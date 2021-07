Ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare grazie a delle offerte telefoniche. Iliad, infatti, stupisce ancora una volta con una promozione davvero incredibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

È passato ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Ne sono un chiaro esempio l’utilizzo delle mascherine o il distanziamento sociale, oltre a vari altri accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Ad aggravare la situazione, poi, la chiusura di molte attività, che costringe molti a fare i conti con una grave crisi economica.

A partire dall’alimentazione, fino ad arrivare alle bollette di luce e gas, fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile. Tra queste si annoverano anche quelle per la telefonia mobile, che comprende i costi per l’invio di sms, ma anche internet e chiamate. Varie le offerte proposte dai vari operatori telefonici, con Iliad pronta ancora una volta a sbaragliare la concorrenza grazie a una promozione davvero incredibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di cosa si tratta.

Iliad, fino a 120 giga 5G a 9,99 euro al mese

Buone notizie in arrivo per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle spese per telefonate, messaggi e traffico internet. Iliad, infatti, ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti, con una nuova tariffa davvero incredibile. Si tratta della promozione denominata Giga 120, che mette a disposizione 120 Giga per navigare in internet, anche in 5G, oltre a chiamate ed sms illimitati per poter comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti. Il prezzo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.

È possibile aderire a tale promozione comodamente online, presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad oppure nei cosiddetti Corner collocati presso vari punti vendita presenti sul territorio. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad è pari a 9,99 euro. A tale somma bisogna aggiungere l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta pari, come già detto, a 9,99 euro.

Se tutto questo non bastasse, tale offerta è abilitata anche all’utilizzo della tecnologia 5G. Questo, ovviamente, è possibile solamente nelle città già coperte da tale rete, come ad esempio Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino.