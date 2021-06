I clienti di Iliad sul piede di guerra perchè impossibilitati a cambiare piano tariffario con il gestore del momento.

Iliad e la guerra dei clienti per poter liberamente cambiare piano tariffario. Tutto nasce, come al solito dalla continua proposta di offerte da parte del gigante delle telecomunicazioni. Unico neo, rispetto alle proposte sempre vantaggiose e convenienti sotto ogni punto di vista, l’esclusività nei confronti dei nuovi clienti. Quello che in pratica fanno un po’tutti insomma, offerte per i nuovi clienti e vecchi utenti che devono di fatto arrangiarsi.

Arrangiarsi vuol dire o restare con il piano tariffario di cui si dispone oppure abbandonare Iliad per poi farvi ritorno. In questo modo, spendendo però qualche euro in più si potrebbe risolvere, di fatto il problema. Al momento, però molti utenti hanno protestato contro Iliad per questa condizione di blocco, l’impossibilità di aderire alle nuove offerte che spezza metaforicamente parlando, le gambe di chi avrebbe intenzione di risparmiare ulteriormente e godere di un servizio migliore, o per lo meno più ricco.

Iliad interpellata dai propri clienti: il gestore risponde ai messaggi social

Sui social, i clienti del noto gestore, attualmente leader nel settore delle telecomunicazioni che hanno interpellato il servizio social dell’azienda in merito alla questione che al mometno sta più a cuore a tutti gli utenti. Al momento, Iliad fa sapere che l’unico modo per usufruire da vecchio cliente di una nuova offerta è quello di uscire e poi entrare nuovamente. Escluso il piccolo sotterfugio non ci sono al momento altre soluzioni praticabili.

Iliad, fa anche sapere che si stanno vagliando nuove soluzioni per sopperire all’inconveniente. Presto, insomma, potrebbero esserci delle novità interessanti per i clienti Iliad, i vecchi si intende, perchè per i nuovi, al momento, la strada è spianata. Per chi è gà cliente, cosi come avviene praticamente ovunque, invece, tocca aspettare e sperare.

Per il momento la situazione resta bloccata, in futuro non si sa cosa potrebbe accadere. I clienti, sempre i vecchi sperano in qualcosa di diverso, sperano di avere più possibilità di scelta. Chissà, magari sarà davvero cosi.