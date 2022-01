Per gli appassionati di contenuti digitali, a Feltre sta per partire un corso gratuito. Ecco il bando e come partecipare. Un valido aiuto per trovare lavoro.

Trovare lavoro nel 2022 risulta ancora più complicato rispetto agli ultimi due anni. Le cause? Forse a causa della pandemia, o forse chissà, semplicemente perché il mondo del lavoro sta cambiando. Fortunatamente, esistono numerose iniziative da sfruttare per non smettere di sperare, mettersi in gioco e realizzare finalmente il sogno di un impiego soddisfacente, oltre che utile a sopperire ai bisogni di prima necessità. Vediamo quale interessante opportunità formativa è in atto a Feltre, in provincia di Belluno.

Corso gratuito per diventare Digital content creator e trovare lavoro

In un mondo sempre più popolato da interazioni virtuali, il Digital Content Creator è una figura professionale molto ricercata dalle aziende. La persona che si occupa di Content Marketing in pratica è colui che crea contenuti accattivanti a scopo pubblicitario per vari tipi di brand e attività che vendono beni e/o servizi. I contenuti ideati, e realizzati attraverso le odierne tecnologie (audio, video, text, social, blog, mail, eccetera) possono essere di natura educativa, promozionale, di intrattenimento, fidelizzazione. O possono anche semplicemente avere lo scopo di migliorare la relazione con gli utenti/clienti nonché l’user experience degli stessi. Non da ultimo, il generare impressioni positive e stimolarne la condivisione fanno di un contenuto digitale il perfetto mezzo con cui l’azienda migliora visibilità e conseguentemente flusso di affari.

Digital content creator: le skill per trovare lavoro

Per poter diventare Digital Content Creator, dunque, servono diverse tipologie di capacità e conoscenze. Deve sapere padroneggiare i diversi software attualmente utilizzati per svolgere questo lavoro. Ma il content creator deve avere conoscenze sul marketing e sulle sue strategie, oltre che capacità di applicare quei meccanismi conosciuti come SEO (ottimizzazione per i Motori di Ricerca). Non devono mancare naturalmente passione e dimestichezza con l’uso dei principali social network. Sono proprio questi, infatti, gli strumenti con cui lo specialista di Digital Content si troverà a lavorare ogni giorno.

Con il corso gratuito offerto dalla Regione Veneto si ha dunque la possibilità di acquisire quelle nuove conoscenze che oggi sono molto apprezzate. Oppure di migliorare le skills maturate in esperienze lavorative, o con studi effettuati da autodidatta. Una certificazione rilasciata da un Ente è sempre più apprezzata rispetto alle “autodichiarazioni” e se anche una volta terminato il corso non si trova subito lavoro, è sempre un punto in più da aggiungere al proprio curriculum.

L’offerta formativa del corso gratuito

La Regione Veneto in questo ambito, e più precisamente la Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano, propone lo svolgimento a Feltre di un corso gratuito, per aiutare i giovani a trovare uno dei lavori più ricercati del momento. Lo scopo del progetto è quello di offrire un’opportunità unica a 9 candidati che saranno attentamente selezionati, che dopo aver conseguito l’attestato e il superamento dell’esame avranno un’arma in più da usare per l’autoimpiego.

I tre indirizzi per trovare lavoro

Il percorso sarà strutturato per offrire diverse skills. Verrà strutturato secondo tre indirizzi.

orientamento specialistico o di secondo livello (individuale oppure organizzato in gruppi di massimo tre partecipanti). La durata è di 4 ore.

formazione per Digital Content creator. La durata è di 150 ore.

sostegno all’autoimprenditorialità. Queto modulo ha una durata di 60 ore.

La durata totale è concordata in 150 ore e le lezioni verranno erogate presso la sede di Fondazione ENAC Veneto, in via Monte Grappa 1, all’interno dell’Istituto Canossiano, salvo eventuali rimodulazioni a seguito di ordinanze regionali in merito all’emergenza Covid.

Come accedere al corso gratuito per Digital content creator

Per poter presentare la domanda è necessario rispettare alcuni requisiti. i candidati dovranno essere prima di tutto iscritti al Programma Garanzia Giovani e avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; vale anche la registrazione al Programma se effettuata prima del compimento dei 30 anni. Gli aspiranti corsisti dovranno aver assolto all’obbligo formativo e aver stipulato un Patto di Servizio nella Regione Veneto. Nelle note ufficiali comunicate agli organi competenti, inoltre, “si rende noto che sarà accordata priorità di accesso ai neolaureati e che sarà valutato positivamente il possesso di competenze negli ambiti oggetto della formazione, documentati nel curriculum come esperienze formative o di lavoro.”

Una difficile selezione per una porta verso il mondo del lavoro

Chi desidera candidarsi dovrà prestare molta attenzione, perché purtroppo i posti disponibili sono solamente 9. Per sperare di essere ammessi a questa ottima opportunità, è necessario prepararsi al meglio e riuscire a convincere i recruiter di essere proprio la persona ideale a partecipare. La selezione è programmata per il 16 Febbraio 2022 presso la sede di ENAC Veneto di Feltre; a partire dalle ore 9.00, in modalità individuale, gli aspiranti candidati affronteranno un colloquio motivazionale. Oltre al proprio curriculum e alla buona volontà, per candidarsi è necessario anche inviare un apposito modulo – scaricabile dal sito ufficiale dell’ENAC di Feltre – a mezzo email, all’indirizzo: feltre@enacveneto.it; è possibile anche consegnarlo a mano presso gli uffici ENAC Veneto di Feltre. Il tutto, va eseguito entro le ore 13.00 del 14 Febbraio 2022.