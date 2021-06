Rumors attendibili ipotizzano una collaborazione tra Iliad e FiberCop che porterebbe la compagnia francese ad irrompere nel mercato della telefonia fissa.

Una partnership pronta a rivoluzionare il mercato sta per irrompere nel mondo della telefonia fissa. L’accordo tra Iliad e FiberCop è sempre più certo e aumenterebbe la competizione sui piani tariffari del fisso e sulla fibra. Finora Iliad ha abituato i suoi clienti ad offerte convenienti in relazione al mobile ma presto una nuova avventura potrebbe aprire strade volte al risparmio senza rinunciare alla qualità anche per quanto riguarda la linea di casa, internet incluso.

FiberCop, quali vantaggi in programma per Iliad

Per comprendere l’importanza di una eventuale collaborazione tra Iliad e FiberCop è bene chiarire il ruolo sul mercato del secondo operatore. FiberCop è una grande società il cui compito è di creare e gestire le reti in fibra ottica nella nostra penisola. Nasce dall’unione di intenti di Fastweb e Tim ma è aperta alla collaborazione con altri partner.

FiberCop è, dunque, la diretta concorrente di Open Fiber, il grande operatore all’ingrosso nel mercato italiano. Open Fiber è nota per la rivendita della Fibra FTTH, superveloce destinata alle nostre abitazioni. La rivoluzione d FiberCop consisterebbe in una proposta diversificata anche se meno performante.

L’obiettivo dell’alleanza Iliad/Fiber Cop

Il cambiamento voluto da FiberCop coinvolge il bacino di utenza di Iliad ed adotta la strategia di allargare il numero dei clienti di Iliad Fibra. Un partner in più consentirebbe alla società, dunque, di espandersi e lo stesso ragionamento potrebbe essere compiuto da Iliad. Accettando la collaborazione con l’operatore di reti fibra, la compagnia francese allargherebbe le sue alleanze non rinunciando a servirsi contemporaneamente di Open Fiber, di Tim e Fastweb. Il servizio, però, sarebbe legato al sistema di reti Iliad, attivo in Italia ormai da qualche anno.

L’idea di Iliad nel mondo del fisso

L’idea che potrebbe rivelarsi vincente è quella di creare una Iliad Box o Free Box, un router esclusivo realizzato dalla compagnia francese con l’obiettivo di far arrivare la fibra ultra-veloce nelle case degli italiani. In più, sono previsti una serie di servizi di intrattenimento volti a catturare l’attenzione dei clienti e a sbaragliare la concorrenza.