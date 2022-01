Sono sempre più diffusi, ma quali saranno sempre più ricercati dalle aziende nei prossimi anni? I migliori lavori digitali.

Se la vita diventa sempre più digitale, anche il lavoro si sviluppa in seguito alle nostre abitudini. Si stanno persino svolgendo le selezioni per lavorare sull’isola senza spese dello smart working, e non è uno scherzo. Il lavoro quindi come detto, va al passo con i tempi e ne saranno contenti quelli che si specializzano in temi digitali.

Infatti, non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, si stima che quattro lavori digitali su tutti, saranno estremamente ricercati. Se avete la fortuna di essere ancora in quel periodo di transizione tra studio e lavoro, ecco dove vi conviene focalizzarvi.

In quali lavori digitali conviene specializzarsi?

Iniziamo dal web content editor, in pratica professionista della comunicazione scritta. Molte aziende infatti, non hanno ancora degli autori che possano aiutarle a presentare nel miglior modo possibile, i loro contenuti online. Ormai che siano fisiche o da web, tutte le aziende si stanno espandendo sui social e la ricerca è quindi forte per chi abbia capacità di scrivere in maniera appropriata e creare un bel bigliettino da visita da far vedere su Facebook, Instagram o altre pagine.

Ne avremo sicuramente sentito parlare: il social media manager. Questa figura professionale è più legata al ramo digitale. In pratica, deve avere tutti i requisiti per occuparsi sia del marketing che dell’aspetto pubblicitario sui social, dell’azienda che lo assume. Quindi la sua strategia deve durare nel tempo per non perdere clienti e allo stesso momento riuscire a convincerne di nuovi, ogni giorno.

Passiamo al Seo specialist o consulente Seo. A questo professionista tocca lavorare solo ed esclusivamente sulle cosiddette parole chiave. Quelle che in ambito professionale vengono chiamate keyword sono di fatto una porta d’accesso fondamentale per poter posizionare l’azienda, tra le prime nei motori di ricerca del web. Google fa molto affidamento sulle parole chiave e premia chi riesce ad ottimizzare tutto, usandole nel modo migliore.

Per concludere, altro lavoro già ora molto ricercato è quello del marketing specialist. Diverse figure derivano da questa definizione, ma in maniera più ampia, questo professionista deve occuparsi sia del campo della comunicazione, che avere conoscenze per poter operare nel web. Infatti, chi occupa questa carica ha senz’altro conoscenze del Seo, ma non esclude anche abilità per quanto riguarda il marketing e le analisi di mercato.