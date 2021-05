Un cambiamento di rotta è in atto nel mondo Iliad e coinvolge un punto chiave della battaglia della compagnia telefonica, le rimodulazioni del contratto.

Pochi anni fa Iliad ha condotto una battaglia contro le rimodulazioni del contratto prospettando ai suoi clienti un futuro certo, senza modifiche delle condizioni accettate una volta entrati nel mondo della compagnia francese. Introducendo le offerte “Per Sempre” ha alzato il livello di concorrenza riuscendo ad accaparrarsi un elevato numero di utenti proprio in un periodo in cui gli altri operatori rimodulavano costantemente le condizioni economiche. Ora assistiamo ad un cambiamento che lascia perplessi i suoi clienti, vediamo di cosa si tratta.

Iliad modifica le condizioni di contratto

La compagnia telefonica francese Iliad ha attivato, pochi giorni fa, nuove Condizioni Generali di Contratto per alcune specifiche offerte. Le novità riguardano in particolare una clausola che si presenta come l’esatto contrario della battaglia portata avanti dal gestore solo tre anni fa. Milioni di utenti che hanno scelto di passare a Iliad attratti dalla prospettiva del “Per Sempre”, leggono oggi che la compagnia si riserva il diritto di mettere in atto una rimodulazione dell’offerta.

L’articolo 9 delle nuove condizioni è l’articolo incriminato dato che stabilisce che “Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”). Continua, poi, affermando che l’eventuale modifica sarebbe giustificata da specifiche motivazioni e in maniera del tutto proporzionata.

Sollievo per i vecchi clienti, limitazioni per i nuovi

La possibilità di rimodulazione del contratto viene espressa nella sezione Trasparenza Tariffaria presente nel sito dell’operatore e consente, ai vecchi clienti, di tirare un sospiro di sollievo. Le nuove condizioni, infatti, sono considerate attive a partire dallo scorso 25 maggio 2021 e saranno considerate valide solamente per le offerte lanciate successivamente a tale data.

Le offerte attivate in precedenza, dunque, continueranno a seguire i termini del “vecchio” contratto e i clienti potranno vedere rispettata la promessa del “Per Sempre”. Coinvolte nell’operazione sono, invece, le proposte Flash 120 a 9,99 euro (minuti ed sms illimitati e 120 Gb di Internet), Giga 80 a 7,99 euro (minuti ed sms illimitati e 80 Gb di Internet) e Giga 120 a 9,99 euro (minuti ed sms illimitati e 120 Gb di Internet).