Spesa, risparmiare è possibile grazie al metodo “6 a 1”: il trucco che in pochi conoscono

Risparmiare un bel po’ di soldini sulla spesa settimanale è possibile grazie al metodo “6 a 1”. Ecco in cosa consiste.

Contrastare l’aumento generale dei prezzi e mettere da parte qualche euro ogni mese è possibile grazie ad alcuni semplici accorgimenti. Ma come fare? Scopriamolo assieme!

A partire dalle bollette, passando per le tasse, fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci viene chiesto di mettere mano al portafoglio. Un gesto che di per sé può sembrare semplice, ma che nella realtà dei fatti si rivela essere per molte famiglie un vero e proprio macigno.

Questo perché, anche a causa del recente aumento dei prezzi, sempre più persone faticano a far quadrare i conti. Da qui la decisione, oltre che necessità, di tagliare alcune spese in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione. Ci sono alcune voci, però, che non possono essere assolutamente eliminate. Ne è un chiaro esempio il cibo che è necessario per il nostro sostentamento.

Spesa, risparmiare è possibile grazie al metodo “6 a 1”: ecco in cosa consiste

L’alimentazione ha un ruolo davvero molto importante nella vita di ognuno di noi. Ci consente di attingere alle varie sostanze nutritive ed energetiche di cui abbiamo bisogno per restare in salute. Allo stesso tempo non si può negare come sia una delle voci che più di altre finisca per pesare sulle nostre tasche.

Questo soprattutto in seguito ai recenti aumenti dei prezzi che contribuiscono a ridurre ulteriormente il nostro potere di acquisto. Una situazione alquanto comune, alla quale è possibile ovviare grazie al cosiddetto metodo “6 a 1”. Ma in cosa consiste? Ebbene, si tratta di un metodo diventato popolare su Tik Tok che sembra aiuti ad abbattere i costi. A tal fine si consiglia di stilare la lista della spesa avendo l’accortezza di dividere i vari prodotti in sei gruppi ed organizzare i propri acquisti nel seguente modo:

6 verdure, fresche o congelate;

5 frutti, freschi o congelati;

4 fonti proteiche, come carne, pesce, legumi, uova o formaggi;

3 carboidrati, quali ad esempio pasta, pane, patate e riso;

2 salse, creme spalmabili o condimenti;

1 spuntino extra, ovvero qualcosa che piace, come ad esempio un dolcetto.

Una volta definita la lista, bisogna limitarsi ad acquistare solamente i prodotti prefissati. In questo modo si evita di cadere nella tentazione di comprare qualcosa di cui in realtà non abbiamo bisogno, finendo per spendere più del previsto.