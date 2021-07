Iliad rivoluzione le logiche del mercato della telefonia mobile con offerte che superano di gran lunga ogni aspettativa dei clienti.

I grandi gestori telefonici passano all’attacco in quesdta folle e calda estate. Una estate insolita, come del resto la precedente, in cui la voglia di evasione e di ritorno in qualche modo alla normalità è talmente forte da accettare qualsiasi compromesso pur di trascorrere momenti in intensa vita. In quest’estate tanto particolare, impazzano le offerte delle aziende di telefonia mobili, sempre più convenienti, sempre più vantaggiose.

Vodafone nei giorni scorsi ha spiazzato clienti e concorrenti con una offetta dedicata a coloro che vogliono rientrare sotto l’ala protettrice dell’azienda dal logo rosso. Questo tipo di offerta ha letteralmente mandato in confusioe i vecchi clienti Vodafone, che hanno accettato quindi di ritornare con il loro vecchio gestore ad un prezzo e ad un’offerta estremaemente conveniente. Iliad a questo punto, ha deciso di entrare altrettanto prepotentemente sul mercato con offerte davvero eccezionali.

Iliad irrompe sul mercato: Voce, Giga 40, Giga 80 e Giga 120 da 4,99 euro al mese

Le offerte targate Iliad, per il mese di luglio fanno letteralmente impazzire gli utenti impegnati a scegeliere la proprosta più vantaggiosa per la loro estate. Iliad Voce offre nel dettaglio un offerta mensile composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. Iliad Giga 40, invece, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, sempre sms illimitati verso tutti e 40gb di traffico.Tutto a 6,99 euro al mese.

Iliad Giga 80 invece offre chiamate ed sms illimitati verso tutti con però 80 gb di traffico internet, alla cifra di 7,99 al mese. Iliad Giga 120 stesso discorso delle precedenti offerte ma al costo di 9,99 al mese.

Nel frattempo Iliad ha anche chiarito la sua posizione ai tantissimi clienti che chiedevano di poter accedere alle nuove offerte rivolte esclusivamente hai nuovi di clienti. L’azienda ha spiegato che per questo tipo di politica aziendale potrebbero presto esserci novità. Intanto continuano le offerte da parte dell’azienda, pronta a strappare alla concorrenza quanti più clienti possibili. La sfida è appane iniziata, cosi come l’estate. Chi vincerà, alla fine, sarà pronto a dominare il marcato per moltissimo altro tempo ancora.