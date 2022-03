Quanto tempo occorre per concretizzare una magnifica vittoria, una di quelle indimenticabili insomma.

Vincere è il desiderio di chiunque, di tutti quelli che vorrebbero dare alla propria vita una taglio, un colpo netto. Fermarla per un istante e riavviarla con modalità e situazioni completamente diverse. Vincere, per alcuni potrebbe essere la soluzione per ogni cosa, per altri il compimento a tratti innaturale, si potrebbe dire di una vita tutto sommato che nemmeno dispiace. Si spera insomma, si spera vivamente.

Vincere al gioco, di qualsiasi gioco si tratta si può immaginare quanto possa rappresentare il desiderio di milioni e milioni di italiani e non solo. Vincere al gioco in un certo senso, in molti sensi anzi rappresenta davvero il massimo. Minimo sforzo, massimo risultato, effettivamente non si può immaginare qualcosa di meglio. Se consideriamo poi l’entità di certe vincite beh, possiamo tranquillamente affermare che di certo, vincere in quel modo è di certo la cosa più desiderata dalla stragrande maggioranza delle donne e degli uomini che abitano questo pianeta.

Superenalotto, Lotto, Gratta e vinci, tutto gira intorno a numeri e simboli. La capacità di mettere insieme la sestina vincente al Superenalotto oppure una quaterna al Lotto. Che poi capacità è dire troppo, fortuna soltanto fortuna, non può esserci altra spiegazione possibile. Certo ci sono quelli che credono si possa in qualche modo riflettere sui numeri, sui Gratta e vinci e quant’altro, ma quelle si sa, sono follie più che altro del web, di autentico di concreto c’è nulla. La fortuna, soltanto la fortuna può aiutarci a passare alla storia per aver conquistato un super premio.

La vincita al Superenalotto gli cambia la vita: 83mila euro all’improvviso al centro commerciale

La vincita che ultimamente ha attirato l’attenzione delle cronache nazionali arriva da Ascoli Piceno, nel paese marchigiano infatti una vincita niente male si è concretizzata al Superenalotto, cosi quasi per caso. Il protagonista infatti, stando a quanto raccontato dai giornali locali, avrebbe effettuato la giocata vincente mentre era al centro commerciale, magari cosi, per caso, senza nemmeno averci pensato poi tanto su. La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria dell’Ipercoop a Villa Sant’Antonio, frazione di Ascoli Piceno. Il “5” conquistato ha portato nelle tasche del fortunato vincitore la bellezza di 83.404,64 euro.

Quello che di certo colpisce di questi ultimi tempi è la tenacia di milioni e milioni di italiani nell’inseguire il sogno della vittoria. La situazione nel nostro paese non è di certo delle migliori cosi come quasi in ogni parte del mondo. Crisi ed incertezze regnano sovrana, non è al momento immaginabile una possibilità diversa, una strada alternativa, per cambiare vita insomma esiste solo la vittoria. Superenalotto, Lotto, Gratta e vinci, la strada vincente la si può trovare soltanto presso questi concorsi, la possibilità insomma di dare un taglio con la vecchia vita ed immaginarne una nuova.

Il Superenalotto ha portato il jackpot a 166 milioni, praticamente raggiungendo la cifra vinta dopo l’ultima affermazione al concorso più amato dagli italiani. 156 milioni di euro sempre nelle Marche, con precisione a Montappone. Una vincita davvero incredibile che lo scorso maggio portò il piccolo comune marchigiano agli onori delle cronache. La gioia e la soddisfazione degli abitanti per aver portato a casa, come comunità quel premio, immaginare che qualcosa potesse spettare proprio a quel collettivo, ed invece le cose pare siano andate diversamente.

Vincere insomma, il sogno degli italiani e non solo loro è tutto li. Vincere quanto più possibile per cambiare vita e forse dimenticarsi di quella precedente, per sempre. Vincere e sperare che davvero possa esserci altro. Oltre l’incertezza, il dubbio, il precario. L’ambizione, se cosi possiamo chiamarla, è tutta li.