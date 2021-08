Il mese più caldo è addirittura bollente per le offerte della telefonia mobile. La concorrenza è agguerrita e la sfida è tutta sui giga internet.

Agosto, tempo di vacanze, di mare (per chi potrà quest’anno) e anche di offerte telefoniche. Una tradizione radicata, un po’ come quando si attendeva il Festivalbar per renderci conto che l’estate era davvero iniziata. Ecco, con le offerte funziona più o meno allo stesso modo: si tratti di vecchi clienti o di nuovi, coi mesi estivi è caccia agli utenti, con sfida ai rivali per la tariffa migliore. Da Tim a Vodafone, da Iliad a WindTre, lo scenario è da Disfida di Barletta. Con la differenza che, qui, non si tratta di onor patrio.

Anche ad agosto 2021, le compagnie hanno dato l’assalto. L’obiettivo è farsi largo nella giungla della concorrenza e offrire ai propri clienti (e a quelli potenziali) l’opportunità di fruire il miglior servizio al minor costo possibile. Certo, vanno tenuti in considerazione i tempi che cambiano: ora, più che sulle chiamate, il tutto si basa sui giga internet. Meglio si viaggia su questa offerta, più possibilità ci sono.

Offerte di agosto, caccia alla tariffa migliore

Iliad sembra averlo capito prima di tutti. L’operatore virtuale, infatti, ha piazzato la sua Flash 120 costringendo tutti gli altri operatori a inseguire. Il ticket è con minuti senza limiti verso tutti, sms infiniti e ben 120 giga per internet. Il tutto a 9,99 euro (per i nuovi utenti) al mese. Prova a rispondere Tim con la sua TIM Gold Pro: 7,99 euro al mese con 70 giga internet. Anche qui, chiamate ed sms senza limiti verso tutti. Bene anche WindTre, che pareggia con WindTre Star+: tutto no limits con 70 giga per la connessione a 7,99 euro al mese.

Vodafone colpisce e affonda Iliad e Tim: le tariffe low cost estive sono da urlo

Il colpaccio in fatto di offerte lo prova Vodafone. Il gestore britannico, infatti, piazza la sua Special 100 Giga per coloro che vorranno usufruire di 100 giga internet (chiamate ed sms sempre verso tutti senza limiti) a soli 9,99 euro al mese. Forse l’unica in grado di rivaleggiare davvero con Iliad. Un derby anglo-francese che, in un’estate di Europei e Olimpiadi, sembra davvero inevitabile.