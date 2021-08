Nuovi guai per i cittadini italiani. Una nuova partita di prodotti di genere alimentare ritirata dal mercato.

Ancora problemi per i cittadini italiani in quanto a prodotti alimentari. Ancora tracce di ossido di etilene nella farina di carrube che è presente in moltissimi alimenti. Di conseguenza nuovi prodotti ritirati dal mercato, cosi come successo nelle scorse settimane in una serie di noti supermarket presenti sul territorio italiano. In quel caso in accordo con il Ministero della Salute si è reso necessario il ritiro di determinati lotti dal mercato.

I prodotti interessati, in questo caso parliamo di una segnalazione arrivata dai supermercati Decò riguardante prodotti di genere alimentare dell’azienda Mars Italia. Parliamo di gelati che ripropongono i celebri snack dell’azienda citata. In via cautelativa tali prodotti, infatti sono stati ritirati dagli scaffali ed ufficialmente elencati con data di scadenza e tutte le altre caratteristiche valide per un rapido tracciamento. I cittadini insomma, hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie.

LEGGI ANCHE >>> Pasticceria e sorbetti, prodotti ritirati dagli scaffali: grave rischio per la salute

Ancora prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati: l’elenco dettagliato

Riportati di seguito l’elenco dei prodotti ritirati dal mercato con tanto di codice Ean e termini di conservazione:

Snickers Ice Cream Bar (formato 12x4x48 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159460927

(formato 12x4x48 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159460927 Twix Ice Cream Bar (formato 14x4x34.2 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536370

(formato 14x4x34.2 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536370 Bounty Ice Cream Bar (formato 12x4x39.1 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536394

(formato 12x4x39.1 g) Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536394 M&M’s Choco Ice Cream Stick (formato 12x4x63 g) Tmc da 28/02/2022 a 31/01/2023 e il codice EAN 5000159500678

(formato 12x4x63 g) Tmc da 28/02/2022 a 31/01/2023 e il codice EAN 5000159500678 M&M’s Peanut Ice Cream Stick (formato 12x4x62 g) Tmc da 31/07/2021 a 31/10/2022 e il codice EAN 5000159500654

Torna insomma la paura per una serie di prodotti che potrebbero essere dannosi per i cittadini, che però ora risultano essere stati prontamente ritirati dal mercato e segnalati in tutte le proprie caratteristiche. Una operazione abbastanza rapida e si spera anche efficace.

Mars Italia, inoltre dichiara che non ci sono altri prodotti con eventuali problematiche oltre quelli citati ed invita i propri clienti a non mangiare quei determinati prodotti, in questo caso gelati. In caso contrario, per distrazione o altro, contattare subito il servizio consumatori di Mars Italia al numero 02 57514220.