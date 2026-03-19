Prezzi benzina e gasolio, arriva il taglio: risparmieremo 25 cents al litro

Il display del distributore scorre di pochi centesimi eppure cambia l’umore. Da ieri sera c’è una novità attesa, promessa a gran voce. E, per una volta, la sensazione è che il conto finale possa davvero pesare meno in tasca

Il tema è diventato quotidiano. I prezzi del carburante hanno corso nelle ultime settimane, spinti dalle tensioni internazionali. Il Governo ha riunito d’urgenza il Consiglio dei ministri. La priorità è chiara: fermare la salita, dare fiato a famiglie e imprese. Nel frattempo, al bar dell’area di servizio, si fanno i conti con il tovagliolo. Quanto risparmierò sul prossimo pieno? Quando si vedrà alla pompa?

Le autorità parlano di un intervento rapido, con impatto immediato sui distributori. Le compagnie petrolifere sono state convocate. La richiesta è netta: tenere i listini in linea con i costi reali del petrolio, evitare strappi, proteggere i consumatori. Non c’è bacchetta magica, ma c’è una leva fiscale che può incidere subito.

Il cuore del decreto è il taglio delle accise. L’esecutivo annuncia uno sconto di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio. L’effetto atteso è immediato: i prezzi alla pompa dovrebbero scendere già nelle prossime ore. Per dare un’idea concreta: con un pieno da 50 litri, il risparmio è di circa 12,5 euro. Se il diesel oggi gira tra 2,00 e 2,10 euro/litro, l’obiettivo dichiarato è vederlo scendere sotto i 2 euro e, auspicabilmente, verso 1,90.

Il decreto introduce anche un meccanismo anti-speculazione. I listini dovranno riflettere l’andamento effettivo del prezzo del petrolio. Sono previste sanzioni per chi si discosta in modo ingiustificato. È un passaggio importante: non basta tagliare le tasse, bisogna garantire che lo sconto arrivi davvero al cliente finale. La durata iniziale del provvedimento è di 20 giorni. È una finestra di prova, legata agli sviluppi del mercato e alle decisioni europee. Le cause internazionali dei rincari restano in evoluzione; gli scenari non sono ancora stabilizzati.

C’è anche una promessa politica: “Avremo prezzi più bassi di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito”. È un obiettivo ambizioso, da verificare sul campo nelle prossime settimane confrontando i prezzi medi nazionali. Il confronto europeo cambia di frequente e dipende da tasse, cambio euro-dollaro e quotazioni del greggio.

Autotrasportatori e pesca: come funzionano gli aiuti

Oltre allo sconto alla pompa, arrivano sostegni a chi il carburante lo consuma per lavoro. Per gli autotrasportatori è previsto un credito d’imposta del 28%. Per il settore ittico un credito del 20%. Significa che, a fronte di spese documentate, una quota torna indietro in compensazione fiscale.

Esempio semplice: su 1.000 euro di gasolio, un’impresa di autotrasporto può recuperare fino a 280 euro; per una cooperativa di pesca, fino a 200 euro. I dettagli operativi (periodi agevolabili, modalità di fruizione, tetti) arriveranno con i provvedimenti attuativi: senza questi atti, conviene non dare per scontata l’applicazione immediata.

Cosa aspettarsi nelle prossime 48 ore? I totem dei prezzi dovrebbero aggiornarsi man mano che arrivano le nuove forniture e che i gestori ricalcolano i listini. Vale la pena controllare la differenza tra self e servito, osservare il prezzo medio dell’area e, se fate tanti chilometri, scegliere tratti con concorrenza più intensa: di solito lì lo sconto si vede prima.

Il resto è una scena che conosciamo: il clic della pistola, la ricevuta che si piega nel portafogli. Se domani il totale sarà più basso, anche di poco, cosa ci diremo tornando a casa? Che una corsa al mare fuori stagione è di nuovo possibile, o che questo respiro va custodito per i giorni di pioggia?