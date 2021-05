Flash 120 e Giga 80: le nuove offerte di Iliad allargano il ventaglio delle promozioni in corso per la primavera. Anche in ottica 5G.

Un maggio meno nuvoloso per i clienti Iliad. E, naturalmente, per quelli che aspirano a esserlo. La compagnia di telecomunicazioni ha lanciato una doppia offerta particolarmente allettante, bilanciata fra opzioni di telefonia e utilizzo di internet. Due di fatto, entrambe vantaggiose per chi deciderà di passare a utilizzare i servizi della società di Xavier Niel. Si comincia con Flash 120 e i chiude con Giga 80: le due promozioni in atto a partire dal 25 maggio, entrambe a un costo inferiore a 10 euro. Un modo per non perdere il treno delle offerte che, nel mese in corso, sta già trasportando altre compagnie telefoniche, come Vodafone e WindTre.

Nello specifico, si tratta di due offerte che viaggiano sul binario del 5G. Flash Iliad, ad esempio, consente l’utilizzo di 120 Gb e minuti/sms illimitati al solo costo di 9,99 euro. In questo, si posiziona accanto a promozioni già in corso come la X Large di WindTre (100 Gb, 200 sms e minuti illimitati ma a 16,99 euro) e la Unlimited, stesso operatore ma con Giga illimitati. Il costo è naturalmente proporzionale: 26,99 euro, con l’aggiunta di minuti illimitati e 200 sms. Per Vodafone c’è la Red, a 18,99 euro con minuti/sms illimitati e 40 GB.

Iliad, maggio prodigo di Gigabyte: le offerte Flash e Giga 80

Tornando a Iliad, interessante l’offerta di Flash 120 che, però, dovrà per forza di cose servirsi di strumenti e dispositivi in grado di sostenere il 5G. L’occasione, per chi non dovrà sostenere la spesa per il nuovo dispositivo, è comunque ghiotta: 120 gigabyte di internet senza cap di velocità. E, naturalmente, 5G incluso. Per chi non potesse accedere a Flash, ecco Giga 80. Come si evince dal nome, l’offerta riguarderà 80 gigabyte di internet in 4G o 4G+. Come l’altra, anche questa promozione di Iliad consentirà minuti e messaggi illimitati, oltre a non presentare né costi nascosti né vincoli. Il costo è di 7,99 euro.

Un ulteriore vantaggio, che riguarda entrambe le offerte, è che non verranno soggette a rimodulazione. In sostanza, la promozione resterà tale anche una volta scaduta, senza possibilità di riformulare l’offerta e, di conseguenza, modificare i costi. Per il 5G, la navigazione implicherà, come detto, la presenza di dispositivi compatibili e consentirà la navigazione in aree coperte dal 5G di Iliad. Sul sito dell’operatore sarà possibile visualizzare la mappa e capire come e dove spostarsi. Non è una limitazione comunque. L’unica in essere è quella delle tempistiche: Flash 120 vale fino al 30 giugno. Meglio affrettarsi.