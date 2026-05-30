Mugello: Pramac Racing e Prima Assicurazioni Svelano Livrea Firmata Pininfarina in Occasione del Gran Premio d’Italia MotoGP

Odore di benzina nell’aria, colline che vibrano, bandiere che accendono il verde della Toscana. Al Mugello, la corsa non è solo un tempo sul giro: è un rito collettivo, un’estetica della velocità che quest’anno trova una nuova forma, lucida e tagliente.

Il Gran Premio d’Italia ha un suono che riconosci anche a occhi chiusi. Il circuito misura 5,245 km, ha 15 curve, un rettilineo da 1.141 metri. Qui le MotoGP toccano oltre 360 km/h. Il pubblico arriva presto, si apposta alla San Donato o alle Arrabbiate, e aspetta. Il Mugello non mente: premia chi osa, punisce chi esagera.

C’è un momento, in un weekend così, in cui la velocità cerca una faccia. Il paddock si ferma un attimo, i fotografi alzano l’otturatore, i tifosi trattengono il fiato. Perché la corsa è anche immagine. E l’immagine, quando parla italiano, punta dritto al cuore.

Ed eccolo il punto. Pramac Racing e Prima Assicurazioni hanno svelato una livrea speciale firmata Pininfarina per la Desmosedici GP. Un incontro netto tra competenza da pista e cultura del design italiano. Le linee pulite, i contrasti misurati, l’attenzione al dettaglio. La moto rimane una Ducati, ma il vestito racconta altro: una visione, un carattere, un modo di stare al mondo a 360 all’ora.

Perché questa livrea conta

Non è solo un vezzo estetico. Aggiunge riconoscibilità in un mare di carene. Parla ai tifosi che affollano i prati e cerca nelle foto un segno da ricordare. In passato, livree “one off” hanno segnato appuntamenti chiave: dal giallo celebrativo visto su altre Ducati a Misano, ai richiami storici che Yamaha ha portato in pista in anniversari importanti. Qui la firma Pininfarina alza l’asticella. Non promette più velocità, perché la grafica non sposta i decimi. Promette identità. E in un campionato dove ogni dettaglio pesa, la reputazione conta quasi quanto un sorpasso alla Bucine.

Il legame è coerente. Pramac Racing è un team italiano con radici solide nel paddock, Prima Assicurazioni rappresenta un nuovo modo di intendere i servizi al cliente, Pininfarina è sinonimo di forma pensata e funzionale. Tre storie che convergono su una moto che, per un weekend, parla chiaro: qui si corre, ma si racconta anche.

Cosa vede il pubblico al Mugello

La prima volta che la moto scollina e prende aria sul dritto, la livrea si legge come un graffio. Alla Casanova–Savelli, quando la piega chiude il respiro, i pieni e i vuoti del colore si incastrano con la traiettoria. Alle Arrabbiate, con il pubblico in piedi, la sagoma resta nitida anche a occhio nudo. È lì che la grafica fa il suo mestiere: farsi riconoscere in mezzo al caos.

E poi ci sono le piccole cose. Le foto scattate dal prato, il casco che riprende un tratto del motivo, la tuta che dialoga con la carena. Sul fronte gadget, è lecito aspettarsi articoli dedicati; al momento non risultano comunicati ufficiali sulla disponibilità o sui numeri di eventuali edizioni limitate, quindi meglio tenere d’occhio i canali del team.

Il Mugello, intanto, fa il Mugello. Oltre 150 mila presenze nel weekend non sono un’eccezione qui. Il tifo parte all’alba, si accende tra fumogeni tricolori e si spegne solo a luci basse, quando il rettilineo torna silenzioso e la sera prende i prati.

Forse è questo il senso di una livrea speciale: mettere una firma su un’emozione che già c’era. Una scia di colore che resta negli occhi quando il suono si fa lontano. Domanda semplice, allora: tra una curva e l’altra, cosa vuoi ricordare di questo Mugello, la velocità o la forma che ha preso?

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