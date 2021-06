La gamma Mia Unlimited di WINDTRE cambia aspetto e regala ai clienti giga illimitati, la navigazione 5G e zero costi di attivazione.

Una bella sorpresa è arrivata in questa fase finale del mese di giugno. WINDTRE ha deciso di rinnovare la gamma Mia Unlimited includendo per tutte le offerte personalizzate con giga illimitati la navigazione 5G. In più, l’attivazione delle offerte in questione avrà costo zero. L’azienda italiana è pronta, dunque, a sfidare a suon di giga e di 5G le dirette avversarie sul mercato, Iliad e Ho.Mobile e intende raggiungere l’obiettivo di acquisire nuovi clienti con l’ampliamento delle caratteristiche delle offerte.

Offerte con Giga illimitati, la novità del 5G

L’accesso alla rete 5G sarà consentito ai titolari delle offerte Mia Unlimited e Mia Call Your Country Inlimited che includono già un bundle di giga illimitati ma che finora si dovevano accontentare della velocità a 10 Mbps. Attivando una delle due offerte si riceverà il 5G Priority Pass che consentirà l’accesso alla navigazione più veloce senza dover aggiungere alcun costo al piano tariffario.

Costi di attivazione gratuiti per le offerte personalizzate

Un’altra interessante novità introdotta da pochi giorni riguarda l‘assenza di costi di attivazione per tutte le offerte rientranti nella gamma WINDTRE Mia Unlimited e +Unlimited. Il costo zero include anche tutte le versioni Call Your Country. Questo significa che dal prezzo variabile di attivazione proposto fino al 21 giugno scorso si passerà alla gratuità dell’attivazione per tutto il periodo di tempo compreso tra il 22 giugno e il 31 agosto 2021.

Conosciamo meglio le offerte con 5G

Le novità estive coinvolgono Mia Unlimited. Parliamo dell’offerta che include minuti illimitati verso fissi e mobile nazionali, 500 sms e giga illimitati con traffico in 5G. La velocità massima di navigazione è di 10 Mbps in download. Il costo del piano tariffario è personalizzabile e varia da 9,99 euro fino a 22,99 euro.

Mia +Unlimited, invece, è disponibile con costi a partire da 19,99 euro fino a 29,99 euro al mese. L’offerta include minuti illimitati verso i numeri nazionali di rete fissa e mobile, sms illimitati e il 5G.

Le versioni Mia Call Your Country Unlimited e + Unlimited dedicate ai clienti stranieri includono minuti illimitati verso fissi e mobile nazionali, 300 0 500 minuti verso l’estero e giga illimitati anche con il 5G. La seconda offerta ha anche gli sms illimitati. I costi sono variabili, rispettivamente, tra 9,99 euro e 19,99 euro e tra 17,99 euro e 29,99 euro.