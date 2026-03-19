Prezzi benzina e gasolio, arriva il taglio: risparmieremo 25 cents al litro

Il display del distributore scorre di pochi centesimi eppure cambia l’umore. Da ieri sera c’è una novità attesa, promessa a gran voce. E, per una volta, la sensazione è che il conto finale possa davvero pesare meno in tasca

Il tema è diventato quotidiano. I prezzi del carburante hanno corso nelle ultime settimane, spinti dalle tensioni internazionali. Il Governo ha riunito d’urgenza il Consiglio dei ministri. La priorità è chiara: fermare la salita, dare fiato a famiglie e imprese. Nel frattempo, al bar dell’area di servizio, si fanno i conti con il tovagliolo. Quanto risparmierò sul prossimo pieno? Quando si vedrà alla pompa?

Prezzi benzina e gasolio, arriva il taglio: risparmieremo 25 cents al litro
Prezzi benzina e gasolio, arriva il taglio: risparmieremo 25 cents al litro

Le autorità parlano di un intervento rapido, con impatto immediato sui distributori. Le compagnie petrolifere sono state convocate. La richiesta è netta: tenere i listini in linea con i costi reali del petrolio, evitare strappi, proteggere i consumatori. Non c’è bacchetta magica, ma c’è una leva fiscale che può incidere subito.

Il cuore del decreto è il taglio delle accise. L’esecutivo annuncia uno sconto di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio. L’effetto atteso è immediato: i prezzi alla pompa dovrebbero scendere già nelle prossime ore. Per dare un’idea concreta: con un pieno da 50 litri, il risparmio è di circa 12,5 euro. Se il diesel oggi gira tra 2,00 e 2,10 euro/litro, l’obiettivo dichiarato è vederlo scendere sotto i 2 euro e, auspicabilmente, verso 1,90.

Il decreto introduce anche un meccanismo anti-speculazione. I listini dovranno riflettere l’andamento effettivo del prezzo del petrolio. Sono previste sanzioni per chi si discosta in modo ingiustificato. È un passaggio importante: non basta tagliare le tasse, bisogna garantire che lo sconto arrivi davvero al cliente finale. La durata iniziale del provvedimento è di 20 giorni. È una finestra di prova, legata agli sviluppi del mercato e alle decisioni europee. Le cause internazionali dei rincari restano in evoluzione; gli scenari non sono ancora stabilizzati.

C’è anche una promessa politica: “Avremo prezzi più bassi di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito”. È un obiettivo ambizioso, da verificare sul campo nelle prossime settimane confrontando i prezzi medi nazionali. Il confronto europeo cambia di frequente e dipende da tasse, cambio euro-dollaro e quotazioni del greggio.

Autotrasportatori e pesca: come funzionano gli aiuti

Oltre allo sconto alla pompa, arrivano sostegni a chi il carburante lo consuma per lavoro. Per gli autotrasportatori è previsto un credito d’imposta del 28%. Per il settore ittico un credito del 20%. Significa che, a fronte di spese documentate, una quota torna indietro in compensazione fiscale.

Esempio semplice: su 1.000 euro di gasolio, un’impresa di autotrasporto può recuperare fino a 280 euro; per una cooperativa di pesca, fino a 200 euro. I dettagli operativi (periodi agevolabili, modalità di fruizione, tetti) arriveranno con i provvedimenti attuativi: senza questi atti, conviene non dare per scontata l’applicazione immediata.

Cosa aspettarsi nelle prossime 48 ore? I totem dei prezzi dovrebbero aggiornarsi man mano che arrivano le nuove forniture e che i gestori ricalcolano i listini. Vale la pena controllare la differenza tra self e servito, osservare il prezzo medio dell’area e, se fate tanti chilometri, scegliere tratti con concorrenza più intensa: di solito lì lo sconto si vede prima.

Il resto è una scena che conosciamo: il clic della pistola, la ricevuta che si piega nel portafogli. Se domani il totale sarà più basso, anche di poco, cosa ci diremo tornando a casa? Che una corsa al mare fuori stagione è di nuovo possibile, o che questo respiro va custodito per i giorni di pioggia?