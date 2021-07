Maxi offerta da parte dell’operatore del gruppo Iliad: telefono in leasing per 24 mesi. Valida per i clienti Free Mobile e per chi vuole esserlo.

Si allarga a dismisura il ventaglio della competitività per quanto riguarda le offerte della telefonia mobile. L’operatore Free Mobile, del gruppo francese Iliad, lancia una promozione decisamente appetibili, se non altro perché in gioco, accanto all’offerta, mette anche uno smartphone. Si chiama Free Flex la campagna lanciata e permetterà di ottenere un telefono nuovo di zecca in leasing, ossia pagandolo a rate per 24 mesi. Inoltre, l’offerta consentirà di restituirlo oltre che di esercitare l’opzione di acquisto. In quest’ultimo caso, non vi saranno costi maggiorati rispetto alla soluzione unica. Free Mobile lo ha fatto sapere ai propri clienti (e ai potenziali nuovi) nella giornata del 6 luglio.

Free Flex è quindi già disponibile per tutti, clienti e non, a 9,99 euro al mese per chi è cliente Freebox Pop, mentre per chi usufruisce di Freebox si viaggerà sui 15,99 euro mensili. Si salirà a 19,99 per tutti gli altri che non rientrano fra i clienti della promozione Freebox. Inoltre, l’offerta sarà valida anche per chi usufruisce di Série Free, a 9,99 euro al mese per un anno. L’offerta è di fatto un finanziamento con opzione di acquisto, anche se non comprenderà i costi di assicurazione.

Free Mobile, offerta con smartphone in leasing: chi può approfittarne

Chi deciderà di proseguire con l’acquisto dello smartphone, lo pagherà esattamente quanto coloro che procederanno a comprarlo in una soluzione unica fin da subito. Questa è la parte più vantaggiosa di Free Flex, offerta sottoscrivibile anche online sul sito dell’operatore, oppure in un negozio Free (con filiale anche in Italia). In sede sarà possibile provare i telefoni e confrontarsi con un consulente alla vendita. L‘appuntamento potrà essere prenotato online direttamente sul sito di Free Mobile. L’obiettivo è favorire l’acquisto di smartphone ma, soprattutto, consentirne una distribuzione su più larga scala e a condizioni più accessibili. Free Flex, infatti, può essere spalmata in 24 mesi senza alcun costo aggiuntivo, mantenendo intatta la propria offerta di telefonia mobile, che resterà allo stesso prezzo.

Inoltre, pur senza attendere i 24 mesi, si potrà decidere di procedere con l’acquisto in qualsiasi momento, saldando gli ultimi canoni mensili rimasti. I quali, va ricordato, resteranno totalmente separati dai pagamenti delle rate di leasing per lo smartphone. L’acquisto potrà essere esercitato tramite l’area clienti sul sito di Free Mobile. Tuttavia, al termine dei 24 mesi si potrà decidere di restituire il telefono, oppure prolungare il leasing senza incorrere in nessun impegno. Infatti, ogni smartphone rientrante nell’offerta Free Flex gode di un’estensione di altri 24 mesi. Facoltativa e alle stesse condizioni.