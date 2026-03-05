Ricorda la scadenza IMU 2026 entro il 16 giugno: guida semplice al calcolo

Ogni anno arriva allo stesso modo: apri la cassetta della posta, guardi il calendario, pensi “poi ci penso” e intanto il 16 giugno si avvicina. La IMU 2026 non è un mostro, ma va guardata in faccia: poche mosse chiare, conti lineari, niente panico. Questa è la guida per arrivarci sereni, magari con un post‑it sul frigo e un calcolo fatto bene.

Sì, la scadenza del 16 giugno è l’appuntamento con l’acconto. Poi c’è il saldo di dicembre (16). Se la data cade di sabato o festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo. Fin qui, tutto semplice. Ma come si fa il conto senza inciampare?

Prima, un promemoria amico: la prima casa è in genere esente. Pagano solo le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9), con una detrazione fissa. Pagano le seconde case, i negozi, gli uffici, i terreni e le aree edificabili. Alcune situazioni hanno sconti: contratto a canone concordato, immobile inagibile, comodato a un parente con requisiti. Serve verificare le regole del proprio Comune, perché le aliquote le decide lui. Se non pubblica le nuove in tempo, valgono quelle dell’anno prima.

Come si calcola davvero l’IMU 2026

Il cuore è la base imponibile. Si parte dalla tua rendita catastale. La rivaluti del 5%. Poi applichi il moltiplicatore della categoria (per le abitazioni ordinarie è 160). Quello è il valore imponibile.

Esempio concreto. Seconda casa categoria A/2 con rendita catastale di 700 euro.

Rivaluto del 5%: 700 × 1,05 = 735.

Moltiplico per 160: 735 × 160 = 117.600 (base imponibile).

Applico l’aliquota comunale. Se è 10,6 per mille: 117.600 × 0,0106 = 1.246,56 euro.

L’acconto di giugno è il 50%: 623,28 euro.

Il saldo di dicembre conguaglia con le aliquote definitive dell’anno.

Per gli immobili “D” (capannoni e simili) il pagamento si divide tra Stato e Comune con due righe nell’F24. Per i terreni si usa un calcolo diverso, basato sul reddito dominicale rivalutato. Le aree edificabili si tassano sul valore venale. Se qualcosa non torna, fermati: su questi casi conviene usare un calcolatore ufficiale o chiedere al Comune.

Pagare bene e in tempo

Come si paga? Con modello F24 (banca, home banking) o con i canali di pagamento indicati dal tuo Comune. Inserisci i codici tributo corretti, indica “acconto” o “saldo”, scrivi l’anno d’imposta e il codice del Comune. Controlla due dettagli pratici: percentuali esatte e arrotondamenti ai centesimi.

Serve la dichiarazione IMU? Devi presentarla quando succede qualcosa che cambia il tributo (acquisto, vendita, variazioni rilevanti). In genere va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento.

Hai dimenticato il 16 giugno? C’è il ravvedimento operoso. Paghi l’imposta, aggiungi interessi legali e una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Prima paghi, meno spendi. Tienilo come paracadute, non come abitudine: funziona, ma costa.

Piccolo trucco di vita reale. Io imposto due promemoria: uno a fine maggio per recuperare la rendita e le delibere comunali; uno a inizio giugno per l’F24. Dieci minuti oggi ti salvano un pomeriggio di ansia domani. E mentre chiudi il pagamento, pensa a questo: le tasse sulla casa non sono solo numeri; dicono dove viviamo, cosa possediamo, come lo usiamo. Qual è il pezzo di città che senti davvero tuo?