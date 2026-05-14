Poste Italiane punta su TIM: nasce il colosso italiano delle telecomunicazioni?

Poste accelera su TIM e prepara una maxi integrazione con PosteMobile: il nuovo gigante delle telecomunicazioni prende forma.
Poste Italiane guarda al futuro e lo fa con un progetto destinato a ridisegnare il mercato italiano delle telecomunicazioni. L’azienda, infatti, ha confermato l’intenzione di integrare le proprie attività telefoniche con il segmento consumer di TIM nell’ambito dell’OPAS lanciata sul gruppo telefonico.
L’obiettivo è chiaro: creare un operatore capace di competere ai massimi livelli, unendo la forza commerciale di TIM con la crescita registrata negli ultimi anni da PosteMobile, oggi leader tra gli operatori virtuali italiani per numero di clienti attivi.
Un maxi polo tra telefonia, internet e servizi
Il progetto anticipato da Poste Italiane durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026 rappresenta una delle operazioni più ambiziose degli ultimi anni nel settore TLC.
L’integrazione potrebbe dare vita al principale operatore mobile del Paese. Da una parte ci sarebbero le oltre 30 milioni di linee TIM, dall’altra i quasi 5 milioni di clienti PosteMobile. Numeri che consentirebbero al nuovo gruppo di assumere un ruolo centrale nel mercato italiano.
Ma il piano non si limiterebbe alla telefonia mobile. L’operazione potrebbe coinvolgere anche la rete fissa, grazie all’offerta PosteCasa, oltre ai servizi energetici e digitali già presenti nell’ecosistema Poste.
Secondo quanto spiegato dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, l’operazione rappresenterebbe una svolta per tutto il comparto:
“La combinazione delle attività di Poste Italiane in ambito telecomunicazioni con il segmento consumer di TIM creerà l’operatore mobile numero uno in Italia, dando avvio alla prossima fase del consolidamento domestico nel settore delle telecomunicazioni”.
TIM consumer verso l’integrazione, business separato
Nel progetto delineato da Poste, il focus sarebbe soprattutto sul mercato consumer. Le attività business di TIM potrebbero invece continuare a operare attraverso una struttura indipendente, mantenendo quindi una separazione strategica rispetto alla parte destinata ai clienti privati.
La possibile fusione segnerebbe un cambiamento profondo per un settore che negli ultimi anni ha vissuto una forte pressione competitiva, con margini ridotti e una continua guerra sui prezzi.
L’idea di creare un grande operatore integrato potrebbe aprire una nuova fase di consolidamento del mercato italiano, con effetti che potrebbero coinvolgere anche gli altri player del comparto.
Tempi lunghi: il via libera potrebbe arrivare nel 2027
Nonostante le ambizioni, il percorso verso la nascita del nuovo gruppo è ancora lungo. L’OPAS promossa da Poste Italiane dovrà infatti ottenere tutte le approvazioni necessarie prima di poter essere completata.
Secondo le prime stime, il perfezionamento dell’operazione potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e il corso del 2027.
Nel frattempo, il mercato osserva con attenzione una manovra che potrebbe cambiare gli equilibri delle telecomunicazioni italiane, portando alla nascita di un nuovo gigante nazionale capace di unire telefonia, connettività, energia e servizi digitali sotto un unico marchio.