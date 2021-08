Ritiri dal mercato di prodotti alimentari. Ancora l’ossido di etilene tra le cause di questi necessari interventi.

Non si ferma l’azione di numerosi supermercati di ritirare prodotti ritenuti dannosi per l’organismo umano dai propri scaffali. Le operazioni di cui si parla sono quelle che in queste settimane hanno riguardato numerose catene di supermarket, che si sono viste costrette non solo a ritirare i prodotti ritenuti guasti dai vari circuiti di vendita, ma anche ad attivare un protocollo che prevede la restituzione del prodotto eventualmente acquistato da un cliente.

In questo caso specifico, dopo gli episodi che hanno riguardato i gelati a marchio Mars Italia, un marchio preciso di merendine alla confettura ed altri specifici prodotti, si parla dello yogurt. La contaminazione da ossido di etilene ha reso quindi necessario l’eliminazione dei quei lotti dalla portata dei clienti. Parliamo di un elemento che chiaramente dannoso per l’organismo umano può arrecare ad esso non pochi danni.

Ossido di etilene: il nemico silenzioso che non da spiegazioni e che non vediamo

In questo caso specifico parliamo di prodotti della società cooperativa “Latte Montagna Adige di Bolzano”. Tale marchio è venduto presso numerose catene di supermercati. Di seguito riportiamo il nome dei supermercati dai quali tali prodotti sono stati ritirati con rispettivo numero di lotto e scadenza.

Supermercati Carrefour:

yogurt intero al pistacchio 2 x 125 gr

marchio Carrefour

lotti 29.07.21+13/20/26.08.21

Supermercati Esselunga:

yogurt magro alla fragola 2 x 125 gr

marchio Esselunga

lotti 04.08.21 + 12.08.21

yogurt magro te verde/zenzero 2 x 125 gr marchio Mila lotti 01.08.21+17.08.21+25.08.21

Latteria Nom srl:

yogurt magro al pistacchio 2 x 125 gr

marchio Milk

lotti 10/18/31.08.21 + 07.09.21

Supermercati Penny market:

yogurt intero al pistacchio con granella di nocciola 150 gr

marchio Bontanova

lotti 31.08.21+06.09.21

Per lo stesso motivo sono stati ritirati dal mercato alcuni prodotti di genere alimentare, in linea di massima biscotti, sempre per la presenza di ossido di etilene.

Supermercati Lidl:

bisfrolla con confettura di mora rossa e mirtillo nero 500 gr

marchio Confiserie Firenze

lotto 1L057 scadenza 30 settembre 2021

Dolciaria Val D’Enza:

bisfrolline con marmellata al limone 200 gr

marchio Valdenza

lotti 1L113 – 1L127 – 1L155 – 1L183.

Ritirati inoltre lotti di cracker per la presenza di corpi estranei rinvenuti all’interno del prodotto stesso:

Biscotti Crich

frollini 500 gr

lotto 6031 scadenza 22 luglio 2022

– Bennet

cracker Bennet 500 gr

lotto 6031

– Despar