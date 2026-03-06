Legge 104 e congedi straordinari, c’è una novità annunciata dall’Inps: di cosa si tratta

L’Inps ha annunciato una importante novità per ciò che riguarda la Legge 104 e i congedi straordinari. Ecco di cosa si tratta.

Sono in arrivo importanti novità da parte dell’Inps. Questa volta riguardanti la Legge 104 e i congedi straordinari. Secondo quanto emerso, infatti, presto ci saranno alcune modifiche riguardanti l’utilizzo dei servizi che andranno ad interessare tutti coloro che sono hanno bisogno di richiedere dei permessi.

Dei servizi aggiuntivi e che verranno sin da subito integrati con una nuova funzionalità che è stata definita come “Variazione dati domanda”. Ecco perché dovreste informarvi subito, così da non rischiare nulla e poter richiedere in maniera facile e veloce tutti i congedi straordinari legati alla Legge 104 di cui avete bisogno. Le novità dovrebbero entrare in vigore già dalle prossime settimane, motivo per cui è bene farsi trovare pronti.

Legge 104 e congedi straordinari, le modifiche annunciate dall’Inps

L’Inps ha di recente annunciato alcune importanti modifiche per ciò che riguarda le richieste per i permessi relativi alla Legge 104 e ai congedi straordinari. Ecco perché è bene informarsi subito, la nuova funzionalità “Variazione dati personali” porterà alcune importanti novità per tutti i cittadini.

Nello specifico, queste funzionalità andranno a riguardare gli sportelli telematici dell’Inps. Contenute in due recenti circolari, si parla in particolare di una funzione che sarà raggiungibile dal portale dell’Istituto. In che modo? Semplicemente accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazioni di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi“.

Verrà data la possibilità al lavoratore di poter modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Inps in modalità totalmente telematica. Rimangono però tutti i vincoli dipendenti dalla normativa vigente, come sottolineato dall’Istituto stesso. Tra i tanti dati che si possono modificare, ci sono le dichiarazioni che sono state rese in fase di presentazione della domanda, oltre all’indirizzo del domicilio e i dati lavorativi.

Sarà anche possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole modificare, presentando però contestualmente la nuova domanda con tutte le variazioni che si ritengono opportune. “Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati” viene spiegato all’interno della circolare.

Una volta aver inserito le informazioni richieste, la procedura farà spuntare un messaggio con su scritto “Riepilogo dati”, dove sono contenuti tutti i dati significativi della richiesta effettuata. Per la conferma, tutte le comunicazioni vengono protocollate singolarmente e sarà possibile verificarne riepilogo e ricevuta.