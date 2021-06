ho.Mobile propone ai suoi clienti la tariffa di 4,99 euro al mese con minuti ed sms illimitati anche online.

Un gradito ritorno è la possibilità per i clienti ho.Mobile di sottoscrivere l’offerta da 4,99 euro online, senza dover recarsi presso un rivenditore aderente. Il noto operatore virtuale ha esteso, di nuovo, la conveniente tariffa a tutti gli utenti, anche a coloro che preferiscono procedere con l’acquisto telematicamente.

Scopriamo nei dettagli la proposta di ho.Mobile

L’offerta ho.Mobile, secondo brand costumer di Vodafone, è chiara e flessibile. Prevede minuti ed sms illimitati al costo di 4,99 euro al mese, con zero costi di attivazione e zero spese di spedizione. La Sim ha un costo di 0,99 euro ed è obbligatoria una prima ricarica di 5 euro da cui verranno scalati i 4,99 euro.

La flessibilità risiede nell’opportunità di poter provare la tariffa per 30 giorni e qualora non scatti la scintilla, il cliente potrà decidere di tornare sui suoi passi e chiedere il rimborso. Oltre ai zero costi extra, ho.Mobile garantisce assistenza, la copertura del 99% e l’opportunità di scegliere se recarsi in uno dei 3 mila punti vendita sparsi in tutta Italia per poter prendere la SIM o se richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio.

Tutte le possibilità di acquisto dell’offerta da 4,99 euro

La richiesta della sottoscrizione del piano tariffario da 4,99 euro può avvenire online. Basta accedere al portale ufficiale dell’operatore, entrare nella sezione dedicata all’offerta e selezionale la voce “Acquista”. A questo punto inizierà una semplice procedura che terminerà con l’acquisto dell’offerta.

Pochi clic per comprare e poi diverse strade da seguire per l’attivazione. Il cliente può scegliere la spedizione gratuita a casa e concludere l’attivazione con una videochiamata. In alternativa, può procedere con la prenotazione online per poi pagare e ritirare la Sim in edicola. Infine, un altro semplice passaggio prevede di recarsi in uno store ho.Mobile.

I vantaggi del piano tariffario da 4,99 euro di ho.Mobile

Oltre ai costi zero, all’assistenza, alla convenienza del prezzo del piano tariffario aggiungiamo tra i vantaggi dell’offerta la navigazione bloccata per non far spendere di più, il rinnovo puntuale dopo un mese (sempre nello stesso giorno), l’utilizzo del piano anche in un paese europeo e zero vincoli dato che non è richiesto Iban né carta di credito.

La ricarica del credito può avvenire tramite app o sito oppure presso un punto vendita ho.Mobile. In alternativa, si può scegliere di recarsi in tabaccheria, nelle ricevitorie e bar Lottomatica.