In un momento tanto delicato per le sorti della nostra economia la certezza di un posto di lavoro può significare tutto.

Il momento che viviamo è uno dei più critici che la storia del nostro paese ricordi. Oggi, l’incertezza regna sovrana, la crisi innescata dalla pandemia ancora in corso di covid sembra non vedere mai fine. Ogni settore è stato toccato, chi più chi meno dalla restrizioni e dalle chiusure dei mesi passati. Limitazioni che hanno spesso compromesso il corso di numerosissime aziende ed inoltre portato alla chiusura di tante altre. Molti affermano che niente potrà più tornare come prima. Troppe le dinamiche coinvolte, troppe le situazioni che in qualche modo rischiano di non potersi più ripetere.

Oggi, l’attenzione di milioni di italiani senza una fissa occupazione è tutta rivolta alla ricerca di una condizione lavorativa per lo meno stabile. Avere la possibilità di costruire in qualche modo il proprio futuro partendo dalla certezza del proprio lavoro. Guadagnare insomma per tornare a sperare in qualcosa di diverso. Non è semplice in questa fase storica tanto particolare trovare aziende disposte ad offrire posti di lavoro adeguati e sicuri. Qualcosa però anche nell’attuale pantano in cui il paese versa, comincia in ogni caso a muoversi.

Poste italiana assume, tutte le posizioni aperte: la ricerca dell’azienda è rivolta a tutte le regioni.

Una delle aziende, che nonostante tutto, oggi prova ad assumere nuovo personale è Poste italiane. L’azienda ha infatti pubblicato un nuovo annuncio attraverso i più comuni canali preposti del settore in merito alla ricerca di collaboratori nel ruolo di portalettere su tutto il territorio italiano. Il titolo di studio richiesto è il diploma con le selezioni che resteranno aperte per tutto il mese di gennaio. La scelta delle varie destinazioni, inoltre sarà ufficializzata in sede di selezione. La scadenza certa, fissata dall’azienda per le fasi di selezione è quella del 23 gennaio.

Assegno ordinario di invalidità, occhio al posto di lavoro: rischio licenziamento?

Coloro i quali vorranno candidarsi alle selezioni aperte da Poste italiane potranno anche non essere in possesso di particolari requisiti professionali o tecnici. Il fattore determinante, il titolo sufficiente resta il diploma di scuola superiore, oltre alla patente di guida chiaramente valida. Il mezzo di trasporto aziendale utilizzato per lo svolgimento quotidiano dell’eventuale lavoro sarà chiaramente fornito dalla stessa azienda. Attraverso il sito web dell’azienda è inoltre possibile conoscere tutte le informazioni in merito alle modalità di invio della propria candidatura. Scadenza e tutte le altre informazioni del caso saranno chiaramente specificate attraverso lo stesso canale.

La speranza insomma non abbandona i cittadini italiani, soprattutto quelli che non riescono a trovare un adeguato posto di lavoro. Poste italiane può rappresentare in ogni caso l’occasione della vita. Ripartire con un nuovo lavoro e sperare che il paese possa fare altrettanto nel breve tempo nell’interesse di tutti. Oggi Poste italiane traccia un importante solco che si spera altre aziende possano presto seguire, per consentire a tutti di avere almeno una opportunità in questo momento tanto complesso ed incerto.

L’azienda assume e gli italiani sperano di essere i nuovi portalettere di Poste italiane. Sognare costa nulla, sperare di poter essere tra questi necessita certo anche di un po’di fortuna. Nulla è ancora detto, le selezioni sono aperte e tutto potrebbe ancora accadere.