scandita da studi televisivi e progetti editoriali. Lui, se le voci sono corrette, tra riunioni e voli intercontinentali. Distanze. Agende. Mondi che raramente si parlano. E poi la pressione del gossip, che spesso spezza ciò che è fragile.

Il punto centrale, però, arriva a metà di questo racconto: nonostante le differenze, i due avrebbero trovato un ritmo semplice. Niente sovraesposizione. Passi corti e discreti. Testimonianze non verificate raccolte in loco parlano di colazioni presto, di vacanze a Positano vissute senza scorta di fotografi, di una normalità intenzionale. I telefoni restano in tasca. Gli sguardi, invece, raccontano più di mille didascalie.

Funziona perché sceglie la sottrazione. Niente dichiarazioni strategiche. Nessuna messa in scena. Una relazione, se tale è, che preferisce il privato. In tempi che misurano tutto in click, questa prudenza suona quasi rivoluzionaria.

E noi, spettatori di passaggio, cosa cerchiamo in questa storia? Forse una conferma semplice: che anche chi vive sotto i riflettori può innamorarsi senza copione. Che tra un limone e il mare basta una panchina per cambiare prospettiva. La prossima onda dirà qualcosa in più o cancellerà le impronte sulla riva. Ma intanto, se vi capita di passare a Positano al tramonto, guardate bene l’acqua: certe trame nascono proprio lì, dove il cielo non ha bisogno di spiegarsi.