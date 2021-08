Vodafone lancia un duro assalto alle concorrenti Iliad e Tim con delle proposte low cost che fanno girare la testa in questa calda estate.

Non c’è tregua nella lunga battaglia tra Vodafone e le altre compagnie telefoniche. L’estate continua a regalare tariffe low cost convenienti e, questa volta, l’affondo viene proprio da parte della compagnia londinese. L’idea è di dare nuovo impulso alle classiche offerte garantendo la portabilità del numero da altro operatore e aumentano i giga a disposizione.

I vantaggi delle tariffe low cost Vodafone dell’estate 2021

Special 100 Digital Edition è una delle interessanti proposte Vodafone per l’estate 2021. Costo bloccato per 24 mesi, 9,99 euro mensili con la possibilità di utilizzare Vodafone Open per provare le offerte prima di scegliere quella adatta alla soddisfazione delle proprie esigenze. In più, qualora si decidesse di lasciare la compagnia si potrebbe ottenere un rimborso mentre il blocco dei servizi digitali consente la tutela dall’applicazione di servizi aggiuntivi non richiesti o di truffe attuate all’insaputa del cliente.

Con Vodafone, inoltre, si potrà provare l’esperienza della GigaNetwork 5G e approfittare della migliore connessione in circolazione. Sul portale della compagnia le offerte sono descritte nei dettagli per poterle confrontare pienamente con quelle di Iliad e Tim, le dirette concorrenti.

Le promozioni attive di Vodafone

Dedicata a chi vuole minuti illimitati e 50 giga di Internet, l’offerta ha un costo mensile di 14,99 euro con un costo di attivazione di 6,99 euro. Si chiama Special Minuti 50 Giga e affianca RED, la proposta del 5G con minuti ed sms illimitati e minuti verso l’UE illimitati a 18,99 euro al mese. In entrambi i casi l’attivazione potrà avvenire online e la spedizione sarà gratuita presso il proprio domicilio.

L’offerta per gli under 25 si chiama Shake It Fun e prevede zero costi di attivazione, 40 Giga di internet, minuti ed sms illimitati, giga illimitati per le app preferite, Tidal premium gratis per sei mesi. Il costo mensile è di 11,99 euro. L’alternativa con 12 mesi di Tidal gratuiti ha un costo di 14,99 euro.

Offerte per i più piccoli e per i viaggiatori

Vodafone pensa anche agli under 15 con un’offerta dedicata, Shake Remix Unlimited Junior. Venti giga di internet, sicurezza completa, 300 minuti illimitati verso numeri Vodafone, 50 sms gratuiti a 9,99 euro. In più, sono inclusi giga illimitati per le app preferite come WhatsApp, Google Maps e Skype.

I viaggiatori, poi, possono approfittare di promozioni specifiche per il paese di destinazione (Spagna, Usa, Svizzera, Egitto, Norvegia…) con roaming per l’aereo o per la nave.