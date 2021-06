Se il segnale di rete Iliad non risulta disponibile dovrete eseguire delle verifiche per recuperare il segnale e ricominciare a telefonare e navigare.

La compagnia telefonica Iliad è apprezzata per le ottime offerte a costi fissi per sempre. Nonostante nell’ultimo mese ci siano stati dubbi in relazione a probabili modifiche del contratto, tanti italiani passano al gestore francese per ricevere tanti giga a prezzi competitivi. Può capitare, però, che in alcune particolari giornate il segnale di Iliad risulti assente e non si riesca ad effettuare chiamate né a navigare su Internet. Parliamo di una problematica che deve essere assolutamente gestita per recuperare il prima possibile le funzionalità per cui si paga.

Cosa fare se la rete sparisce

La prossima volta che vi capiterà di dire “non c’è rete oggi” dovrete semplicemente effettuare delle verifiche per risolvere la situazione. Spesso, infatti, l’assenza di rete non è causata da un’efficienza del gestore ma da un utilizzo errato del dispositivo.

Un primo passo da compiere, dunque, è controllare che la linea dati sia attiva. Potrebbe essere stata disattivata per errore – basta una piccola pressione nel punto sbagliato dello schermo – e riattivarla è semplicissimo. I possessori di un iPhone devono accedere alle Impostazioni, entrare in “Cellulare” e controllare la voce “Dati cellulare” e la posizione della levetta. Chi ha un Android, invece, dovrà richiamare l’Area di notifica con uno swipe dall’alto in basso dello schermo e verificare l’accensione dell’icona di riferimento.

Il credito è sufficiente?

Un’altra spiegazione al non funzionamento della rete Iliad potrebbe essere il credito esaurito e non ricaricato. Qualora non ci siano soldi nel device, infatti, il gestore blocca i servizi di telecomunicazione finché non si procederà con una ricarica. Per ovviare a questa problematica è consigliabile il rinnovo automatico modificando le impostazioni nell’area personale del sito della compagnia ed indicando gli estremi della carta e del conto da cui prelevare l’importo mensile.

Per controllare qual è il credito disponibile si possono seguire due strade. La prima prevede l’invio di un sms con scritto “Credito” al numero 400. La seconda implica l’accesso all’Area Personale del sito e alla sezione “Credito e consumi”.

Impostazioni APN e riavvio del telefono

Una verifica da compiere in caso di assenza rete Iliad è controllare se le impostazioni dell’APN – Access Point Name – siano inserite correttamente. Le informazioni si trovano all’interno della sezione Impostazioni, sia per Android che per iPhone. Qualora le impostazioni di rete siano attivate nella giusta maniera si potrebbe tentare con un riavvio del device.

Se tutte le verifiche effettuate non dovessero riportare problematiche significa che la responsabilità dell’assenza di rete è del gestore telefonico. In questo caso occorrerà attendere che la situazione si ripristini (si spera) al più presto e nel frattempo si potrà seguire l’avanzamento delle operazioni attraverso i canali social di Iliad.