Da quest’anno è possibile ottenere l’ISEE da Poste Italiane. Il tutto in maniera gratuita e senza dover fare file chilometriche

Scopriamo la procedura da seguire per avere l’ISEE direttamente dall’Istituto Postale. Tutte le istruzioni da conoscere per procedere con l’operazione.

La fase iniziale dell’anno coincide con quella della stipula del modello ISEE. Grazie a questo è possibile ottenere sgravi e benefici in diverse circostanze, per questo è molto importante farlo redigere dal proprio commercialista o tramite Caf o Patronato.

Il 2022 però ha in serbo una gran bella novità in tal senso. Infatti da quest’anno si può ottenere il modello ISEE anche attraverso Poste Italiane. Vediamo in che modo va espletata la pratica per capire la reale convenienza dell’operazione.

ISEE da Poste Italiane: come richiederlo online

In primis è necessario collegarsi al portale di Poste Italiane e seguire le istruzioni che spiegano come completare la procedura, che è completamente automatizzata e soprattutto gratuita.

In alternativa si può effettuare la richiesta anche tramite l’applicazione dedicata, oppure tramite l’assistente digitale scrivendo un messaggio su Whatsapp. Il tutto è stato ideato per rendere la procedura il più semplice e veloce possibile.

Andando nello specifico una volta giunti sul sito di Poste Italiane bisogna accedere con le proprie credenziali inserendo nome utente e password o inquadrando il QR Code che appare sullo schermo tramite App Bancoposta o App Postepay ed effettuando l’autenticazione a due fattori.

Inoltre si può accedere anche inquadrando il QR Code e cliccando sul tasto accedi con Poste ID abilitato SPID. A questo punto si entra nella sezione riservata MyPoste e nell’area servizi online si trova il pulsante “Richiesta Isee”.

Vicino c’è un bottone giallo con su scritto “Richiedi online” scegliere la tipologia di certificazione richiesta e inserire il proprio indirizzo email per ricevere il modello ISEE.

Una volta effettuati tutti i passaggi di cui sopra, bisogna pazientare qualche minuto per poi ricevere la certificazione patrimoniale ai fini ISEE 2022, che poi va compilata in base alla propria situazione reddituale.