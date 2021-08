Bassista dei Maneskin, band vincitrice della settantunesima edizione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, ecco quanto guadagna Victoria De Angelis.

Diventati noti grazie alla loro partecipazione ad X-Factor nel 2017, i Maneskin sono riusciti a costruire nel corso degli ultimi anni una carriera all’insegna del successo. Tra i gruppi più amati e conosciuti del mondo della musica italiana, sono arrivati a calcare il palco del Festival di Sanremo, riuscendo ad aggiudicarsi la settantunesima edizione della nota kermesse canora. Una vittoria che ha permesso alla band di partecipare all’Eurovision Song Contest 2021, riuscendo anche in questo caso a vincere. Traguardi davvero importanti, quelli raggiunti dai Maneskin, con molti curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro e in particolare sulla bassista Victoria De Angelis. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Victoria De Angelis dei Maneskin: chi è, altezza, carriera

Nome: Victoria De Angelis

Altezza: 163 cm

Peso: 50 kg

Data di nascita: 28 aprile 2000

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 28 aprile 2000, Victoria De Angelis è alta 163 cm, pesa 50 kg ed è del segno zodiacale del Toro. D origini danesi, ha iniziato a suonare la chitarra fin dall’età di 8 anni, per poi frequentare una scuola di musica, iniziando a suonare il basso all’età di 11-12 anni. Ha frequentato il liceo scientifico J. F. Kennedy e nel 2015 ha formato assieme a Damiano David, cantante, Thomas Raggi, chitarrista e Ethan Torchio, batterista, il gruppo dei Maneskin.

Nel 2017 la band partecipa ad X-Factor, dove sono guidati da Manuel Agnelli. Non vincono la competizione, ma riescono ugualmente a ottenere un ottimo riscontro da parte del pubblico, soprattutto grazie al brano Chosen. Nel 2018 esce il secondo singolo dei Maneskin dal titolo Morirò da re, mentre a settembre esce Torna a casa. Quest’ultimo brano diventa un vero e proprio successo, tanto da essere certificato quintuplo disco di platino.

In poco tempo diventano molto popolari, tanto da ritrovarsi alle prese con tour e varie ospitate televisive. Nel mese di settembre del 2019 viene pubblicato il video di Le parole lontane, mentre nel mese di ottobre dell’anno seguente esce il singolo dal titolo Vent’anni. A marzo del 2021 i Maneskin partecipano al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni, riuscendo a vincere la kermesse musicale. Il brano viene certificato doppio disco di platino, con il gruppo che riesce così ad accedere all’Eurovision Song Contest 2021, risultando anche in questo caso vincitori.

Victoria De Angelis dei Maneskin: vita privata, fidanzato

Particolarmente riservata, della vita privata di Victoria De Angelis dei Maneskin si sa davvero ben poco. Nel corso di una passata intervista ha dichiarato che all’età di 18 anni ha avuto una relazione con un uomo di 34 anni, un personaggio conosciuto del quale però non ha voluto fare il nome. A Le Iene ha rilevato di aver “avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene“.

Mentre per quanto riguarda il rapporto con Damian David, i due ragazzi hanno sempre smentito di aver avuto una relazione, sottolineando di essere solo migliori amici. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan qualche tempo fa, infatti, la stessa bassista della band ha dichiarato: “Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene“.

Victoria De Angelis dei Maneskin: quanto guadagna e patrimonio

Come accade quasi sempre quando si tratta di artisti noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Victoria dei Maneskin. Visti i vari successi ottenuti dal gruppo, con tanto di certificazioni d’oro e platino, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

A proposito di guadagni, come si evince da Money, sembra che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto gli artisti ricevono tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, dovrebbero percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai guadagni dei Maneskin.

Freschi vincitori sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision Son Contest, ricordiamo che in entrambi i casi i vincitori non vincono alcun montepremi, ma solo il trofeo. Allo stesso tempo riuscire a conquistare il primo posto di queste note kermesse canore porta con sé numerosi vantaggi, come ad esempio un enorme popolarità, che contribuisce indubbiamente ad aumentare le vendite sia dei singoli che degli album.

Victoria De Angelis dei Maneskin: Instagram

Molto seguita sui social, Victoria De Angelis dei Maneskin ha un account su Instagram, attraverso il quale condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.